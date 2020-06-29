ቻይና፡ ኣብ ጥቓ ከተማ ቤጂንግ ወሰኽ መልከፍቲ ኮሮናቫይረስ ስለዝረኣየት፡ 400,000 ሰባት ኣብ ዝነብርሉ ከባቢ፡ ዳግም ጥቡቕ ዕጽዋ ኣንቢራ። ካብ ገዝኦም ክወጽኡ ዝፍቀደሎም፡ ከም ሓካይም ዝበሉ ኣገደስቲ ዕማማት ዝፍጽሙ ሰባት ጥራይ እዮም። ካብ ሓንቲ ስድራ ድማ፡ ሓደ ሰብ ጥራይ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ፡ ሃለኽቲ ነገራት ንምዕዳግ ካብ ገዝኡ ክወጽእ ይፍቀደሉ። ቻይና፡ ደግሲ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ከየጋጥማ ተጠንቂቓ እያ ትሕሉ ዘላ። በዚ ምኽንያት ድማ፡ ኣብ ዝኾነ ከባቢ መጠን መልከፍቲ እንትውስኽ፡ ሰብ መዚ ጥዕና ብጥንቃቐ እዮም ዝኣልይዎ።
ቀጥታዊ ጸብጻብ
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ቻይና ወሰኽ መልከፍቲ ኮሮናቫይረስ ስለዝረኣየት 400,000 ሰባት ከይንቀሳቐሱ ኣጊዳ
ቻይና፡ ኣብ ጥቓ ከተማ ቤጂንግ ወሰኽ መልከፍቲ ኮሮናቫይረስ ስለዝረኣየት፡ 400,000 ሰባት ኣብ ዝነብርሉ ከባቢ፡ ዳግም ጥቡቕ ዕጽዋ ኣንቢራ።
ካብ ገዝኦም ክወጽኡ ዝፍቀደሎም፡ ከም ሓካይም ዝበሉ ኣገደስቲ ዕማማት ዝፍጽሙ ሰባት ጥራይ እዮም።
ካብ ሓንቲ ስድራ ድማ፡ ሓደ ሰብ ጥራይ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ፡ ሃለኽቲ ነገራት ንምዕዳግ ካብ ገዝኡ ክወጽእ ይፍቀደሉ።
ቻይና፡ ደግሲ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ከየጋጥማ ተጠንቂቓ እያ ትሕሉ ዘላ።
በዚ ምኽንያት ድማ፡ ኣብ ዝኾነ ከባቢ መጠን መልከፍቲ እንትውስኽ፡ ሰብ መዚ ጥዕና ብጥንቃቐ እዮም ዝኣልይዎ።
ቁጽሪ ብኮሮናቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ካብ ፍርቂ ሚልዮን ሓሊፉ
ጸብጻብ ዩኒቨርስቲ ጆንስ ሆፕኪንስ፡ ብኮቪድ-19 ናይ ዝሞቱ ሰባት ብዝሒ፡ 501,281 ምብጽሑ ገሊጹ።
እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ቻይና ዝተራእየ ኮሮናቫይረስ፡ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 10 ሚልዮን ሰባት ለኺፉ ከምዘሎ’ውን እቲ ጸብጻብ ናይ ዪኒቨርሰቲ ጆንስ ሆፕኪንስ የረድእ።
ፍርቂ ናይዞም ብኮሮናቫይረስ ተለኺፎም ዘለዉ ካብ ኣውሮጳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ክኾኑ እንከለዉ እቲ ሕማም ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ብቅልጡፍ እዩ ዘስፋሕ ዘሎ።