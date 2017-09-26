ፈላማይ ዙርያ ውድድር ተፈጥሮኣዊ ስእልታት

  • 26 ሴፕቴምበር 2017

ንሕንሕ ንፉዕ ሰኣላይ ተፈጥሮኣዊ ገጽ ምድሪ 2017 ተጀሚሩ ኣሎ። ዛጊድ ድማ ቀልቢ ብዙሓት ክስሕብ ኪኢሉ'ዩ። ሕዳር 17 ድማ ክዕጾ'ዩ።

  • ቢጫ ጭንቁራዕ ኣንጋድ ኣቻፓ

    ሰኣሊ ኣንጋድ ኣቻፓ ነዛ ቢጫ ጭንቁራዕ (ዕንቁርዖብ) ኣብ ህንዲ፣ ኣጉምቤ ካርናታካ ኣብ ዝበሃል ዝናብ ዘይፍለዮ ከባቢ'ዩ ሲኢልዋ። እዛ ዓይነት ጭንቁራዕ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ከባቢ ጫፍ ዓይና ብዘሎ ሰማያዊ ሕብሪ መሰረት ተገይሩ '' ጭንቁራዕ ሰማያዊት ዓይኒ'' ዝብል መጸውዒ ነይርዋ።

  • ባቡር ቢንቶ እንትትሰግር ቲሮ ኣራያ

    መገዲ ባቡር ታዳሚ ፋኩሺማን ኒጋታን ዘራኽብ ሓዲድ ኮይኑ፡ ናጽላን ብኤሌትርክ ዘይሰርሕ መስመርን'ዩ። ብፍላይ ሩባ ታዳሚ ኣብ ባቡር ኮይንካ ክትርእዮ ኣዝዩ በሃግን መሳጥን ከምዝኾነ ሰኣላይ ቲሮ ኣራያ ይገልጽ። በዚ መስመር እትሓልፍ ባቡር ብርክት ዝበሉ ቢንቶታት ሰጊራ'ያ እትኸይድ። ኣብ መንገድኻ ሓምላይ ገጸ ምድሪ፣ ግመን ደበናን እናረኣኻ ትኸይድ።

  • ዕቑር ማይ ቲዳል ፈሊክስ ኢንደን

    ''ኣብ ሰሜናዊ ኖርወይ፡ ደሴት ሉፈተን ዝርከብ ዑቁር ማይ ቲዳል ዓይንኻ ዝገዝእ ውቁብ ተፈጥሮ'ዩ'' ይብል ሰኣላይ ፈሊክስ ኢንደን ብዛዕባ ስእሉ። ምልእቲ ወርሒ ክትወጽእ እንከላ ድማ ፍሉይ መዓርግ ኣለዎ።

  • ኣፍራስ ኣብ ሰውሒ Sebastiaen

    ኣጋ ወጋሕታ ጸሓይ ምስበረቐት ክልተ ኣፍራስ ኣብ ሮማንያ ግድሚ (ኩርባ) ፉንዳቱራ ፖኖሩሉ ሰዕሪ እናገሃጹ።

  • ጸዕዳን ጸሊምን ስእሊ ዝሕንሕን ኣንበሳ Joel Fischer

    ኣብ መዕቖቢ እንስሳት ኬንያ ኣንበሳ ማሳይ ማራ እናሓንሐነ ብሰኣላይ ዮኤል ፊሸር ዝተሳእለ።

  • A blue heron on the water. ኣዕዋፍ ብሉ ሄሮን ኣብ ቃላይ Jerry am Ende

    ብሉ ሄሮን ዝባሃላ ዓይነት ኣዕዋፍ ኣብ ሙምባይ፣ መዕቖቢ እንስሳት ዴላወር ብጄሪ ኣም ኢንዴ ዝተሳእለ። እዚ ዓይነት ምርኢት እንትገብራ ዋላ ሓንቲ ንፋስ ኣይነበረን።

