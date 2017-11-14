ምስልታት፡ ከቢድ ምንቅጥቓጥ መሬት ኢራንን ኢራቕን
ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት 7.3 ሬክተር ስኬል ዝልካዕ ምንቅጥቓጥ ብምግጣሙ፡ ብኣማኢት ዝቑፀሩ ሰባት ሞይቶም።
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AFP
ኣብ ዶባት ኢራንን ኢራቕን ዘጋጠመ መጠነ ሰፊሕ ጉድኣት፡ ትማሊ ሰኑይ ፃሓይ እንትወፅእ ብግልፂ ዘርኢ ምስሊ።
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Reuters/Tasnim News Agency
ክሳብ ሕዚ ካብ መንጎ ዘጋጠሙ ሓደጋታት፡ እዚ 7.3 ሬክተር ስኬል ዝልካዕ ምንቅጥቓጥ መሬት 2017 እቲ ከቢድን ቀዛፍን እዩ።
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TASNIM news agency via reuters
ብሰንበት ኣጋምሸት ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ቁፅሪ መወትቲ ኣማኢት በፂሑ።
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EPA
እዚ ምንቅጥቃጥ-መሬት ኣብ ኢራን ከተማ ሳርፖል-ኢ ዛሃብ ግዝኣት ከርማንሻህ ከቢድ ዕንወት ኣስዒቡ።
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TASNIM news agency via reuters
ኣብ ከተማ ሳርፖል-ኢ ዛሃብ ብርክት ዝበሉ ህንፃታት ዓንዮም
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EPA
ብምንቅጥቃጥ መሬት፡ ኣዝማዶም ዝሞቱዎም ሓዘንተኛታት
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Reuters/Tasnim News Agency
እዚ ምንቅጥቓጥ መሬት፡ ብዝያዳ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኢራቕ እዩ ኣጋጢሙ፡ ጎረቤታ ኢራን ግና ከቢድ ጉድኣት በፂሑዋ
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Reuters
በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት፡ ኣብ ሰሜናዊ ኢራቕ ጥቓ ዲጋ ዳርባንዲክሃን ኣብ ዝርከብ ፅርግያ ዓበይቲ ኣእማን ፈራሪሶም
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Reuters
በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ምብራቓዊ ከተማ ባቕዳድ ዝርከብ መስጊድ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎ።
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