ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብታ ሃገር ዘሎ ኣዋጅ ዕጽዋ ‘መሊኣ’ ክልዕሎ ስልጣን ኣለኒ ኢሉ

ኣብ ቻይና ከተማ ጉዋንግዡ ልዕሊ 100 ኣፍሪቃውያን ኮሮናቫይረስ ተረኺብዎም ተባሂሉ። እታ ከተማ ከምዘፍለጠቶ ትማሊ ሰኑይ ብዝተኻየደ ምርመራ 111 ኣፍርቃውያን እቲ ቫይረስ ከምዝሓዞም ተረጋጊጹ። ካብ 4 ሚያዝያ ጀሚሩ ኣስታት 4,500 ኣፍሪቃውያን ነበርቲ እታ ከተማ ምርመራ ከምዝተገበረሎምን 9 ካብቶም ኮሮናቫይረስ ዝተረኸቦም ካብ ደገ ዝኣተዉ ምዃኖምን ወኪል ዜና ዢንዋ ንምምሕዳር ከተማ ጉዋግዡ ብምጥቃስ ጸብጺቡ። ቻይና እቲ ኣፍሪቃውያን እናፈለኻ ምርመራ ይካየድ ከምዘሎ ዝገልጽ ክሲ ከምዘይትቕበሎ ኣፍሊጣ’ያ።
ቀጥታዊ ጸብጻብ
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ኣብ ቻይና ከተማ ጉዋንግዡ ልዕሊ 100 ኣፍሪቃውያን ኮሮናቫይረስ ተረኺብዎም ተባሂሉ
ኣብ ቻይና ከተማ ጉዋንግዡ ልዕሊ 100 ኣፍሪቃውያን ኮሮናቫይረስ ተረኺብዎም ተባሂሉ።
እታ ከተማ ከምዘፍለጠቶ ትማሊ ሰኑይ ብዝተኻየደ ምርመራ 111 ኣፍርቃውያን እቲ ቫይረስ ከምዝሓዞም ተረጋጊጹ።
ካብ 4 ሚያዝያ ጀሚሩ ኣስታት 4,500 ኣፍሪቃውያን ነበርቲ እታ ከተማ ምርመራ ከምዝተገበረሎምን 9 ካብቶም ኮሮናቫይረስ ዝተረኸቦም ካብ ደገ ዝኣተዉ ምዃኖምን ወኪል ዜና ዢንዋ ንምምሕዳር ከተማ ጉዋግዡ ብምጥቃስ ጸብጺቡ።
ቻይና እቲ ኣፍሪቃውያን እናፈለኻ ምርመራ ይካየድ ከምዘሎ ዝገልጽ ክሲ ከምዘይትቕበሎ ኣፍሊጣ’ያ።
ንኣዋጅ እቶ እቶ ዝጠሓሰ ኣባል ባይቶ ኬንያ ተኣሲሩ
ኬንያ ምልባዕ ኮሮናቫይረስ ንምግታእ ንዘውጽኣቶ ኣዋጅ እቶ እቶ ብምጥሓስ ኣብ ቅነ በዓል ትንሳኤ ኣብ ባራት ተኣኻኺቦም ክሰትዩ ዝተረኸቡ ብዙሓት ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣውዒላ’ያ።
ካብ ሞንጎኦም ድማ ኣባል ባይቶ እታ ሃገርን ዳኛን ይርከብዎም።
እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብታ ሃገር ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ 9ይ ሰብ ከምዝሞተ ኣብ ዝተገለጸሉ እዋን’ዩ።
ዛጊድ ድማ ልዕሊ 200 ሰባት በቲ ቫይረስ ከምዝተትሓዙ ተፈሊጡ’ሎ።
ፖሊስ፡ ካብ ሕብረተሰብ ጥቆማ ምስበጽሖ ነቶም ሰባት ኣብ ቀይዲ ከውዕል ከምዝኸኣለ ብምሕባር ተመሳሰልቲ ሃንደበታዊ ወፍርታት ከምዝህልዉ ኣጠንቂቑ።
ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብታ ሃገር ዘሎ ዕጽዋ ‘መሊኣ ክልዕሎ ' ስልጣን ኣለኒ ኢሉ
ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትርማፕ፡ ኣመሓደርቲ ግዝኣታትን ሰብ ሞያን ዝህቡዎ ዘለዉ ማዕዳ ንጎኒ ብምግዳፍ፡ ኣብታ ሃገር ዘሎ ዕጽዋ ‘መሊኡ’ ከልዕሎ ስልጣን ከም ዘለዎ ተዛሪቡ።
ትራምፕ ምስ ሪፖርተራት ብርቱዕ ጽልኢ ኣብ ዝገጠመሉ ወሳኒ መግለጺ፡ “ስጉምቲ ክውሰድ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ይጽውዕ” ኢሉ።
እንተኾነ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ፡ እተን ግዝኣታት ድሕነትን ድልየትን ህዝቢ ዓቂበን ክኸዳ ኣለወን እዩ ዝብል።
ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ኣሜሪካ ዘለዋ 10 ግዝኣታት ኣሜሪካ፡ ኩሉ ሰብ ካብ ገዝኡ ክወጽእ የብሉን ዝብል ጽኑዕ ትእዛዝ ከልዕልኦ ይዳለዋ ኣለዋ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን፡ ኣሜሪካ ማእከል ዓለማዊ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኮይና 682 ሽሕን 619 በቲ ቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት ኣለውዋ፤ ካልኦት 23 ሽሕን 608 ድማ ሞይቶም።
ፕሬዝደንት ትራምፕ ግን ትማሊአ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ዝርግሐ ኮሮናቫይረስ ንምቁጽጻር ብዝተፈላለየ መገዲ ዝተዓጸወ ቁጠባ እታ ሃገር ንምብርባር ኩሉ ነገር ንምኽፋት ምድላዋት ወዲእና ኢና ኢሉ።
ሓደ ግንቦት 2020 ድማ እቲ ዕጽዋ ክለዓለሉ፡ ኩሉ ነገር ናብ ንቡር ክምለስ መደብ ዝተትሓዘሉ ግዘ ኮይኑ ኣሎ።
ምምሕዳር ኣሜሪካ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሜሪካውያን ናብ ሬስቶራንታት ከይኸዱ፣ ኣገደስቲዘ ይኮኑ ጉዕዞታት ደው ከብሉን ልዕሊ 10 ሰባት ኮይኖም ከይእከቡን መምርሒ ዝኣወጀ ኮይኑ፡ እዚ 30 ሚያዚያ ከብቅዕ እዩ።
ጋዜጠኛታት፡ ግዝኣታት ኣሜሪካ ድሕነት ህዝበን ንምሕላው ዝኣዘዝኦ ኣብ ገዛኹም ኩኑ ዝብል መምርሒ ተመሓላሊፉ ክለዓል ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለዎ ድዩ ኢሎም ምስ ዝካትዑዎ ድማ፡ “ሓደ ሰብ ፕሬዝደንት እንትኸውን፡ ስልጣን ኩሉ ናቱ’ዩ” ክብል እዩ መሊሱሎም።