በዓል ስልጣን ደርግ ነበር ኢትዮጵያዊ -ዳች፡ ኣብ ዘ-ሄግ ይፍረዶም ኣሎ
ብዝተፈላለየ ገበናት ኲናት ዝተኸሰሱ ናይ ዳች ዜግነት ዘለዎም ኢትዮጵያዊ ኣብ ዘ-ሄግ ኣብ ዝርከብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ይፍረዱ ኣለዉ።
እዞም ኣብ እዋን ስርዓት ደርግ በዓል ስልጣን ዝነበሩ እሸቱ ኣለሙ ዝተባህሉ ክሱስ፡ ኣብ መወዳእታ 70ታት፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረ "ብቐይሕ ራዕዲ" ዝፍለጥ ብዙሓት ሰባት ዘህለቐ ሽብር፡ ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን 75 ሰባት ንክቕተሉ ኣዚዝኩም ብዝብል እዮም ተኸሲሶም።
ወዲ 63 ዓመት እሸቱ፡ ናይቲ ሕጂ ኣብ ስደት ዝርከብ ምልካዊ መራሒ መንግስቱ ሃይለማርያም ንእሱራት ኣጽኒዑ ብምእሳር ኣብ ሃዋሁው ኣንጠልጢሉ፡ ኣብ ከብዲ እገሮም ብበትሪ ብምግራፍ፡ ኢሰብኣዊ ተግባራት ብምፍጽም እውን ተኸሲሱ'ሎ።
ኣብ ዝመጽእ ክልተ ሰሙን፡ ሕጂ ናይ ዳች ዜግነት ዝሓዙ፡ ሓደ ሓደ ካብቶም ግዳያት፡ ነቲ ንነዊሕ እዋን ትጽቢት ዝገብሩሉ ዝነበሩ መስርሕ ፍትሒ ተመኩሮኦም ክገልጹ እዮም።
ኣብ 1974 ንንጉስ ሃይለስላሰ ዓልዩ ስልጣን ዝሓዘ መንግስቱ ሃይለማርያም፡ ክሳብ ኣብ 1991 ብሓይልታት ተቓውሞ ካብ ስልጣን ተዓልዩ ንዚምባብወ ሃዲሙ ዝወጽእ ንኢትዮጵያ ካብ 1997 ኣትሒዙ ብጽኑዕ ምልካዊ ክመርሓ ጸኒሑ።
ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ኣብ ናይ ዳች ኣብያተ ፍርዲ ሳሕቲ እዩ ዘጋጥም።