ብሉፃት ምስልታት ኣፍሪካ

  • 20 ኦክተውበር 2017

ካብ መላእ ኣፍሪካ ዝተኣኻኸቡ፡ ሕሩያት ምስልታት ኣፍሪካ እዚ ሰሙን። ከምኡ'ውን ኣፍሪካውያን ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ኣብዚ ሰሙን።

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ሳንድራ ኮኣዲዮ፡ በዚ ኣሰራርሓ ፀጉራ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣየቮሪ ኮስት - ኣቢጃን ሸናዕ እንትትብል...

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ኣብ ከተማ ኣቢጃን ዝነብር ሰራሕ ጸጉሪ ሳይመን ኬንዶህ ዓማዊሉ እንትፅበ።

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ኣብ ርእሰ ከተማ ዴሞክራቲክ ኮንጎ - ኬንሻሳ ንዝተዳለወ ቅነ ፋሽን፡ ንዝቐርብ ስራሕ ዝዳለው ዘለው ሞዴላት

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ገለ ኪኢላታት ንምፅብባቕ፡ መብራህቲ ሞባይል ስልኮም ይጥቀሙ ነይሮም።

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ካብ ኮንጎ ብዝመፀት ዲዛይነር ዝቐረበ ስራሕ ዘቕረበት ሞዴል።

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ፈረሰኛታት ተዋጋእቲ ሞሮኮ ኣብ ምዕራብ ካዛብላንካ - ከተማ ኤል ጀዲዳ ባህላዊ ምርኢት እንተቕርቡ

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እቶም ፈረሰኛታት መስርዖም ሓልዮም ብሓባር ብምኻድ እዮም ምርኢቶም ዘቕርቡ። ብማዕረ ናህሪ እናጋለቡ ብዝሓዝዎ ጠመንጃ ናብ ሰማይ ይትኩሱ።

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ባህላዊ ተላሃይቲ፡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ - ደርባን፡ ንባህላዊ በዓል ህንዲ 'ዳዋሊ' ዘድምቕ ትልሂት ንምቕራብ እንትዳለዋ።

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ሳዕሳዕቲ ኣቢጃን - ኣብ ጉባኤ ኣንስቲ መራሕቲ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ምርኢት ኣቕሪቦም። እቲ ጉባኤ ትሕቲ ዕድመ ሸቅሊ ንምቅላስ ዝዓለመ እዩ።

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ህፃናት ተምሃሮ ላያቤርያ፡ ኣብ ከተማ ሞኖሮቪያ ማዕርነት ፆታ ዝገልፅ መልእኽቲ ኣብ ግምባረን ኣሲረን ይርኣያ። እታ ሃገር መዓልቲ ህፃናት ደቀ-ኣንስትዮ ተኽብር እያ።

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ኣብ ላይቤርያ ጋዜጣ ንምግዛእ ዓቕሚ ዘይብሎምን ሞባይል ኢንተርኔት ዘይጥቀሙን ዜጋታት፡ ውፅኢት መረፃ ሃገሮም ኣብ ፀሊም ሰሌዳ ካብ ዝጥቃዕ ሓበሬታ ይከታተሉ።

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ጋቦናዊ ኣጥቃዓየ ፒየረ-ኤምሪክ ኡባሚኣንግ፡ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዝዮን ጀርመን ንጋንትኡ ዶርትሙንድ ድሕሪ ዘመዝገባ ሸቶ፡ ታሕጓሱ ብኸምዚ ገሊፁ።

ኣብ ገደና ቢቢሲ