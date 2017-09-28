"ፍልጠት ዘይሽመቶ፥ ቤት ትምህርቲ"
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ዘጋጥም ዘሎ "ናይ ምምሃር ቅልውላው ዓለም" የጠንቅቕ።
እቲ ውድብ ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ እቶም ናብ ትምህርቲ ዘይኸዱ ጥራሕ ዘይኮኑ እቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ህጻናት ከይተረፉ'ዮም መሰረታዊ ክእለት ምጥራይ ሲኢኖም ዘለው።
"ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣለዉ፡ ግና ኸ ኣይመሃሩን"
ሽዱሽተ ካብ 10 ቆልዑን ኮተቴን ዓለም፡ መሰረታዊ ደረጃ ክእለት ክቐስሙ ከምዘይከኣሉ ዘረድእ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ "ዘደንጹ'ዩ" ብምባል ሻቕሎቱ ገሊጹ። እቲ ኩነታት ከኣ "ናይ ምምሃር ቅልውላው" ከምዘመልክት ሓቢሩ።
ክሳብ ሕጂ፡ እቲ ዝበዝሐ ኣተኩሮ ናይ ዓለምለኸ ናይ ትምህርቲ ደገፍ፡ ኣብ ምስኣን ናይ ትምህርቲ ዕድል፡ ብፍላይ ኣብ ትሕተ-ሳሃራ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃን ናይ ህውከት ዞባታትን'ዩ ኮይኑ'ዩ ጸኒሑ።
እንተኾነ ግና፡ እዚ ብ'ዩነስኮ ኢንስቲዩትት ፎር ስታቲስቲክስ' ዝበሃል ትካል ዝተገብረ ሓድሽ መጽናዕቲ፡ እቲ ቀንዲ ዘሰክፍ ኮይኑ ዘሎ፡ ስእነት ብሉጽ ትምህርቲ ምዃኑ የተሓሳስብ።
እቲ መጽናዕቲ ከምዘረጋገጾ፡ ልዕሊ 600 ሚልዮን ናይ ትምህርቲ ዕደመ ዘለዎም ቆልዑ፡ መሰረታዊ ናይ ቁጽርን ምንባብን ክእለት የብሎምን።
ዓቢ ጋግ
እቲ መጽናዕቲ ከምዘመልክቶ፡ 88% ቆልዑን ኮተቴን ናይተን ኣብ ትሕተ-ሳሃራ ዝርከባ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ብሓፈሻ፡ ብዘይ ብቑዕ ናይ ምንባብ ክእለት፡ ዓቕሚ ኣዳመ ሄዋን ክበጽሑ ምዃኖም ይገልጽ።
ብዘይ መሃይምነት ዘጥፈአን ቁጽሪ ዝመልኽን ህዝቢ፡ ዝኾነ ማሕበራውን ቁጠባውን ጥሙሓት ክሳለጡ ከምዘይክእሉ'ውን እቲ ጸብጻብ የተሓሳስብ።
"ዝበዝሑ ካብዞም ቆልዑ ካብ መንግስታቶምን ማሕበረ ኮማቶምን ዝተሰወሩ ኣይኮኑን። ኣብ ቤት ትምህርቲ'ዮም ዝርከቡ" ትብል ዳይረክተር 'ዩነስኮ ኢንስቲዩትት ፎር ስታቲስቲክስ' ሲልቪያ ሞንቶያ።
እዚ ናይ "ቤት ትምህርቲ ብዘይ ትምህርቲ" ጸገም፡ በቲ ኣብዚ ሰሙን'ዚ ዝወጸ ናይ ዓለም ባንክ (ዎርልድ ባንክ) ጸብጻብ'ውን ጎሊሁ ይርከብ።
ኣብ ኬንያ፡ ታንዛንያን ዩጋንዳን ዝርከቡ ተምሃሮ፡ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምጽንሖም፡ መባእታዊ ናይ ምድማር ይኹን፡ ምሉእ ሓሳባት ምንባብ ከምዘይክእሉ ተመራመርቲ የጠንቅቑ።
እንታ'ዩ እቲ ጸገም?
እቲ ዓለማዊ ባንክ (ዎርልድ ባንክ) ዝገበሮ መጽናዕቲ ምኽንያት ናይዚ ትሑት ደረጃ ውጽኢት ዝኾኑ ረቛሒታት ኣለልዩ፡
- ብዙሓት ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ክመጽኡ እንከለዉ፡ ኣብ ክምሃርሉ ዘይክእሉ ኩነታት'ዮም ዝርከቡ
- ብዙሓት'ውን ብስእነት ምግብን ጥዕናን ይሳቐዩ፡ ሕርመትን (ደፕሪቨሽን) ድኽነትን ስድራቤቶም ትምህርቲ ክጅምሩ ከለው ድሮ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ምዕባሊኦም ኣጉዲልዎ ይጸንሕ
- ምስ ዓይነትን ደረጃን ናይቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ዝተኣሳሰር ስክፍታት'ውን ኣለዉ፡ ምኽንያቱ ኣዝዮም ብዙሓት መምሃራን ንባዕሎም ግቡእ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ኣይኮኑን
- ኣብ ገለ እተን ኣብ ትሕተ-ሳሃራ ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት'ውን ምስ ትሑት ደሞዝ ዝተኣሳሰር ናይ መምህራን ብኩራት ጸገም ይረአ'ዩ።
ኣብ ዓለማዊ ባንክ ዋና ናይ ቁጠባ ኪኢላ፡ ፓል ሮመር፡ ንብዙሓት ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምህላው ማለት፡ ቁምነገር ዘለዎ ትምህርቲ ይቐስሙ'ለዉ ማለት ከምዘይኮነ ብቕንዕና ምእማን ከድሊ'ዩ ይብል።