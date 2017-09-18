ስእልታት ኣፍሪቃ ኣብዚ ሰሙን፡ 8 - 14 መስከረም 2017

  • 18 ሴፕቴምበር 2017

ዝንቕ ሕሩያት ምስልታት ኣፍሪቃን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣፍሪቃውያንን፡ ኣብዚ ሰሙን።

  • ቀሺ BBC

    ኣብ ቅድስቲ ማርያም ዉቕሮ (ትግራይ) ነጋሪት ዝወቕዑ ቀሺ፥

  • ሸያጢ ከዳን፥ Reuters

    ረቡዕ፥ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይጀርያ (ላጎስ) ኣብ ርእሱ ተሸኪሙ እናዘወረ ክዳን ዝሸይጥ መንእሰይ።

  • ታክሲ ውሽጢ Reuters

    ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ (ኪንሻባ) ኣብ ውሽጢ ታክሲ ጠጠው ኢሉ ካብ ስርሑ ናብ ገዝኡ ዝመላለስ መንእሰይ።

  • ተመሃሪት Reuters

    ኣብ ሃደ ገጠር ሰሜን ምብራቕ ናይጀርያ ካብ ቤት ትመህርታ ብብሽክለታ እትመላለስ ተመሃሪት

  • ሮብርት ሙጋቤ EPA

    ፕሬዚደንት ዙምባብወ ሮበርት ሙጋቤ፡ ፓርላማ ሃገሮም ብዕሊ ንምኽፋት ዘይተለምደ ዓይነት መጓዓዝያ ተጠቒሞም ንርእሰ ከተመኦም ንሃረሬ እንተምርሑ።

  • ሮብርት ሙጋቤ EPA

    ዓጀብቲ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ብኸምዚ ተፀቢዮምዎም።

  • ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን AFP

    ዓርቢ፥ ክለብ ኩዕሲ እግሪ ጀርመን (RB Leipzig) ተኸላካሊ ማእከል ተወላዲ ጊኒ ናቢ ከይታ፥ ኣብ ፀዋታ ቀዳማይ ዲቪዠን ጀርመን ምስ ሃምበርግ ጎል ምስ አእተወ ታሕጓሱ እንትገልፅ።

  • ጆርዳን ኢኮኮ AFP

    ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ተኸላኻላይ ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳይ ጆርዳን ኢኮኮ ካብ ተናሓናሒኡ ኔዘርላንድ ኬኒ ቴተ እንተምልጥ።

  • ተነሓናሒ ውድብ ሞኖሮቭያ AHMED JALLANZO

    ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳመ ሰንበት፥ ኣባላት ተናሓናሒ ውድብ ኣብ ርእሰ ከተማ ላይበርያ (ሞኖሮቭያ) ፖሊቲካዊ ጎስጓስ ብዕሊ እንትጅምሩ ብሓምለዋይን ብፃዕዳን ደሚቆም ውዒሎም።

  • ማላዊ ካርኒቫል EPA

    ኣብ ዓለምለኸ ፈስቲቫል ማላዊ ብባህላዊ ሳዕሳዒት ዚምባብወ ኣዚዩ ዝተደነቐ ቆልዓ።

  • ማላዊ ካርኒቫል EPA

    ኣብቲ ተመሳሳሊ መድረኽ ፌስቲቫል፡ ሓደ ምስ ጉጅለ ባህሊ ሃረሬ ዝመጽአ ኣብ ተዓደምቲ ድሙቕ ኣቀባብላ ኪግበረሉ።

  • በዓል ሞያ መግቢ AFP

    ኣብ መወዳእታ፥ በዓል ሞያ ምግቢ ጉጅለ ኣቢጃን ንተኻፈልቲ እቲ ፌስቲቫል ስጋ ጠቢሱ ክዕንግል ተዳልዩ እንትፅበ።