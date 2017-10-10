ብውድቀት ጽፈት ትምህርቲ ትግራይ መን'ዩ ተሓታቲ?
ኣብቲ ዝሓለፈ ቅነ ውጽኢት ናብ ዩኒቨርስቲ ዝኣተዉ ተመሃሮ ቤት ትምህርቲ ሃጸይ የውሃንስ ሰሊኹ፡ ናብ ማሕበራዊ ሚድያታት ምውጽኡ ሲዒቡ መዘራረቢ ዛዕባ ጽሬት ትምህርቲ ትግራይ ኮይኑ ቀንዩ።
ኣብ 2009 ዓመተ ምሕረት፡ ኣብ ትግራይ መእተዊ ፈተና ዩኒቨርስቲ ካብ ዝወሰዱ 18 ሽሕን 831 ተመሃሮ 12 ክፍሊ፡ እቶም 10 ሽሕን 987 ተመሃሮ ጥራሕ፡ ነቲ ብኤጀንሲ ፈተናን ምዘናን ዝተወሰነ መሕለፊ ነጥቢ ረኺቦም ናብ ዩኒቨርስታት ከምዝተመደቡ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ይሕብር።
ቁጽሪ ናብ ዩኒቨርስቲ ዝሓለፉ ተመሃሮ ትግራይ ብሚኢታዊት እንትግበጥ (ክቕመር) እንከሎ ድማ 58 ሚኢታዊት ከምዝኾነ ዝሓበሩ፡ ኣብቲ ቢሮ ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ኣይተ ዳኘው ኣይጠገብ፡ ሎምዘበን ኣብ ትግራይ ዝተመዝገበ ውጽኢት ተመሃሮ 12 ክፍሊ ትሑት ከምዝኾነ ኣብሪሆም።
ከም ኣገላልጻ ኣይተ ዳኘው፡ እቲ ዝተመዝገበ ትሑት ውጺኢት መምሃራን፣ ወለድን መዳርግቲ ( መሻርኽቲ) ኣካላትን ተዋዲዶም ክሰርሑ ብዘይምኽኣሎም ከምዝኾነ ሓቢሮም። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከባ መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝሓሸ ንዋት ኮነ መምሃሪ ክፍልታት ዝተወደበ ቤት ትምህርቲ ሃጸይ የውሃንስ ከምዚ ዓይነት ውድቀት ምምዝጋቡ ተቐባልነት ከምዘይብሉ ወሲኾም ገሊጾም።
መምህር ዩኒቨርስቲ መቐለ፡ ተመሃራይ ዶክትሬት ዲግሪ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ግን 'መምሃራንን ተመሃሮን ሎምዘበን ተዋዲዶም ብዘይምስርሖም'ዩ እቲ ውድቀት ኣጋጢሙ' ብዝብል ሓሳብ ኣይተ ዳኘው ኣይጠገብ ኣይሰማዕማዕን።
''ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን፡ ተማሃሮ ሎሚ ዓመት ስለ ዝወደቑ እቲ ሽግር ናይ ሎሚ ዓመት እዩ ነይሩ ማለት ኣይኮነን። ሓደ ናይ 12 ዓመት ዝነበረ ጉዕዞ ግጉይ ምንባሩ እዩ እቲ ውፅኢት ዝሕብር'' ብምባል ዝሙጉት መመህር ኣብርሃ ሃይለዝጊ፣ እቲ ዝተመዝገበ ትሑት ውጽኢት ንዓመታት ተኣጂሉ ናይ ዝመጽአ ሕመቕ ኣተገባብራ እምበር ናይዚ ሕሉፍ ዓመት ኣፈጻጽማ ጥራሕ ከምዘይከነ ይገልጽ።
ምኽንያት ውድቀት ብዝሒ ተመሃሮ ቤት ትምህርቲ ሃጸይ የውሃንስ፡ ኣብ እዋን ፈተና ጥቡቕን ምቅድዳሕ ዘይነበሮን ስለዝነበረ'ዩ ኣጋጢሙ ዝብል መካትዒ ነጥቢ ርእሰ መምህር እቲ ቤት ትምህርቲ፣ መምህር ተወልደ ገብረሚካኤል፡ ዘዕግብ ኣይኮነን ይብል መምህር ኣብርሃ ሃይለዝጊ።
እኳ ድኣስ መስርሕ ተሓታትነት፣ ኣብ ፅሬት (ጭቡጥ ናይ ተምሃሮ ብቕዓት) ዘተኮረ እንተይኮነስ፡ ኣብ ቁፅሪ ጥራሕ፡ ማለት፡ ክንደይ ተምሃሮ ሓሊፎም? ክንደይ ነጥቢ ኣምፂኦም? ክንደይ ተማሃሮ ተመዝጊቦም? ኣብ መወዳእታ ዓመት ከ ክንደይ ተምሃሮ ተፈቲኖም? ብዝብሉ ረቛሒታት ዝተዓጀበ ከምዝኾነ ዝገልጽ መምህር ኣብርሃ ሃይለዝጊ፣ መማህራን ንውድቀት ተመሃሮ ዘቀላጥፍ፡ ንኽቐዳድሑ ካብ ምትብባዕ ሓሊፉ ክሳብ ፈተና ሰሪሖሙሎም ከምዝመጽኡ ኣብሪሁ።
ናይቲ ኣብ 10ይ ይኹን ኣብ 12 ክፍሊ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ተማሃሮ ብበዝሒ ምውዳቕ፡ መንቀሊኡ፡ ካብ ታሕቲ ጀሚሮም ብኣግባቡ ነቲ ነንኽፍሉ ዝተቐመጠ ዝነኣሰ ናይ ምምሃር ብቕዓት እናጨበጡ ክሓልፉ ዝገብር ኣካይዳን ሜላ ፈተናን ምዘናን ከምዝኾነን'ውን ወሲኹ ሓቢሩ።
ውጽኢት 12 ክፍሊ ተመሃሮ ትግራይ
|ዝሓሸ ውጽኢት ዘመዝገባ ኣብያተ ትምህርቲ
|ዝተፈተኑ
|ዝሓለፉ
|ዝወደቑ
|ብሚኢታዊ ዝሓለፉ
|ቤት ትምህርቲ ኪዳነ ምህረት ዓድዋ
|39
|39
|የለን
|100
|ቃላሚኖ
|84
|82
|2
|97.62
|ኣጽቢ
|112
|109
|3
|97.32
|ብዝሒ ተመሃሮ ዝወደቑለን ኣብያተ ትምህርቲ
|ዝተፈተኑ
|ዝሓለፉ
|ዝወደቑ
|ብሚኢታዊ ዝሓለፉ
|ባሩድ ታሕታይ ኣድያቦ
|61
|6
|55
|8.4
|ማይ ካድራ
|49
|4
|45
|8.6
|ሃጸይ የውሃንስ
|1068
|102
|966
|9.55
ፍልፍል መረዳእታ (መወከሲ) ውጽኢት ተመሃሮ፡ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