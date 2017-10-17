ኲናት ሶሪያ፡ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ሰራዊት ሶርያ ንራቓ ከምዝተቖፃፀረ ሓቢሩ
ኣብ ሶርያ ዝርከብ፡ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ሰራዊት፡ መዋፈሪት ኣይኤስ ንዝነበረት ራቓ ከምዝተቖፃፀራን፡ ውሑዳት ዕጡቓት ኣይኤስ ጥራሕ ከምዝተረፉን ኣፍሊጡ።
ሓይልታት ዲሞክራሲ ሶርያ፡ ኣይኤስ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ቅፅዓት ዘካይደሉ ንዝነበረ ኣደባባይ 'ኣል-ናይ' እውን ከምዝተቖፃፀራ ገሊፁ።
እታ ኸተማ ምሉእ ብምሉኡ ኣብ ቁጽጽሮም ምእታዋ ዝሕብር ዜና ይፅበዩ ኣለዉ።
ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት፡ ልዕሊ 3 ሽሕ ዝኾኑ ንፁሃት ሶርያውን፡ ካብ ኣይኤስ ሓራ ወፅዮም እዮም።
ከተማ ራቓ፡ ኣይኤስ ካብ 2014 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ጀሚሩ ካብ ዝተቖፃፀረን ዓበይቲ ከተማታት ሓንቲ ነይራ።
ሕዚ ግና ኣብ ስታዲዮምን ሆስፒታልን እታ ከተማ ኣስታት 50 ዕጡቓት ኣይኤስ ጥራሕ ከምዝተረፉ ይግለጽ ኣሎ ።
ናብ ራቓ ክኣቱ ዕድል ዘጋጠሞ ጋዜጠኛ ቢቢሲ፡ ከተማ ራቓ፡ ድሕሪ ሓያሎ ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ብዘይ ደብዳብ ነፈርቲ፣ ምፍንጃር ነታጒን ተኹስን ከምዝረኸባ ሓቢሩ።
እኳ ድኣስ ሓይልታት ዴሞክራሲ ሶርያ፡ ኣብ ዝፈራረሱ መገድታት ብምምልላስ፡ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብነፃነት ወፅዮም፡ ውዑይ መረቕንክሰትዩ፡ ብመጉልሒ ድምፂ ይዕድሙ ነይሮም ክብለ ፀብፂቡ።