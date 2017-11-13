"ነቲ ውሳነ ብምኽባር ዝተወሃበኒ ውክልና ብውልቀይ'ውን ኣልዒለ ኣለኹ"
ኣይተ ተኽለወይኒ ኣሰፋ ሎሚ መዓልቲ ድሕሪ ፋዱስ ኣብ ከተማ መቐለ ሆቴል ፕላኔት ብውልቀኦም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንደቀንስትዮ ትግራይን ንመራሒ ሃገርን ብዕሊ ይቕሬታ ሓቲቶም:
ኣይተ ተኽለወይኒ ኣሰፋ ኣብቲ ልዕሊ 300 ተሳተፍቲ ዝተረኸብሉ መበል 10ይ ጉባኤ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝተዛረብዎ ጉዳይ፥ ዘይተግኣዘን ግቡእነት ዘይብሉን ብዝብል ኣብ ልዕሊ ዜጋታተት ቅርሕንቲ ፈጢሩ ቀንዩ።
ኣይተ ተኽለወይኒ "እቲ ጉባኤ ኣብ መቐለ ንኽሳለጥ ካብ ዝነበረኒ ድልየት ተበጊሰ መቐለ ዓዲ ቖናጁ: ውቅብትን ሰሓቢትን እያ ኢለ ተዛሪበ እየ::
ይኹን እምበር ብኻልእ መልክዑ ስለዝተተርጎመን ኣሉታዊ ሳዕቤን ስለዘኸተለን ኣነ ዝፈጠርኩዎ ዘየድልይ ክፍተት እውን ስለዝኾነ ንመላእ ደቀንስትዮ ትግራይ ንከተማ መቐለ ደቀንስትዮ ማሕበር ካብ ልበይ ይቕሬታ ይሓትት::"
ብምቕፃል ድማ "ዕድመይ ምሉእ ንመሰልን ማዕርነትን ደቀንስትዮ ትግራይ ዝተቓለስኩን ናብራ ንምምሕያሽ ለይትን ቀትርን ዝሰርሕ ዘለኹ ጉዳይ ስለዝኾነ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ቅሬታ ክሕዛለይ ስለዘይደልይ ዘቕርቦ ዘለኹ ይቅርታ ብጣዕሚ ኣዝዩ ተሰሚዑኒ ከም ተጋዳላይ መጠን ካብ ልበይ የቕርብ ከምዘለኹ ይገልፅ" ኢሎም።
'ካልኣይ ብተወሳኺ እውን ሃገራዊ ኩነታት ምርጫ ፈዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ተኣሳሲሩ ዝፍነዉ ዝነበሩ ዘይጥጡሕ ጎስጏሳት ዝፈጠሩለይ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ባዕለይ ዝፈጠርኩዎ ኩነታትን ተደማሚሩ ንጋዜጠኛታት ዝሃብኩዎ መብርሂ ንመራሒ ሃገርና ብኡ ደረጃ ከልዕሎም ኣይነበረንን ኣብዚ ተመርኪሰ ስዒቦም ዝተፈጠሩ ኩነታት እውን ይቕሬታ ይሓትት" ድማ ኢሎም::
ኣይተ ተኽለወይኒ ኣሰፋ ብዛዕባ ደቀንስትዮ መቐለ ኣመልኪቶም ከምኡ እውን ብዛዕባ ቀዳማይ ሚንስትር ሃይለማርያምን ዝምልከት ዝተዛረብዎ፥ ኣብ ማሕበረሰባዊ ሚድያ ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ ብሰፊሑ የዘራርብ'ሎ::
" እቲ ጉባኤ ኣብ ከተማ መቐለ እንተተኻይዱ ኣብ መቐለ ቆናጆ ስለዘለዋ ምሸት ምሸት... ሓቂ እየ ዝዛረበኩም...ሓቂ ምዝራብ ፅቡቕ እዩ:: ቆናጁ መቐለ ብጣዕሚ እየ ዘህርፋ ከየምልጣኹም" ብምባል እዮም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተዛሪቦም::
ቅድሚኡ ድማ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብዘካየዱዎ ቃለምልልስ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚንስትር ኢትዮጵያ ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ሓሳብ ኣደዳ ነቐፌታ ገይርዎም እዩ ቀንዩ::
"ንሶም እንታይ ይፈልጡ። እንተደሊኹም ኣምፅኡዎም እንዶ ንካታዕ" ዝብል ግቡእ ዘይኮነ አዘራርባ ብዝብል እዩ ብብዙሓት ክንቀፉ ዝገበሮም።
ኣይተ ተኽለወይኒ ኣብ ኣመራርሓ ፌደሬሽን ንኽፀንሑ መንግስቲ ትግራይ ወኪሉዎም ከምዝፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ክልል እዚ ርእይተኦም፥ ኣይውክለንን ብምባል ውክልንኡ ከልዕል ተገዲዱ።
"በቲ ባዕለይ ዝፈጠርኩዎ ኩነታት ህዝብን ክልልን መንግስቲ ትግራይ ውክልንኡ ኣልዒሉ እዩ:: ኣነ እውን ነቲ ውሳነ ብምኽባር ዝተወሃበኒ ውክልና ብውልቀይ ኣልዒለ ኣለኹ" ኢሎም::
ብቐፃልነት መንግስቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ እቶም ሹመኛ እንታይ ዓይነት ፖሊቲካዊ ስጉምቲ ከምዝወስድ ኣይተፈለጠን።