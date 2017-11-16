ሮበርት ሙጋቤ፥ ተባዕ ወያናይ (ሰውራዊ) ወይስ ንዝምባብዌ ዝረመሱ ሰብኣይ?
ቁጠባ ዚምባብወ ካብቲ ዝነበሮ ዝበኣሰ ምስ ኣንቆልቈለ ኩነታት ሮበርት ሙጋቤ እንታይ ክኽውን ከምዝኽእል ብተደጋጋሚ ተገሚቱ'ዩ፤ እንተ ንሶም ግና ዝቐርበሎም ነቐፌታ ኣመና እዩ ዘደንፅዎም።
ወዲ 93 ዓመት ሙጋቤ ንዓመታት ኣብ ዝግበር መረፃ ዳግም ክወዳደር እየ እኳ እንተበሉ ኩነታት ጥዕነኦም ግና ብፍላይ ካብ ቀረባ ዓመታት ንደሓር ብርኡይ የንቆልቈል'ሎ።
ቅድሚ እቲ ብ2008 ዓ.ም ዝተኻየደ መረፃ እንትዛረቡ "ኣብ መረፃ ተሳዒርካ ህዝቢ እንተነፂጉካ ብስሩ ፖለቲካ ክትሓድጐ እዩ ዝግባእ" ኢሎም ነይሮም።
ኰይኑ ግና ድሕሪ እቲ መረፃ ግልብጥ ኢሎም "ፈጣሪ ጥራሕ" ካብ ስልጣን ከምዘውርዶም እዮም ተዛሪቦም።
ሻቡ ብመወዳድርቶም ሞርጋን ትስቫንግሪ ተበሊፆም ካልኣይ ወፂኦም።
ኣብ ስልጣን ከፅንሖም ዝኽእል ጐንፅን ዕግርግርን ድማ ተባሪዑ።
መናሓንሕቶም ካብቲ መረፃ ከምዝንሳሕቡ ብምግባር፡ ሙጋቤ፡ ነቲ ካብ 1980 ዓ.ም ጀሚሮም ዝሓዝዎ መንበረ ስልጣን ንዝቕፅሉ ኣርባዕተ ዓመታት ሒዞሙዎ።
1924: ተወሊዶም
ብምምህርና ሰልጢኖም
1964: ብመንግስቲ ሮዴዥያ ተኣሲሮም
1980: ድሕሪ ናፅነት ኣብ መረፃ ስዒሮም
1996: ንግሬስ ማሩፋ ተመርዕዮም
2000: ኣብ ህዝበ ውሳነ ተሳዒሮም፥ ናይ ሙጋቤ ዕጡቓት ሚሊሻ መሬት ፀዓዱ ወሪሮም
2008: ኣብ ናይ መጀመርታ ብርኪ መረፃ ንመወዳድርቶም ሻንጋራይ ስዒቦም ካልኣይ ወፂኦም
2009: ቁጠባዊ ውድቀት ምስ ሰዓብ ንሻንጋራይ ቀዳማይ ሚኒሰትር ገይሮም ሸይሞም
2016: ሓደሽቲ ኖታት ገንዘብ ኣተኣታትዮም
2017: ንናይ ነዊሕ ጊዜ መሻርኽቶምን ምክትሎምን ነበር ኢመርሶን ናንጋግዋ ኣባሪሮም
ዓርሓ ናፅነት
ሙጋቤ ብ1970 ኣብ ዝተኻየደ ደባይ ውግእ ዝረኸብዎ ስም እዩ። ሻቡ ምእንተ ናፅነት ህዝቦም ኣንፃር ፃዕዱ ዝተቓለሱ ተባዕ ወያናይ እዮም ተባሂሎም። ስለ'ዚ ድማ እዩ ዝበዝሑ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ንዐኦም ካብ ምንቃፍ ዝቑጠቡ።
ዝምባብዌ ካብ መግዛእቲ ካብ ትናገፍ ንደሓር ኩነታት ዓለም እንትለዋወጥ ኣረኣእያ ሙጋቤ ግና ኣይተቐየረን።
ሓይሊ ጅግንነት ደስነት ዛኑ ፒኤፍ ኣንፃር ክልተ ማናቱ ግብረ እከይ (ርእሰ ማልነትን መግዛእትን) ክሳብ ሎሚ ግብግብ ይገጥም'ሎ።
ምስ እዚ ዝዛመድ፡ ዝዀነ ይኹን ነቐፌታ ተቐባልነት የብሉን። ከም "ምድሕርሓርን ምሻጥ ሃገርን" እዩ ዝቑፀር፤ ክሳብ ናይ ሞት ፍርዲ እውን የብፅሕ።
ሙጋቤ ብምዕራባውያን ብፍላይ ከዓ ብተወለድቲ እንግሊዝ ዝውነን ንዝነበረ ግራት ስለዘሕደጉ ከም ሓደ ጠንቂ ቁጠባዊ ፀገም ዝምባብዌ ተቘፂሮም ብተደጋጋሚ ይውቀሱ።
ስልጡን ቁጠባዊ ዓለም ዘይተረደኦም ሰብኣይ ይብልዎም ነቐፍቶም።
ሃገራዊ ሕምባሻ ተማቒልካ ምብላዕ እምበር ነቲ ሕምባሻ ኣብ ምዕባይ ኣየድህቡን ይብልዎም።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝምባብዌ ፕሮፌስር ቶኒ ሃውኪንስ ሓደ እዋን ንመራሕቲ እታ ሃገር እንትግምግሙ፡ "ኣብ መንጐ ፖለቲካን ቁጠባን ጐንፂ እንተጓኒፉ ወትሩ ፖለቲካ እዩ ዝዕወት" ኢሎም ነይሮም።
