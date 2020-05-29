ኣብ ኣህጉርናን ዓለምን ዘለው ምዕባለታት ለበዳ ኮሮናቫይረስ ብቐጥታ ክነቕርብ ኢና። ኣብ ኤስያ፣ ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን\nእንታይ ኣሎ? ደቡብ ኮርያ፡ ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮናቫይረስ ስለ ዘጋጠማ ሰባት ኣካለዊ ርሕቐቶም ክሕልው ትምዕድ ኣላ። ገለ ናብ ስራሕ ተመሊሰን\nዝነበራ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ዳግም ይዕጸዋ ኣለዋ። ልዕሊ 200 ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ብቐጥታ ኢንተርነት ናብ ምምሃር ተመሊሰን። ጃፓን፡ ዝርግሐ እዚ ለበዳ ንምቁጽጻር ኣውጺኣቶ ዝነበረት ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ምስ ኣልዓለቶ፡ ሓድሽ መልከፍቲ ተራእዩ። ሩሲያ 1561 ሰባት ብኮሮናቫይረስ\nከም ዝሞቱ ክትገልጽ እንከላ፡ ብራዚል ድማ ሓደሽቲ 26 ሽሕን 417 ብኮቪድ-19 ዝተትሓዙ ሰባት ረኺበ ኢላ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብዚ ዓመት ቱሪዝም ብ70 ሚኢታዊት ክጎድል እዩ ኢሉ። ብደረጃ ዓለም ቑጽሪ በዚ ቫይረስ ዝተትሓዙ ሰባት ሽዱሽተ ሚሊዮን ተጸጊዑ ይርከብ።
ቀጥታዊ ጸብጻብ
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ናብ ቢቢሲ ትግርኛ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም
ኣብ ኣህጉርናን ዓለምን ዘለው ምዕባለታት ለበዳ ኮሮናቫይረስ ብቐጥታ ክነቕርብ ኢና። ኣብ ኤስያ፣ ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን እንታይ ኣሎ?
ደቡብ ኮርያ፡ ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮናቫይረስ ስለ ዘጋጠማ ሰባት ኣካለዊ ርሕቐቶም ክሕልው ትምዕድ ኣላ። ገለ ናብ ስራሕ ተመሊሰን ዝነበራ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ዳግም ይዕጸዋ ኣለዋ። ልዕሊ 200 ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ብቐጥታ ኢንተርነት ናብ ምምሃር ተመሊሰን።
ጃፓን፡ ዝርግሐ እዚ ለበዳ ንምቁጽጻር ኣውጺኣቶ ዝነበረት ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ምስ ኣልዓለቶ፡ ሓድሽ መልከፍቲ ተራእዩ።
ሩሲያ 1561 ሰባት ብኮሮናቫይረስ ከም ዝሞቱ ክትገልጽ እንከላ፡ ብራዚል ድማ ሓደሽቲ 26 ሽሕን 417 ብኮቪድ-19 ዝተትሓዙ ሰባት ረኺበ ኢላ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብዚ ዓመት ቱሪዝም ብ70 ሚኢታዊት ክጎድል እዩ ኢሉ።
ብደረጃ ዓለም ቑጽሪ በዚ ቫይረስ ዝተትሓዙ ሰባት ሽዱሽተ ሚሊዮን ተጸጊዑ ይርከብ።