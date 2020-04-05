ጃፓን

ትራምፕ 'ብዙሕ ሞት ከጋጥም እዩ' ኢሉ

ንሕማም ኮሮናቫይረስ ዝምልከቱ ሓደሽቲ ሓበሬታታትን ምዕባለታትን ዝቐርብሉ ቀጥታዊ ጸብጻብ ቢቢሲ ትግርኛ።

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ቀጥታዊ ጸብጻብ

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  1. ኣብ ብሪጣንያ ወዲ ሓሙሽተ ዓመት ህጻን ብኮሮናቫይረስ ሞይቱ

    ማይክል ጎቭ
    Copyright: Reuters

    ኣብ ብሪጣንያ፡ ሕዱር ሕማም ዝነበሮ ወዲ ሓሙሽተ ዓመት ህጻን ብኮሮናቫይረስ ከምዝሞተ ሚኒስተር ቤት ጽሕፈት ካቢነ ብሪጣንያ፡ ማይክል ጎቭ ገሊጹ።

    ኣብ ብሪጣንያ፡ ዛጊት 4,313 ብሕማም ኮሮናቫይረስ ሞይቶም።

    ማይክል ጎቭ፡ ኣብ ብሪጣንያ ብኣማኢት ዝቑጸር ናይ መተንፈሲ መሳርሒ ይፈርይ ምህላውን፡ ካብ ደገ እውን ብዙሕ ዕድጊት ከምዝተፈጸመን'ውን ተዛሪቡ።

    ኣብታ ሃገር፡ ሎምቅነ ጸሓይ በሪቓ ምውቕ ዝበለ ኩነታት ኣየር ክህሉ ምዃኑ እኳ እንተተገለጸ፡ ሰባት ግን ካብ ገዝኦም ክወጹ ከምዘይብሎም ተሓቢርዎም ኣሎ።

  2. ትራምፕ 'ብዙሕ ሞት ከጋጥም እዩ' ኢሉ

    ኣመሪካ
    Copyright: Getty Images

    ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡ ንኣመሪካውያን 'መጻኢ ሰሙን ከቢድ ክኸውን'ዩ' ክብል ኣጠንቂቑ።

    ኣመሪካውያን ነዚ ከቢድ እዋን ክዳለዉ ዝሓበረ ትራምፕ፡ ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ብዝሒ ክውስኽ ምዃኑ'ውን ኣሚቱ።

    ንኮሮናቫይረስ ኣመልኪቱ ኣብ ዝህቦ መዓልታዊ መብርሂ፡ ትራምፕ "ብዙሕ ሞት ከጋጥም እዩ" ኢሉ።

    ኣብ ኣመሪካ ዛጊት ብዝሒ ብኮሮናቫይስ ዝተለኸፉ ሰባት ካብ 310,000 ዝሓለፈ ኮይኑ፡ እዚ ድማ ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ እዩ።

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