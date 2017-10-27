ሕሩያት ስእልታት ኣፍሪቃ እዚ ሰሙን ተኣንገዱ።

  • 27 ኦክተውበር 2017
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ናይ ምስሊ መግለጺ ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሞሮኮ ኣብ ስታድዩም፡ መሓመድ ሻድሻይ ካዛብላንካ፡ ጋንትኦም ናብ ሻምፕዮና ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ፡ መን ሓለፈ ንምስጋር ምስ ኣልጀርያዊት ክለብ ዩስኤም ኣልጀር ገጢማ ድሕሪ ምዕዋታ ቀይሕ ቀለም ነፊሖም ታሕጓሶም ኣናገለጹ።
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ናይ ምስሊ መግለጺ ኢንዱስትሪ ቅዲ (ፋሽን) ናጀርያ ኢሉ እውን ኣፍሪቃ ንምልላይ ዓሊሙ፡ ኣብ ርእሰ ከተማ ናጀርያ - ሌጎስ፡ ዝተሰላሰለ መድረኽ ቅነ ስራሕቲ ቅድን ፋሽንን። እቲ ብሮብዕ ዝተኻየደ መድረኽ ምርኢት ፋሽን ብኣሰናዳእነት ትካል ኣመደ እዩ ተሰናዲኡ።
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ናይ ምስሊ መግለጺ ሰላም ንኬንያ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ነብሶም ዝለመጹ ክልተ መናእሰይ ኣብ እዋን ህዝባዊ በዓል 'መዓልታዊ ጀጋኑ' ኬንያ ተረኺቦም ንርእሶም 'ሰልፌ' እናተሳኣሉ።
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ናይ ምስሊ መግለጺ ዳግማይ ፕሬዚደንታዊ መረጻ ኬንያ ህውከትን ዕግርግርን ኣስዒቡ። ደገፍቲ ተቓውሞ ፖለቲካ ኣብ ካባቢ ኪበራ ዓመጽ ኣብ ዘካየድሉ እዋን፡ ዝተቓጸለ በትሪ ሒዙ እንትንቀሳቐስ ዝተወስደ ስእሊ።
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ናይ ምስሊ መግለጺ ናይሮቢ ኣብ እዋን ፕሬዚደንታዊ መረጻ ኬንያ ዝተፈላለዩ ዓመጻት ኣተኣናጊዳ እያ። እዚ መንእሰይ ኣብ ገዝኡ ብመስኮት ተቐልቂሉ ባእሲ ሓይልታት ጸጥታን ዓመጸኛታትን ይከታተል ኣሎ።
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ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ኬንያን ዓመጸኛታትን ብዝተፈጠረ ጎንጺ ምኽንያት ፖሊስ መንብዒ ጋዝ ብምንጻጉ ኣመንቲ ቤተክርስትያን ሌጎ ማርያ ዓይኖም ዓሚቶም።
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ናይ ምስሊ መግለጺ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ኣብ ወሰን ጽርግያ ከተማ ምስራታ ሊብያ መሳርሒታቶም ኣዋዲዶም ሸቕሊ እናተጸበዩ።
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ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ መዕቖቢ ስደተኛታት ንጉኔል ዘዕቆበት ደቡብ ሱዳናዊት ስደተኛ፡ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኒኪ ሃለይ ናብ ጋምቤላ ኢትዮጵያ ተጓዒዞም ኣብ ዝነበርሉ እዋን ዝተወሰድ ስእሊ።