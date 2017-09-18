ስእልታት ኣፍሪቃ ኣብዚ ሰሙን፡ 8 - 14 መስከረም 2017
ዝንቕ ሕሩያት ምስልታት ኣፍሪቃን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣፍሪቃውያንን፡ ኣብዚ ሰሙን።
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BBC
ኣብ ቅድስቲ ማርያም ዉቕሮ (ትግራይ) ነጋሪት ዝወቕዑ ቀሺ፥
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Reuters
ረቡዕ፥ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይጀርያ (ላጎስ) ኣብ ርእሱ ተሸኪሙ እናዘወረ ክዳን ዝሸይጥ መንእሰይ።
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Reuters
ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ (ኪንሻባ) ኣብ ውሽጢ ታክሲ ጠጠው ኢሉ ካብ ስርሑ ናብ ገዝኡ ዝመላለስ መንእሰይ።
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Reuters
ኣብ ሃደ ገጠር ሰሜን ምብራቕ ናይጀርያ ካብ ቤት ትመህርታ ብብሽክለታ እትመላለስ ተመሃሪት
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EPA
ፕሬዚደንት ዙምባብወ ሮበርት ሙጋቤ፡ ፓርላማ ሃገሮም ብዕሊ ንምኽፋት ዘይተለምደ ዓይነት መጓዓዝያ ተጠቒሞም ንርእሰ ከተመኦም ንሃረሬ እንተምርሑ።
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EPA
ዓጀብቲ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ብኸምዚ ተፀቢዮምዎም።
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AFP
ዓርቢ፥ ክለብ ኩዕሲ እግሪ ጀርመን (RB Leipzig) ተኸላካሊ ማእከል ተወላዲ ጊኒ ናቢ ከይታ፥ ኣብ ፀዋታ ቀዳማይ ዲቪዠን ጀርመን ምስ ሃምበርግ ጎል ምስ አእተወ ታሕጓሱ እንትገልፅ።
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AFP
ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ተኸላኻላይ ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳይ ጆርዳን ኢኮኮ ካብ ተናሓናሒኡ ኔዘርላንድ ኬኒ ቴተ እንተምልጥ።
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AHMED JALLANZO
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳመ ሰንበት፥ ኣባላት ተናሓናሒ ውድብ ኣብ ርእሰ ከተማ ላይበርያ (ሞኖሮቭያ) ፖሊቲካዊ ጎስጓስ ብዕሊ እንትጅምሩ ብሓምለዋይን ብፃዕዳን ደሚቆም ውዒሎም።
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EPA
ኣብ ዓለምለኸ ፈስቲቫል ማላዊ ብባህላዊ ሳዕሳዒት ዚምባብወ ኣዚዩ ዝተደነቐ ቆልዓ።
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EPA
ኣብቲ ተመሳሳሊ መድረኽ ፌስቲቫል፡ ሓደ ምስ ጉጅለ ባህሊ ሃረሬ ዝመጽአ ኣብ ተዓደምቲ ድሙቕ ኣቀባብላ ኪግበረሉ።
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AFP
ኣብ መወዳእታ፥ በዓል ሞያ ምግቢ ጉጅለ ኣቢጃን ንተኻፈልቲ እቲ ፌስቲቫል ስጋ ጠቢሱ ክዕንግል ተዳልዩ እንትፅበ።