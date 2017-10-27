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ኣመና ፍቱዋት
ሕሩያት ስእልታት ኣፍሪቃ እዚ ሰሙን ተኣንገዱ።
27 ኦክተውበር 2017
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
http://www.bbc.com/tigrinya/news-41777560
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
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AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ
ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሞሮኮ ኣብ ስታድዩም፡ መሓመድ ሻድሻይ ካዛብላንካ፡ ጋንትኦም ናብ ሻምፕዮና ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ፡ መን ሓለፈ ንምስጋር ምስ ኣልጀርያዊት ክለብ ዩስኤም ኣልጀር ገጢማ ድሕሪ ምዕዋታ ቀይሕ ቀለም ነፊሖም ታሕጓሶም ኣናገለጹ።
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AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኢንዱስትሪ ቅዲ (ፋሽን) ናጀርያ ኢሉ እውን ኣፍሪቃ ንምልላይ ዓሊሙ፡ ኣብ ርእሰ ከተማ ናጀርያ - ሌጎስ፡ ዝተሰላሰለ መድረኽ ቅነ ስራሕቲ ቅድን ፋሽንን። እቲ ብሮብዕ ዝተኻየደ መድረኽ ምርኢት ፋሽን ብኣሰናዳእነት ትካል ኣመደ እዩ ተሰናዲኡ።
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Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ
ሰላም ንኬንያ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ነብሶም ዝለመጹ ክልተ መናእሰይ ኣብ እዋን ህዝባዊ በዓል 'መዓልታዊ ጀጋኑ' ኬንያ ተረኺቦም ንርእሶም 'ሰልፌ' እናተሳኣሉ።
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AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ
ዳግማይ ፕሬዚደንታዊ መረጻ ኬንያ ህውከትን ዕግርግርን ኣስዒቡ። ደገፍቲ ተቓውሞ ፖለቲካ ኣብ ካባቢ ኪበራ ዓመጽ ኣብ ዘካየድሉ እዋን፡ ዝተቓጸለ በትሪ ሒዙ እንትንቀሳቐስ ዝተወስደ ስእሊ።
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Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ
ናይሮቢ ኣብ እዋን ፕሬዚደንታዊ መረጻ ኬንያ ዝተፈላለዩ ዓመጻት ኣተኣናጊዳ እያ። እዚ መንእሰይ ኣብ ገዝኡ ብመስኮት ተቐልቂሉ ባእሲ ሓይልታት ጸጥታን ዓመጸኛታትን ይከታተል ኣሎ።
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AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ኬንያን ዓመጸኛታትን ብዝተፈጠረ ጎንጺ ምኽንያት ፖሊስ መንብዒ ጋዝ ብምንጻጉ ኣመንቲ ቤተክርስትያን ሌጎ ማርያ ዓይኖም ዓሚቶም።
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Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ
ስደተኛታት ኣፍሪቃ ኣብ ወሰን ጽርግያ ከተማ ምስራታ ሊብያ መሳርሒታቶም ኣዋዲዶም ሸቕሊ እናተጸበዩ።
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Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ መዕቖቢ ስደተኛታት ንጉኔል ዘዕቆበት ደቡብ ሱዳናዊት ስደተኛ፡ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኒኪ ሃለይ ናብ ጋምቤላ ኢትዮጵያ ተጓዒዞም ኣብ ዝነበርሉ እዋን ዝተወሰድ ስእሊ።
ዛንታ ኣባፅሑ
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