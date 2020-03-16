ሓደሽቲ ምዕባለታት ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ

መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኦሮሞ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝኸፍት ኣትሒዙ፡ ኣብ ገለ ቦታታት ምዕራብ ኦሮሚያ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ካብ ዘቋርጽ\nክልተ ወርሒ ኮይኑ ከምዘሎ ይግለጽ። ምቁራጽ ናይዚ ኣገልግሎታት ከኣ፡\nኮሮናቫይረስ ዝምልከቱ ሓበሬታታት ናብ ህዝቢ ናይቲ ከባቢ ከይበጽሕ ዝድርት ምዃኑ ብምግላጽ፡ መንግስቲ ነቲ ኣገልግሎታት ክኸፍቶ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ጎስጓስ ክካየድ ቀንዩ እዩ። ብዛዕባ’ዚ ቢቢሲ ሕቶ ዘቕረበላ\nኣካያዲት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬህይወት ታምሩ፡ እቲ ኣገልግሎት ዝተዓጸወ ብምኽንያት\nጸጥታ ምዃኑ ብምሕባር ምስ ኮሮናቫይረስ ብዝዛመድ “ዝወሰድናዮ ሓድሽ ስጉምቲ የለን፤ ሓድሽ ነገር እንተልዩ ክነፍልጠኩም ኢና” ኢላ። ንመሰላት ዝሕለቕ ትካል 'ሂዩማን ራይትስ ዎች' ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ንክልተ ኣዋርሕ ዝዓጸዎ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ክኸፍት ምሕታቱ ዝዝከር እዩ።
ቀጥታዊ ፈነወ
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ኣብ ኦሮሚያ ዝተዓጸወ ኢንተርኔት፡ ምስ ኮሮናቫይረስ ብዝተሓሓዝ ንምኽፋት ‘መደብ የለን’
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኦሮሞ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝኸፍት ኣትሒዙ፡ ኣብ ገለ ቦታታት ምዕራብ ኦሮሚያ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ካብ ዘቋርጽ ክልተ ወርሒ ኮይኑ ከምዘሎ ይግለጽ።
ምቁራጽ ናይዚ ኣገልግሎታት ከኣ፡ ኮሮናቫይረስ ዝምልከቱ ሓበሬታታት ናብ ህዝቢ ናይቲ ከባቢ ከይበጽሕ ዝድርት ምዃኑ ብምግላጽ፡ መንግስቲ ነቲ ኣገልግሎታት ክኸፍቶ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ጎስጓስ ክካየድ ቀንዩ እዩ።
ብዛዕባ’ዚ ቢቢሲ ሕቶ ዘቕረበላ ኣካያዲት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬህይወት ታምሩ፡ እቲ ኣገልግሎት ዝተዓጸወ ብምኽንያት ጸጥታ ምዃኑ ብምሕባር ምስ ኮሮናቫይረስ ብዝዛመድ “ዝወሰድናዮ ሓድሽ ስጉምቲ የለን፤ ሓድሽ ነገር እንተልዩ ክነፍልጠኩም ኢና” ኢላ።
ንመሰላት ዝሕለቕ ትካል 'ሂዩማን ራይትስ ዎች' ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ንክልተ ኣዋርሕ ዝዓጸዎ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ክኸፍት ምሕታቱ ዝዝከር እዩ።
ቁጽሪ ኣብ ኢትዮጵያ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት 4 በጺሑ
ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ብሰንበት ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሰኽቲ ሰለስተ ሰባት ብኮሮናቫይረስ ከምዝተትሓዙ ምርግጋጹ ኣፍሊጡ።
ካብቶም ሰለስተ ሰባት፡ እቶም ክልተ ጃፓናውያን እቲ ሓደ ድማ ወዲ 42 ዓመት ኢትዮጵያዊ ምዃኖም ገሊጹ'ሎ።
"ኩሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሰርሑን ምስቲ እቲ ቫይረስ ዝተረኸቦ ፈላማይ ሰብ ብቐረባ ዝተራኸቡን" ከምዝኾኑ እቲ መግለጺ የብርህ።