ትራምፕ፡ ክታበት ኮሮናቫይረስ ኣብ መወዳእታ ናይ'ዚ ዓመት ድልው ከምዝኸውን ገሊጹ

ኣብዚ ሰሙን እዚ ዓበይቲ መገዲ ኣየራት ለበዳ ኮሮናቫይረስ ንምግታእ፡ ገያሾ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን (ማስክ) ክለብሱ ይሓታ ኣለዋ። መብዛሕትአን ዓበይቲ መገዲ ኣየራት ኣሜሪካ ድማ፡ ካብ ሎሚ ሰኑይ ጀሚሩ፡ ንተጓዓዝትን ሰራሕተኛታት በረራን፡ ሓድሽ ፖሊሲ ጥዕናን ድሕነትን የተኣታትዋ ኣለዋ። መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን (ማስክ) ምግባር ድማ፡ ካብቶም ዝውሰዱ ስጉምትታት ሓደ እዩ። መገዲ ኣየራት፡ ብዚሒ ተጓዓዝቲ ካብ ምንካይ ብተወሳኺ፡ ሰባት ብብዝሒ ንዝጥቀምሎም ከባብታት፡ ብመምከኒ ኬሚካል የፅርያ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፡ ዝህሉ ምትንኻፍ ንምንካይ፡ ገያሾ ምግብን መስተን ናይ ባዕሎም ዓሺጎም ከምፅኡ እውን፡ የተባብዑ ኣለዉ።
ቀጥታዊ ጸብጻብ
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ገየሽቲ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክገብሩ ተነጊርዎም
ኣብዚ ሰሙን እዚ ዓበይቲ መገዲ ኣየራት ለበዳ ኮሮናቫይረስ ንምግታእ፡ ገያሾ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን (ማስክ) ክለብሱ ይሓታ ኣለዋ።
መብዛሕትአን ዓበይቲ መገዲ ኣየራት ኣሜሪካ ድማ፡ ካብ ሎሚ ሰኑይ ጀሚሩ፡ ንተጓዓዝትን ሰራሕተኛታት በረራን፡ ሓድሽ ፖሊሲ ጥዕናን ድሕነትን የተኣታትዋ ኣለዋ።
መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን (ማስክ) ምግባር ድማ፡ ካብቶም ዝውሰዱ ስጉምትታት ሓደ እዩ።
መገዲ ኣየራት፡ ብዚሒ ተጓዓዝቲ ካብ ምንካይ ብተወሳኺ፡ ሰባት ብብዝሒ ንዝጥቀምሎም ከባብታት፡ ብመምከኒ ኬሚካል የፅርያ።
እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፡ ዝህሉ ምትንኻፍ ንምንካይ፡ ገያሾ ምግብን መስተን ናይ ባዕሎም ዓሺጎም ከምፅኡ እውን፡ የተባብዑ ኣለዉ።
ፖምፐዮ፡ ኮሮናቫይረስ ኣብ ላቦራቶሪ ቻይና ከም ዝተበገሰ ‘ዓቢይ ጭብጢ’ ምህላው ይገልጽ
ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ፡ ማይክ ፖምፐዮ፡ ብቴለቪዥን ኣብ ዝገበሮ ቃለመሕትት፡ ምንጪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኣብ ኣብ ቻይናዊት ከተማ ውሃን ዝርከብ ላቦራቶሪ ምዃኑ ተዛሪቡ።
ፖምፐዮ ነቲ ዘረባ ዝድግፍ ዝኾነ ጭብጢ ግና ኣየቕረበን።
ውድብ ጥዕና ዓለም፡ እቲ ቫይረስ ኣብ ላቦራቶሪ ዝተመስርሐ ዘይኮነ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝሰገረ ምዃኑ እዩ ዝኣምን።
ፕረዚደንት ትራምፕ፡ ቻይና ንለበዳ እቲ ሕማም ከም ዝሸፋፈነቶ ብተደጋጋሚ ይገልጽ።
ፖምፐዮ ኣብቲ ምስ ቴለቪዥን ኤቢሲ ዝገበሮ ቃለመሕትት፡ መንግስቲ ቻይና ንዝኾነ መርመራታት ዕጽው ከም ዘይኮነን፡ ምስ ክኢላታት ክተሓባበር ፍቓደኛ ከም ዘይኮነን ተዛሪቡ።
ትራምፕ፡ ክታበት ኮሮናቫይረስ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ድሉው ከምዝኸውን ገሊፁ
ፕረዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡ ሃገሩ ቅድሚ 2021 ክታበት ኮሮናቫይረስ ክትረክብ ምዃና ከም ዝኣምን ተዛሪቡ።
ንሱ ምረስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃል መሕትት፡ "ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ክታበት ከምዝህልወና ብጣዕሚ ርግፀኛታት ኢና" ኢሉ።
ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተመራመርቲ ከምኡ ዓይነት ክታበት ንምርካብ ዋላ'ኳ እንተተረባረቡ፡ መብዛሕትኦም፡ እቲ ክታበት ኣብ 2021 ጥራሕ ብብዝሒ ከምዝከፋፈል እዮም ትፅቢት ዝገብሩ።
ይኹን'ምበር ዶናልድ ትራምፕ ብገንኡ ክታበት ከምዝርከብ ምዝራቡን፡ ዝቐርበሉ ነቐፌታን ንምቕባል ድሉው ዝኾነ እዩ ዝመስል።
"ዶኳትር እዚ ክትብል ኣይግባእን ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ኣነ ግና ዝሓሰብክዎ እየ ዝዛረብ" ኢሉ።