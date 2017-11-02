ፕረዚደንታዊ ምርጫ ላይበርያ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከምዝጸንሕ ኮይኑ
ውሩይ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ጆርጅ ዊያን ምክትል ፕረሲደንት ጆሴፍ ቦካይ ኣብቲ 7 ሕዳር ዝግበር ዳግማይ ምርጫ ክወዳደሩ'ዮም። እንተኾነ ኣብቲ ቀዳማይ ምርጫ ሳልሳይ ኮይኑ ዝተዓወተ ኣባል ሰልፊ ሊበርቲ ቻርለስ ብራምስኪን ነቲ ውጽኢት ቅኑዕ ኣይኮነን ክብል መጉቱ'ሎ።
እቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ምርጫ ድሕሪ'ቲ ኣብ 2003 ዝተገብረ ውግእ ሓድሕድ ናይ ፈለማ ነጻ ምርጫ'ዩ።
ብድሕርቲ ናይ'ቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ድማ ኣድማ ዝብትኑ ፖሊስ፡ ነቲ ቤት ፍርድን ኮሚሽን ምርጫን ንምሕላው ተመዲቦም ኣለዉ።
ልኡኻት ናይቲ ኢኮዋስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቁጠባዊ ምትእኽኻብ ከባቢ ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን፡ ኣብታ ሃገር ኣትዮም ምስ ሰበ ስልጣን ኩለን ሰልፍታት እታ ሃገር ተራኺቦም ይዝትዩ ኣለዉ።
እታ ፕረሲደንት ንመንያ ትድግፍ?
ሚስተር ብራምስኪን እቲ ቀዳማይ ምርጫ "ጥበብ ዝተሓወሶ ከቢድ ምድንጋራትን ስርቅን" ዝመልኦ'ዩ ነይሩ። ኣድመጽቲ ንምዕንቃፍ ድማ ናይ ምርጫ ነቑጣታት ደንጉየን ከምዝኽፈታ ተገይሩ ኢሉ ከሲሱ። እቲ ክሲ ብግቡእ ክሳብ ዝምርመር ድማ እቲ ዳግማይ ምርጫ ከይካየድ እቲ ቤት ፍርዲ ወሲኑ። እንተኾነ ዋላ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ክሲ እንተነጸጎ እቲ ዳግማይ ምርጫ ምድንጓዩ ኣይተርፎርን'ዩ። ምኽንያቱ፡ እቲ ኮሚሽን ምርጫ ድሮ ብዙሕ ወርቃዊ ጊዜኡ ኣጥፊኡ ስለዘሎ ይብሉ ተዓዘብቲ።
ሰልፊ ሕብረት፡ ናይ ሚስተር ቦካኪ እትርከበን ካልኦት ክልተ ሰልፍታት'ውን ነቲ ክሲ ናይ ሰልፊ ሊበርቲ ደጊፈንኦ ኣለዋ። ሰልፊ ሕብረት፡ እታ ፕረሲደንት (ኤለን ሰርሊፍ ጆንሰን) ኣብቲ ምርጫ ኢዳ ኣእትያ ክብል ብሰንበት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ከሲሱ። እታ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ፈለማ ፕረሲደንት ኮይና ዝተመርጸት ተሸላሚት ኖበል ዝኾነት ኤለን ሰርሊፍ፡ ስልጣና ተጠቒማ ውጽኢት ምርጫ ክትጥምዝዞ ፈቲና ክብል እቲ ሰልፊ ከሲስዋ።
ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣብ ሞንሮቪያ ጆናታን ፐይለለ ከምዝብሎ፡ ዝምድና ኤለን ሰርሊፍን ምክትላን ክሳብ ክንዲ'ቲ ጽቡቕ ኣይኮነን፡ ሰበ-ስልጣን'ቲ ሰልፊ ድማ፡ እቲ ምክትል ፕረሲደንት፡ ንሳ ኣብቲ ምርጫ ክወዳደር እትደልዮ ሰብ ኣይኮነን ይብሉ። እንተኾነ እታ ጓል 79 ዓመት ዝኾነት ሰርሊፍ ነቲ 28.8 ሚእታዊት ዝረኸበ ቦካይ ከምእትድግፎ ደጋጊማ ገሊጻ'ያ። ጆርጅ ዊያ 38.4 ድምጺ'ዩ ረኺቡ።
ሰልፊ ኮንግረስ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ናይ ጆርጅ ዊያ ግን "እቲ ን12 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸሐ ሰልፊ ተዓሚጸ ኢሉ ክበኪ ዘሕዝን'ዩ" ክብል መልሲ ሂቡ።
እዚ ከምዚ'ሉ እንከሎ ሚስስ ሰርሊፍ እቲ ምርጫ ብዓወት ንኽዛዘም ኩሎም ኣብቲ ምርጫ ዝሳተፉ ኣካላት እቲ ምርጫ ብሰላም ንኽካየድ ክጽዕሩ ጸዊዓ'ላ።
ማዕከን ዜና ኤ ኤፍ ፒ ከምዝበሎ፡ ዋላ'ኳ ኣብቲ ቀዳማይ ምርጫ ገለ ዘይልሙዳት ነገራት እንተነበሩ፡ ሕብረት ኣውሮጳ ዝርከቦም ዓለም-ለኻውያን ተዓዘብቲ ምርጫ ካልእ ዘሰክፍ ነገራት ከምዘይረአ ገሊጾም ኣለዉ።
እቲ ቤት ፍርዲ፡ ንሰልፊ ሊበርትን ነቲ ኮምሽን ምርጫን ናይ መካትዒ ጽሑፎም ንሓሙስ ከቕርቡ ኣዚዙ'ሎ።
ወሃብ ቃል ናይቲ ኮምሽን ሄንሪ ፍሎሞ እቲ ቤት ፍርዲ ንዝህቡ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ከምዘኽብሮ ንቢቢሲ ገሊጹ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ላይበሪያ ኣብቲ ዝተገብረ ቀዳማይ ፕረሲደንታዊ ምርጫ ምትላላት ነይሩ ዝብል ክስታት ድሕሪ ምስምዑ፡ ነቲ ዳግማይ ምርጫ ንምክያድ ዝግበር ምድላዋት ደው ክብል ኣዚዙ።