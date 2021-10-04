ኣብዚ ምስረታ ሓድሽ መንግስቲ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ይግለጽ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ፡ ፕሬዝደንት ናይጄሪያ መሓመድ ቡሃ .ፕሬዝደንት ሰኔጋል ማኪ ሳል . ፕሬዝደንት ናይጄሪያ ነበር ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ . ሚስትሪ\nጉዳይ ወጻኢ ኣልጄሪያ ራማታን ላማምራን ከምኡ’ውን ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ወርቅነህ ገበየሁ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለው።
ቀጥታዊ ጸብጻብ
time_stated_uk
ኣብ ስነ ስርዓት ምስረታ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርከቡ መራሕቲ ሃገር ይኣትው ኣለው
ኣብዚ ምስረታ ሓድሽ መንግስቲ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ይግለጽ ኣሎ።
ክሳብ ሕጂ፡ ፕሬዝደንት ናይጄሪያ መሓመድ ቡሃ
.ፕሬዝደንት ሰኔጋል ማኪ ሳል
. ፕሬዝደንት ናይጄሪያ ነበር ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ
. ሚስትሪ ጉዳይ ወጻኢ ኣልጄሪያ ራማታን ላማምራን ከምኡ’ውን ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ወርቅነህ ገበየሁ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለው።
ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ሓድሽ ዘመን ስራሕ ክጅምር'ዩ
ሎሚ ፈለማይ ጉባኤኡ ዘካይድ ሻድሻይ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ካብ ዘለውዎ 547 ወናብር ሰልፊ ብልጽግና 410 ወናብር ከም ዝተዓወተ ቦርድ መረጻ ገሊጹ ነይሩ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝተኻየደ 6ይ ሃገራዊ መረጻ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ሰልፊ ብልጽግና እቲ መረጻ ኣብ ዝተኻየደሎም ከባቢታት ዓብላላይ ድምጺ ብምርካብ ብዝሒ ወናብር ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ክልልን ፌደራልን ሒዙ'ዩ።
እዚ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትርን እቲ ሰልፍን ተወሳኺ ሓሙሽተ ናይ ስልጣን ዓመታት ዝህቦም ኮይኑ እቲ ሎሚ ስርሑ ዝጅምር ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ድማ ክስየም እዩ።
ውጽኢት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ዙርያ መረጻ [ክልላት ሶማሊያን ሃረርን] ወግዓዊ'ኳ እንተዘይኮነ ቅድም ኢሉ ኣብ መብዛሕትኦም ድምጺ ዝተዋህበሎም ከባቢታት ዘለው ወናብር ኣብያተ ምኽሪ ውጽኢት ስለ ዝተፈልጠ ኣብ ወመዳእቲ እዚ ወርሒ ሓድሽ መንግስቲ ክምስረት እዩ።
ኣብዚ ሓድሽ ዝምስረት መንግስቲ መራሕቲ ተቓወምቲ ሰልፊታት ገለ ናይ መሪሕነት ቦታታት ክወሃቦም'ዩ ዝብል ግምት ክህሉ እንከሎ፡ ኢዜማ ካብ ብልጽግና ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ሕቶ ከም ዝቐረበሉ ገሊጹ ኣሎ።
ተወሳኺ ንባብ
ሎሚ ትጽቢት ዝግበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ኢትዮጵያ
ሎሚ፡ ካብ ንጉሆ ሰዓት 2፡30 [ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ] ጀሚሩ ምስረታን መኽፈቲ ጉባኤን 6ይ ዘመን ስራሕ ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን ክካየድ’ዩ።
ኣብዚ ጉባኤ፥
. ሓደሽቲ ዝተመርጹ ኣባላት ክልቲኦም ኣብያተ ምኽሪ ስርሖም ክጅምሩ'ዮም
. እቲ ባይቶ፡ ሽመት ኣፈ ጉባኤ ባይቶ፣ ምኽትልን ከምኡ’ውን ሕጹይ ኮይኑ ዝቐርብ ቐዳማይ ሚኒስትርን ከጽድቕ ትጽቢት ይግበር
. ኣብ መረጻ 2013 ዓ.ም ዝተዓወተ ሰልፊ ብልጽግና ሕጹይ ገይሩ ዘቕርቦ ቐዳማይ ሚኒስትር ክሽየም’ዩ
. እቲ ሽመት ዝጸድቐሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ ኣብቲ ባይቶ ዘረባ ከስምዕ’ዩ። ብተወሳኺ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሽመት ኣባላት ካቢኔ ወግዓዊ ክገብር እዩ
ስነ ስርዓት ምስረታ መንግስትን በዓለ ሹመት ቀዳማይ ሚኒስትርን ድማ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ክካየድ’ዩ።
ኣብዚ ምስረታ ሓድሽ መንግስቲ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ይግለጽ ኣሎ።
ክሳብ ሕጂ፡ ፕሬዝደንት ናይጄሪያ መሓመድ ቡሃሪ፣ ፕሬዝደንት ሰኔጋል ማኪ ሳል፣ ፕሬዝደንት ናይጄሪያ ነበር ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆን ሚስትሪ ጉዳይ ወጻኢ ኣልጄሪያ ራማታን ላማምራን ከምኡ’ውን ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ወርቅነህ ገበየሁ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለው።
ኣብ መክፈቲ ሓበራዊ ጉባኤ ክልቲኦም ኣብያተ ምኽሪ ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባጀትን ቀንዲ ኣንፈታት ትኹረት እዚ መንግስትን ትኹረት ዝገበረ መኽፈቲ ዘረባ ክተስምዕ’ውን ትጽቢት ኣሎ።
ከመይ ሓዲርኩም
ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ መንግስቲ ክምስረት’ዩ። ኣብዚ ዕለት ዓበይቲ ፍጻመታት ክህልው’ዮም።
ንሕና’ውን እናተኸታተልና ከነቕርበልኩም ኢና።
ሰናይ ዕለት