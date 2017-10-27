ካታላን ካብ ስፐይን ናፅነታ ኣዊጃ
ማእከላይ መንግስቲ ስፐይን ኣብ ካታላን ቀጥታዊ ምትእታው ክገብር ኣብ ዝሓለነሉ እዋን፡ ዞባዊ ባይቶ ካታላን ካብ ስፐይን ተነጺሉ መሰል ርእሰ ብምኽባር ናጽነት ክእወጅ ኣድሚጹ።
ዋላኳ ተቓወምቲ ኣባላት ባይቶ፡ እቲ ምርጫ ንከይትግበር ድምኢ ብዘይ ምሃብ ክዓናቕፉዎ እንተሓለኑ፡ እቲ ውሳነ 70 ብ 10 ኮይኑ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ሰፐይን ማርያኖ ራጆይ ኣቐድም ኣቢሉ ንሰነተራት ስፐይን፡ ኣብ ካታላንያ፡ ሕግን ስርዓትን፡ ደሞክራስን ምርግጋእን ንክህሉ ቀጥታዊ ምሕደራ ኣገዳሲ ምኻኑ ሓቢሩ ነይሩ'ዩ።
እቲ ቕልውላው፡ ካታላውያን፡ ብዘሰሓሓበ ናይ ምርጫ ሃዋሁው ንናጽነት ድሕሪ ምድማጾም እዩ ኣጋጢሙ።
መንግስቲ ካታላን ከምዝበሎ፡ 43% ወሃብቲ ድምፂ ኣብ ርእሰ ውሳነ ተሳቲፎም እዮም። ካብዚኦም እቶም 90 ሚኢታዊት ድማ ናፅነቶም መሪፆም። ቤት ፍርዲ ስፐይን ግን ነቲ ድምፂ ዘይሕጋዊ ክብል ብውሳነኡ ኣፍሊጡ።
ካብ 135 ወንበር ቤት ምኽሪ፡ 'እወ ንናፅነት' ዘድመፁ 70 ሚኢታዊት ነይሮም። 10% ምስ ስፐይን ክጸንሑ ኣድሚጾም፡ ክልተ ድማ ድምጾም ዓቂቦም።
እቶም ቀዳማይ ሚንስትር፡ ስፔይናውያን ክሃድኡ ብምፅዋዕ፡ ኣብ ካታሎንያ "ዳግም ሕጋውነት ከምዝረጋገፅ" ቃል ኣትዮም።
ላዕለዋይ ባይቶ ስፔይን፡ ኣብ ትግባረ ዓንቀፅ 155 ሕገ-መንግስቲ እታ ሃገር ከድምፅ ትፅቢት ይግበር። እቲ ዓንቀፅ፡ መንግስቲ፡ ኣብ እዋን ቅልውላው "ኣድላዩ መህድኢ ስጉምቲ" ክወስድ ይፈቕደሉ።
መንግስቲ፡ ንመራሕቲ ካታላን ክሰጉግ ከምኡ'ውን፡ ፋይናንሳዊ ጉዳያትን መንግስታዊ ማዕኸናት ዜናን ክቆፃፀር የኽእሎ።