ፈላማይ ዙርያ ውድድር ተፈጥሮኣዊ ስእልታት
ንሕንሕ ንፉዕ ሰኣላይ ተፈጥሮኣዊ ገጽ ምድሪ 2017 ተጀሚሩ ኣሎ። ዛጊድ ድማ ቀልቢ ብዙሓት ክስሕብ ኪኢሉ'ዩ። ሕዳር 17 ድማ ክዕጾ'ዩ።
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ኣንጋድ ኣቻፓ
ሰኣሊ ኣንጋድ ኣቻፓ ነዛ ቢጫ ጭንቁራዕ (ዕንቁርዖብ) ኣብ ህንዲ፣ ኣጉምቤ ካርናታካ ኣብ ዝበሃል ዝናብ ዘይፍለዮ ከባቢ'ዩ ሲኢልዋ። እዛ ዓይነት ጭንቁራዕ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ከባቢ ጫፍ ዓይና ብዘሎ ሰማያዊ ሕብሪ መሰረት ተገይሩ '' ጭንቁራዕ ሰማያዊት ዓይኒ'' ዝብል መጸውዒ ነይርዋ።
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ቲሮ ኣራያ
መገዲ ባቡር ታዳሚ ፋኩሺማን ኒጋታን ዘራኽብ ሓዲድ ኮይኑ፡ ናጽላን ብኤሌትርክ ዘይሰርሕ መስመርን'ዩ። ብፍላይ ሩባ ታዳሚ ኣብ ባቡር ኮይንካ ክትርእዮ ኣዝዩ በሃግን መሳጥን ከምዝኾነ ሰኣላይ ቲሮ ኣራያ ይገልጽ። በዚ መስመር እትሓልፍ ባቡር ብርክት ዝበሉ ቢንቶታት ሰጊራ'ያ እትኸይድ። ኣብ መንገድኻ ሓምላይ ገጸ ምድሪ፣ ግመን ደበናን እናረኣኻ ትኸይድ።
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ፈሊክስ ኢንደን
''ኣብ ሰሜናዊ ኖርወይ፡ ደሴት ሉፈተን ዝርከብ ዑቁር ማይ ቲዳል ዓይንኻ ዝገዝእ ውቁብ ተፈጥሮ'ዩ'' ይብል ሰኣላይ ፈሊክስ ኢንደን ብዛዕባ ስእሉ። ምልእቲ ወርሒ ክትወጽእ እንከላ ድማ ፍሉይ መዓርግ ኣለዎ።
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Sebastiaen
ኣጋ ወጋሕታ ጸሓይ ምስበረቐት ክልተ ኣፍራስ ኣብ ሮማንያ ግድሚ (ኩርባ) ፉንዳቱራ ፖኖሩሉ ሰዕሪ እናገሃጹ።
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Joel Fischer
ኣብ መዕቖቢ እንስሳት ኬንያ ኣንበሳ ማሳይ ማራ እናሓንሐነ ብሰኣላይ ዮኤል ፊሸር ዝተሳእለ።
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Jerry am Ende
ብሉ ሄሮን ዝባሃላ ዓይነት ኣዕዋፍ ኣብ ሙምባይ፣ መዕቖቢ እንስሳት ዴላወር ብጄሪ ኣም ኢንዴ ዝተሳእለ። እዚ ዓይነት ምርኢት እንትገብራ ዋላ ሓንቲ ንፋስ ኣይነበረን።
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Todd Kennedy
ኣዕዋፍን ሰብ ኣግማልን ኣብ ገምገም ባሕሪ ምዕራብ ኣውስትራሊያ ብሪጋ እናተጓዕዙ ብሰኣላይ ቶድ ኬኔዲ ዝተሰኣለ
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anat gutman
'' ሰለስተ ወርሒ ዝዕድሚኣ ጽብቕቲ ድቢ ምስረኣኹ ካሜራኻ ደርቢኻ ከይድካ ሰዓማ መጽዩኒ ነይሩ። ግን ኣዲኣ ኣፍጢጣ ትጥምተኒ ነይራ''። ይብል ኣብ ሩስያ ካምቻትካ ዝሰኣለ ኣናት ጉትማን።
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Jassen Todorov
በብዓመቱ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ክሳብ መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ ክረምቲ፡ ሰሜናዊ ክፋል ካሊፎርንያ ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣዕዋፍ ይምዕርግ። ሰኣላይ እዛ ስአሊ ጀሰን ቱዶሮቭ ነፋሪት ብናህሪ እናተጓዕዘት እንከላ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ዝሰኣላ እያ።
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Cameron McFarlane
እዛ ስእሊ፡ ብኣሚኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ዓሳታት ኣብ ደቡባዊ ኣውስትራሊያ እዋን ቁሪ ተኣኻኺቦም ዘርኢ ስእሊ እዩ። ነንሓድሕዶም ተደላልዮም ብብዝሒ ዝተረኣይሉ'ዩ። ሳኣሊኡ ድማ ካሜሮን ማክፋሪን
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Cole Frechou
እዚ ስእሊ ኣብ ኣሜሪካን ቻይናን ጥራሕ ዝርከብ ኣስናኑ በሊሕ ሓውሲ ሓርገጽ ዝኾነ እንስሳ እዩ። ሰኣሊኡ ኮል ፍረቹ '' ብዛዕባ ሃለዋተይ ኣይትጨነቑ ብሕቡእ'የ ስኢለዮ'' ይብል።
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Adam Silverman
'' ኣዝየ ካብ ዝፈትወን ስእልታተይ ሓንቲ እያ'' ዝብል ሰኣሊኣ ኣዳም ሲልቨርማን ሕድሕድ ደቐቕቲ ኣዕጽምቲ ሽርምፕ እንከይተረፈ ኣጉሊሓ እትርኢ ስእሊ እያ
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Csaba Daroczi
ሰኣሊ ክሳባ ዳሮኪዚ ካብ ስርሑ ናብ ገዝኡ እናኸደ፡ ተቐላጢፉ ድሮን መስኣሊቱ ፈታቲሑ ኣብ ልዕሊ ቃላይ ይዝንብዩ ንዝነበሩ ሽላታት ብምስዳድ እንከይተረበሻ ዝወሰዳ ስእሊ'ያ።
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Calin Stan
እዚ ጽርግያ ናብ ትራንስላቪና ዝወስድ መንገዲ'ዩ። እወ ናብ ትውልዲ ዓዲ ፍሉጥ ሰብ ካውንት ድራኩላ ዝኮነት ትራንስላቪና'ዩ ዝወስድ። ንዓይንኻ ዝገዝእ ጥውይዋይ ጽርግያ
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Alain Boudreau
ሰኣሊ ኣሊያን ቦድርዩ ኣብዚ ምድረበዳዊ ጎቦታት ካናዳ ነታ ሓምለወይቲ ከባቢ ዝሰኣለ'ዩ።
ኦሮምያ ብስእሊ
- 26 ሴፕቴምበር 2017
ነባራት ገዛውቲ ኣብ ዘመናዊት ከተማ
- 21 ሴፕቴምበር 2017
ምስልታት ኣፍሪቃ ኣብዚ ሰሙን፡ 8 - 14 መስከረም 2017
- 18 ሴፕቴምበር 2017