ብ2000 ዓ.ም ንፈለማ እዋን ሓያል ተቓውሞ ኣጓኒፉዎም ስልጣኖም ንምንዋሕ ዝጠቅም ኣንፈት ቁጠባዊ ለውጢ ኣርእዮም ነይሮም።
ክንዲ ዝተኸፈለ ይከፈል
ባዕሎምን ደገፍቶም ዝጥቀምሉ ሜላ ብቐጥታ ካብ በረኻ ዝተወረሰ እዩ። ብ2000 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ መረፃ ዓርሰ ውሳነ ፡ንፈለማ እዋን ምስተሰዓሩ ብፍሉይ ዝተዓጠቑን ተቓለስቲ ዝነበሩን ምልሻ እዮም ኣዝሚቶም።
ድሕሪ ሸሞንተ ዓመታት ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ፕሬዚደንታዊ መረፃ ምስ ተሳዓሩ እውን ልክዕ ከምታ ቅድሚኡ ዝገበርዋ እዮም ገይሮም።
ኣድላዪ እንትኸውን ኩሉ መሓውር መንግስቲ ሓይሊ ፀጥታ፣ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣መንግስታዊ መራኸብቲ ሓፋሽ፣ንገዛኢ ውድብ ከምዘገልግሉ ይግበር።
ኣብታ ሃገር ዘሎ ዘይካሓድ ለውጢ፡ በቶም 33 ዓመታት ኣብ ስራሕ ዝፀንሑ መምህራን፡ ኣብ ምስፍሕፋሕ ትምህርቲ ዝተራእየ ምዃኑ ይዝረብ። ዝምባብዌ ኣብዚ ሐዚ እዋን 90 ሚኢታዊ ህዝባ ምንባብን ምፅሓፍን ዝኽእል ኣብ ኣፍሪካ ቀዳማይ ደረጃ ትርከብ ሃገር ኰይና'ላ።
ነብስሄር ፖለቲካዊ ተመራማሪ ማስፑላ ሲትሆል፡ ሓደ እዋን እቶም ፕሬዚደት ትምህርቲ ብምስፍሕፋሕ "መቓብሮም የመቻችዉ ኣለዉ" ኢሉዎም ነይሩ።
መናእሰይ ድማ መንግስታዊ ግዕዝይናን ቀይናን ምምሕዳርን ጠንቅታት ስእነት ስራሕን ወሰኽ ዋጋን እዮም ይብሉ።
ስእልታት ካርቱን
ሙጋቤ ኣፀቢቑ ዝተማህረ ህዝቢ ካብ ዘለዋ ሃገር ዝያዳ ሓረስቶት ዝዓብለሉዋ ሃገር ምምራሕ ይቐልል ኢሎም ይኣምኑ ይዀኑ።
እቲ ዝወረሱዎ ግራት ንረብሓ ድኻታት ሓረስቶት ዝውዕል እዩ ዋላ እንተበሉ ዝበዝሕ መሬት ኣብ ኢድ ኣዝማዶምን ዓሳክሮምን እዩ ኣትዩ።
ጳጳስ ደዝሞንድ ቱቱ፡ ሓደ እዋን ኣብ ስልጣን ነዊሕ እዋን ዝፀነሐ መራሒ ዝምባብዌ፡ ብስእሊ ካርቱን፡ ትእምርቲ ኣፍሪካውያን መለኽቲ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ነይሮም።
ኣብ ጐስጓስ መረፃ 2002 ዓ.ም ምስሎም ዝተጠቀዖ ድሙቕ ሕብራዊ ካምቻ ተኸዲኖም ንቶም ዝበዝሑ ኣፍሪካውያን መለኽቲ ምምሳል ጀሚሮም ነይሮም።
ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ግና ሱፍን ክራባታን ተኸዲኖም እዮም ዝወፅኡ።
ብዙሓት ደቂ ዝምባብዌ እዞም ሰብኣይ እዚኦምስ ካብ ስልጣን ወሪዶም ዝተረፈት ዕድመኦም ምስ ስድረኦም ግዳ ዘየሕልፍዎ ክብሉ ይሓቱ።
ብ23 ሓምለ 1965 ብፈረንጂ ዝተወልዳ ካልአይቲ ሰበይቶም ወይዘሮ ግሬስ በዓል ቤተን ስፖርቲ ክሰርሑ ወጋሕታ ፀላም ሰዓት ኣርባዕተ/ዓሰርተ ከምዝበራበሩ ይዛረባ።
ሙጋቤ ወዲ 73 እንተለዉ እዮም ሳልሳይ ቈልዓ ወሊዶም።
ወትሩ ሰንበት ተዓጂቦም ኣብ ከተማ ሃራሬ ካቶሊካዊት ካቴድራል ተረኺቦም የቐድሱ።
ሙጋቤ ካብ ወይዘሮ ግሬስ ክልተ ቈልዑ ኣለዎም። ጋናዊት ቀዳመይቲ በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ሳሊ ብሕማም መንሽሮ እየን ሞይተነኦም።