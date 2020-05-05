ኣመሪካ 3 ትሪልየን ዶላር ክትልቃሕ እያ

ሃገራዊ መራኸቢ ሓፋሽ ቻይና ንክሲ ፀሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ፡ ማይክ ፖምፐዮ፡ “ፅሉልን መጠፋፍእን” ክብላ ግብረ-መልሲ ሂቡ። እቲ ሃገራዊ መራኸቢ ሓፋሽ ነዚ ግብረ መልሲ ዝሃበ፡ እቲ ፀሓፊ ጉዳያት ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት፡ ኮሮናቫይረስ ኣብ ዉሃን ኣብ ቤተ-ፈተነ ዝተሰርሐ እዩ ምባሉ ስዒቡ እዩ።\nማይክ ፖምፐዮ፡ ኮሮናቫይረስ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት፡ ምንጪ እዚ ቫይረስ ኣብ ዝኾነት ከተማ ዉሃን ኣብ ቤተ-ፈተነ ከምዝተሰርሐ፡ “ገዘፍቲ መረዳእታታት” ከምዝሕብሩ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣቕራቢ/ት ዜና ሃገራዊ ተለቬዥን ቻይና CCTV፡ “ እቲ እከይ ፖምፐዮ ዓይንብለይ ስኒብለይይ (ብዘይ ገደብ) መርዚ የምልስን (ይተፍእ) ይሕሱን ኣሎ” ከምዝበለ/ት AFP ሓቢሩ። እዚ ናይ ቤተ-ፈተነ ስርሓት ዝብል ክልሰ-ሓሳብ ፖምፐዮ፡ “ሙሉእ ብሙሉእ ሓሰት” ከምዝኾነ ዝሓበረ ፀብፃብ ተሌቬዥን CCTV፡ “ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት፡ ናይ ፀረ-ለበዳ ፃዕሮም ዝገስረጠ ብሙኻኑ፡ ንቻይና ንምውንጃል ይጓየዩ ኣለዉ” ኢሉ። ውድብ ጥዕና ዓለም እውን፡ ኣሜሪካ ኮሮናቫይረስ ኣብ ቤተ-ፈተነ ቻይና ከምዝተሰርሐ ዘረጋግፅ መረዳእታ ስለዘየቕረበት፡ ነዚ ግምታዊ ክሲ ከምዘይድግፎ ገሊፁ እዩ።\nብሰንኪ እዚ ድማ፡ እቲ ውጥጥ ክልሰ-ሓሳብ ቤተ-ፈተነ ቀፂሉ ኣሎ።መራኸብቲ ሓፋሽ ቻይና፡ ንክሲ ፖምፐዮ ‘ፅሉል’ ኢለንኦ\n\nሃገራዊ መራኸቢ ሓፋሽ ቻይና ንክሲ ፀሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ፡ ማይክ ፖምፐዮ፡ “ፅሉልን መጠፋፍእን” ክብላ ግብረ-መልሲ ሂቡ።
ቀጥታዊ ጸብጻብ
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ቻይና፡ ንክሲ ፖምፐዮ ‘ፅሉል’ ኢለንኦ
ሃገራዊ መራኸቢ ሓፋሽ ቻይና ንክሲ ፀሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ፡ ማይክ ፖምፐዮ፡ “ፅሉልን መጠፋፍእን” ክብላ ግብረ-መልሲ ሂቡ።
እቲ ሃገራዊ መራኸቢ ሓፋሽ ነዚ ግብረ መልሲ ዝሃበ፡ እቲ ፀሓፊ ጉዳያት ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት፡ ኮሮናቫይረስ ኣብ ዉሃን ኣብ ቤተ-ፈተነ ዝተሰርሐ እዩ ምባሉ ስዒቡ እዩ። ማይክ ፖምፐዮ፡ ኮሮናቫይረስ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት፡ ምንጪ እዚ ቫይረስ ኣብ ዝኾነት ከተማ ዉሃን ኣብ ቤተ-ፈተነ ከምዝተሰርሐ፡ “ገዘፍቲ መረዳእታታት” ከምዝሕብሩ ተዛሪቡ ነይሩ።
ኣቕራቢ/ት ዜና ሃገራዊ ተለቬዥን ቻይና CCTV፡ “ እቲ እከይ ፖምፐዮ ዓይንብለይ ስኒብለይይ (ብዘይ ገደብ) መርዚ የምልስን (ይተፍእ) ይሕሱን ኣሎ” ከምዝበለ/ት AFP ሓቢሩ።
እዚ ናይ ቤተ-ፈተነ ስርሓት ዝብል ክልሰ-ሓሳብ ፖምፐዮ፡ “ሙሉእ ብሙሉእ ሓሰት” ከምዝኾነ ዝሓበረ ፀብፃብ ተሌቬዥን CCTV፡ “ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት፡ ናይ ፀረ-ለበዳ ፃዕሮም ዝገስረጠ ብሙኻኑ፡ ንቻይና ንምውንጃል ይጓየዩ ኣለዉ” ኢሉ።
ውድብ ጥዕና ዓለም እውን፡ ኣሜሪካ ኮሮናቫይረስ ኣብ ቤተ-ፈተነ ቻይና ከምዝተሰርሐ ዘረጋግፅ መረዳእታ ስለዘየቕረበት፡ ነዚ ግምታዊ ክሲ ከምዘይድግፎ ገሊፁ እዩ። ብሰንኪ እዚ ድማ፡ እቲ ውጥጥ ክልሰ-ሓሳብ ቤተ-ፈተነ ቀፂሉ ኣሎ።መራኸብቲ ሓፋሽ ቻይና፡ ንክሲ ፖምፐዮ ‘ፅሉል’ ኢለንኦ ሃገራዊ መራኸቢ ሓፋሽ ቻይና ንክሲ ፀሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ፡ ማይክ ፖምፐዮ፡ “ፅሉልን መጠፋፍእን” ክብላ ግብረ-መልሲ ሂቡ።
ከመይ ሓዲርኩም!
ኣብ ናይ ትማሊ ቀጥታዊ ጸብጻብና፡ ፕረዚደንት ትራምፕ፡ ክታበት ኮሮናቫይረስ ኣብ መወዳእታ ናይ'ዚ ዓመት ድልው ከምዝኸውን ምግላጾም ሓቢርና ነይርና። ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ጸብጻብና ድማ ሓደሽቲ ምዕባለታት እቲ ቫይረስ ዝምልከት ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና።
ብሩኽ መዓልኪ ክኾነልኩም ንምነ!