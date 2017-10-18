ክርስትያን ኮል፥ ቀዳማይ ፀሊም ምሩቕ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ
ኮል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ክላሲክስ ከፅንዕ እንትኣቱ ናይ ብዙሕ ሰብ ትኹረት ስሒቡ ነይሩ።
ብ1973 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝተልደ ወዲ 21 ፀሊም ሴራልዮናዊ እዩ።
ምሰ ንጉሳዊያን ቤተሰብ ቪክቶርያን እንግዛውያን መናእሰይን ብሓባር ይመሃር ነይሩ።
"መቸም እታ ከተማ ንኮል ብጣዕሚ ኣሰቃቒት ነይራ ክትክውን ትኽእል እያ" ይብሉ በዓል ሞያ ስነዳ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ዶክተር ሮቢን ዳርዎል-ስሚዝ።
"ብዙሓት ሰባት ፀሊም ኣፍሪካዊ ክርእዩ፡ ንሱ ናይ መጀመርተኦም እዩ ዝኸውን" ይብሉ።
ከምኡውን እቶም መማህርቱ ነቲ ብሴራልዮናዊ ላህጃ ዘድምጾ እንግሊዝኝኡ ንኽርድኦም፡ ኣዚዩ ኣፀጋሚ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ይብላ ተመራማሪት ባህልን ታሪክን ፓሜላ ሮበርትስ።
አዘን ደራሲት መፅሓፍ "Black Oxford: The Untold Stories of Oxford University's Black Scholars"(ዘይተነገሩ ዛንታታት ፀለምቲ ምሁራን ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ)፥ ኮል'ውን እንተኾነ ዝተፈለየ ኣተሓሕዛ ክግበረሉ ተፀቢዩ ኣይነብርን፡ ይብላ።
"እቲ ጊዜ ንፀሊም ዝተፈለየ ኣተሓሕዛ ወይከዓ ሓገዝ ዝግበረሉ እዋን ኣይነበረን"።
ህይወት ኣፍሪቃዊ ኮል፡ እንታይ ይመስል ከምዝነበረ ብዙሕ ሐበሬታ ኣይተረኸበን።
"ይኹን 'ምበር"፥ ይብላ እተን ፀሓፊት፡ "ብትምህርቱ ንፉዕ ብምንባሩን ዝሓሸ ቦታን ክብሪን ነይሩዎ ይኸውን"
ኮል፡ ዓሌቱ፡ ወዲ 'ባርያ' እንትኸውን፥ ኣብ ሴራልዮን ዝነበረ ቤተክርስትያን 'ቸርች ኢንግላንድ ሚኒስቴር' እዩ ተዓቂቡ ዓብዩ።
ከምኡ ድማ ኮሌጅ ፎራህባይ ኣብ ዝበሃል ኣብ ርእሰ ከተማ ፍሪታውን ተማሂሩ። እቲ ኮሌጅ ቅድም ክብል ኣብ 1827 ብልኡኻት ሃይማኖት ዝተመስረተ እንትኸውን፥ ብዝነበሮ ክብርን ልዑል ደረጃ ትምህርቱን 'ኣቴንስ ምዕራብ ኣፍሪካ' ክብሉ ይፅውዑዎ ነይሮም።
ኮል ኣብቲ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ መደበኛ ተማሃራይ ኣይነበረን። ከፊሎም ክመሃሩ ዓቕሞም ንዘይፈቕደሎም ደቂ ድኻታት ኣብ ዝወሃብ ነፃ ፕሮግራም ተሓቒፉ ይመሃር ነይሩ።
ኮል ካብ ኣኩኡ ብዝረኽቦ ሓገዝን ኣብ ዕረፍቲ ጊዜኡ ተወሳኺ ኣካዳምን ትምህርቲ ሙዚቃ ብመመሃርን ነብሱ ይኽእል ነይሩ።
ዶክተር ዳርወል-ስሚዝ ከምዝብልዎ እዞም ተወሰኽቲ ስራሕቲ፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ዝነበሮ ህይወት ዘይርሳዕ ካብ ምግባር ኣየተዓናቐፍዎን።
ኣብ መደረኻት ክትዕ'ቲ ዩኒቨርሲቲ፣ ሕብረት ኦክስፎርድ፣ ይዛረብ ነይሩ። ተፈላጢ ክኸውን ድማ ኪኢሉ።
ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ፡ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ኣብ ዝህበሎም መድረኻትን ካልኦት ማሕበራዊ ዋኒናትን እንትሕወስ፡ ምምፅኡ ብቐሊሉ ይልለ ነይሩ።
መዝገብ ፍፃመታት ኦክስፎርድ "ሰለስተ ታሕጓሳት ክሪስቲያን ኮል" ብዝብል ብዛዕብኡ ሰኒዱ ይርከብ።
ዶክተር ዳርወል "ዑደተኛታት መፂኦም፡ እዚ 'መን'ዩ?' እንትብሉ፡ ክርስቲያን ኮል እዩ፡ ካብ ሰራልዮን ዝብል መልሲ ምስረኸቡ ይግረሙ ነይሮም" ይብሉ።
"ኮል ነዚ ክፈልጥ ምተገብኦ....ኮይኑ ግን ኣርሒቁ ተጓዒዙ እዩ። ኣዝየ ይንእዶ ኸኣ" ይብሉ።