  • ሰብ ኣግማል ጸሓይ እንትተዓርብ ተሰሪዖም እናኸዱ Todd Kennedy

    ኣዕዋፍን ሰብ ኣግማልን ኣብ ገምገም ባሕሪ ምዕራብ ኣውስትራሊያ ብሪጋ እናተጓዕዙ ብሰኣላይ ቶድ ኬኔዲ ዝተሰኣለ

  • ድቢ ኣብ ሩባ anat gutman

    '' ሰለስተ ወርሒ ዝዕድሚኣ ጽብቕቲ ድቢ ምስረኣኹ ካሜራኻ ደርቢኻ ከይድካ ሰዓማ መጽዩኒ ነይሩ። ግን ኣዲኣ ኣፍጢጣ ትጥምተኒ ነይራ''። ይብል ኣብ ሩስያ ካምቻትካ ዝሰኣለ ኣናት ጉትማን።

  • ኣዕዋፍ ሰማይ Jassen Todorov

    በብዓመቱ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ክሳብ መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ ክረምቲ፡ ሰሜናዊ ክፋል ካሊፎርንያ ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣዕዋፍ ይምዕርግ። ሰኣላይ እዛ ስአሊ ጀሰን ቱዶሮቭ ነፋሪት ብናህሪ እናተጓዕዘት እንከላ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ዝሰኣላ እያ።

  • ዓሳታት ኣብ ውቅያኖስ ተኣኻኺቦም Cameron McFarlane

    እዛ ስእሊ፡ ብኣሚኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ዓሳታት ኣብ ደቡባዊ ኣውስትራሊያ እዋን ቁሪ ተኣኻኺቦም ዘርኢ ስእሊ እዩ። ነንሓድሕዶም ተደላልዮም ብብዝሒ ዝተረኣይሉ'ዩ። ሳኣሊኡ ድማ ካሜሮን ማክፋሪን

  • 'ኣሊጋተር' ሓውሲ ሓርገጽ ካብ ቃላይ እንትወጽእ። Cole Frechou

    እዚ ስእሊ ኣብ ኣሜሪካን ቻይናን ጥራሕ ዝርከብ ኣስናኑ በሊሕ ሓውሲ ሓርገጽ ዝኾነ እንስሳ እዩ። ሰኣሊኡ ኮል ፍረቹ '' ብዛዕባ ሃለዋተይ ኣይትጨነቑ ብሕቡእ'የ ስኢለዮ'' ይብል።

  • ደቀቕቲ ኣዕጽምቲ ሽርምፕ Adam Silverman

    '' ኣዝየ ካብ ዝፈትወን ስእልታተይ ሓንቲ እያ'' ዝብል ሰኣሊኣ ኣዳም ሲልቨርማን ሕድሕድ ደቐቕቲ ኣዕጽምቲ ሽርምፕ እንከይተረፈ ኣጉሊሓ እትርኢ ስእሊ እያ

  • ጽላሎት ሽላታት ሰማይ ኣብ ቃላይ Csaba Daroczi

    ሰኣሊ ክሳባ ዳሮኪዚ ካብ ስርሑ ናብ ገዝኡ እናኸደ፡ ተቐላጢፉ ድሮን መስኣሊቱ ፈታቲሑ ኣብ ልዕሊ ቃላይ ይዝንብዩ ንዝነበሩ ሽላታት ብምስዳድ እንከይተረበሻ ዝወሰዳ ስእሊ'ያ።

  • ጥውይዋይ ጽርግያ Calin Stan

    እዚ ጽርግያ ናብ ትራንስላቪና ዝወስድ መንገዲ'ዩ። እወ ናብ ትውልዲ ዓዲ ፍሉጥ ሰብ ካውንት ድራኩላ ዝኮነት ትራንስላቪና'ዩ ዝወስድ። ንዓይንኻ ዝገዝእ ጥውይዋይ ጽርግያ

  • ዉቁባት ሕብሪ ኣብ ጎቦታት Alain Boudreau

    ሰኣሊ ኣሊያን ቦድርዩ ኣብዚ ምድረበዳዊ ጎቦታት ካናዳ ነታ ሓምለወይቲ ከባቢ ዝሰኣለ'ዩ።