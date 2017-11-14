ምስልታት፡ ከቢድ ምንቅጥቓጥ መሬት ኢራንን ኢራቕን

  • 14 ኖቬምበር 2017

ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት 7.3 ሬክተር ስኬል ዝልካዕ ምንቅጥቓጥ ብምግጣሙ፡ ብኣማኢት ዝቑፀሩ ሰባት ሞይቶም።

  • ነበርቲ ካብቲ ዝፈረሰ ህንፃ ወፂኦም ብሓደ ሓዊ እንትስሕኑ AFP

    ኣብ ዶባት ኢራንን ኢራቕን ዘጋጠመ መጠነ ሰፊሕ ጉድኣት፡ ትማሊ ሰኑይ ፃሓይ እንትወፅእ ብግልፂ ዘርኢ ምስሊ።

  • ኣብ ሳርፖል-ኢ ዘሃብ መንበሪ ኣባይቲ በቲ ምንቅጥቓጥ መሬት ዝዓነዉ ህንፃታት፡ ኢራን 13 ሕዳር፡2017 Reuters/Tasnim News Agency

    ክሳብ ሕዚ ካብ መንጎ ዘጋጠሙ ሓደጋታት፡ እዚ 7.3 ሬክተር ስኬል ዝልካዕ ምንቅጥቓጥ መሬት 2017 እቲ ከቢድን ቀዛፍን እዩ።

  • ኣብ ሳርፖል-ኢ ዛሃብ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት፡ ኣብ ጭንቀትን ሓዘንን ዘሎ ሰብኣይ። 13 ሕዳር፡2017 TASNIM news agency via reuters

    ብሰንበት ኣጋምሸት ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ቁፅሪ መወትቲ ኣማኢት በፂሑ።

  • ኢራናውያን ሲቭልን ወተሃደራትን ኣብ ከተማ ሳርፖል-ኢ ዛሃብ ግዝኣት ከርማንሻህ፡ ኢራን 13 ሕዳር፡2017 EPA

    እዚ ምንቅጥቃጥ-መሬት ኣብ ኢራን ከተማ ሳርፖል-ኢ ዛሃብ ግዝኣት ከርማንሻህ ከቢድ ዕንወት ኣስዒቡ።

  • ኣብ ከተማ ሳርፖል-ኢ ዛሃብ፡ ከርማናሽ ዝዓነወ ህንፃ TASNIM news agency via reuters

    ኣብ ከተማ ሳርፖል-ኢ ዛሃብ ብርክት ዝበሉ ህንፃታት ዓንዮም

  • በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዝተጎድኡ ኢራናውያን፡ ኣብ ስርዓተ ቀብሪ ኣዝማዶም EPA

    ብምንቅጥቃጥ መሬት፡ ኣዝማዶም ዝሞቱዎም ሓዘንተኛታት

  • ድሕሪ እቲ ምንቅጥቓጥ መሬት ፡ ኣብ ሳርፖል-ኢ ዛሃብ፡ ከርማንሻህ፡ ኢራን 13 ሕዳር 2017 Reuters/Tasnim News Agency

    እዚ ምንቅጥቓጥ መሬት፡ ብዝያዳ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኢራቕ እዩ ኣጋጢሙ፡ ጎረቤታ ኢራን ግና ከቢድ ጉድኣት በፂሑዋ

  • ድሕሪ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት፡ ኣብ ኢራቕ ኣብ ጥቓ ከተማ ሱላሚንያህ፡ ብርክት ዝበሉ ደናጉላ ኣንከራርዮም ናብ ፅርግያ ወሪዱ። ኢራቕ፡ 13 ሕዳር 2017 Reuters

    በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት፡ ኣብ ሰሜናዊ ኢራቕ ጥቓ ዲጋ ዳርባንዲክሃን ኣብ ዝርከብ ፅርግያ ዓበይቲ ኣእማን ፈራሪሶም

  • ሰባት ነቲ ዝፈረሰ መስጊድ እናፅረዩ፡ ከሃኒቅን ግዝኣት ዲያላ፡ ኢራቕ 13 ሕዳር፡2017 Reuters

    በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ምብራቓዊ ከተማ ባቕዳድ ዝርከብ መስጊድ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎ።