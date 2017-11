Image copyright Getty Images

500 ዓመታት ዘቑፀረ ምስሊ እየሱስ ክርሰቶስ፡ ውልዶ ጥበብ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ፡ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ብ450 ሚልየን ዶላር ተሸይጡ።

እዚ ውልዶ ጥበብ ዳቬንቺ "ሳልቫቶር ሙንዲ" ወይ ድማ መድሕን ዓለም ይበሃል።

እዚ ብኣዝዩ ልዑል ዋጋ ዝተሸጠ ጥበብ ስእሊ፡ ኣብ ማእኸል መሸጣ ጥበብ ክሪስቲ ንብዙሓት ዘወዓወዐን ዘስደመመን ኮይኑ'ሎ።

ብ1519 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ዝሞተ ሊዮናርዶ ዳቬንቺ ካብ መንጎ ዝፈጠሮም ቅብኣታቱ እቶም ብጣዕሚ ውሑዳት፡ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ፍርያት፡ ጥበቡ ክሳብ ሕዚ ኣለዉ።

ድሕሪ 1505 ከም ዝተስኣለ ዝግለፅ ሳልቫቶር ሙንዲ፡ ምስ ውልቀ ሰብ ከም ዘሎ ዝሕሰብ ብሕታዊ ስእሊ እዩ።

ብ100 ሚልየን ዶላር ዝጀመረ ጨረታ ዋጋ እዚ ስእሊ፡ ብልዑል ንሕንሕ ኣብ መወዳእታ ናብ 400 ሚልየን ዶላር ዝደየበ እንትኸውን፡ ብሓፈሻዊ ዋጋ 450.3 ሚልየን ዶላር ክሽየጥ ክኢሉ እዩ።

እዚ መንነቱ ዘይተገለፀ ተዓዋቲ፡ እቲ ጨረታ፡ንክዛዘም ኣስታት 20 ደቓይቅ እንትተርፎ እዩ ብስልኪ ደዊሉ ተሳቲፉ።

እዚ ቅብኣ ዳቪንቺ ዝኾነ ሳልቫቶር ሙንዲ፡ ሓደ ኢዱ ኣልዒሉ፡ ብሓደ ኢዱ ድማ ብርጭቆ ሒዙ የርእይ።

እዚ ስእሊ ብ1958 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ኣብ ከተማ ለንደን ብትሑት ዋጋ ብ48 ፓውንድ ተሸይጡ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ናብ ጨረታ ዝቐረበ ቅብኣ ተምሃሪኡ እምበር ዋና ቅዳሕ ቅብኣ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ከምዘይኮነ ተገይሩ እዩ ተሸይጡ።

ብ1600ታት ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ዋንነት ንጉስ ኢንግሊዝ ቻርለስ ቀዳማይ ከምዝነበረ ዝግለፅ እዚ ምስሊ፡ ዳግማይ ኣብ 2005 እዩ ተረኺቡ።

ቅብኣ ሳልቫቶር ሙንዲ ቅድሚ እዚ ናይ ሎሚ ጨረታ ብሩስያዊ ቢልየነር ዲሚትሪ ኢ ሬቦሎቭለቭ ይውነን ነይሩ። ኣብ ወርሒ መጋቢት 2013 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን 127.5 ሚልየን ዶላር ከምዝዓደጎ ድማ ይግለፅ።

እዚ ስእሊ ኣገዳሲ ምምሕያሽ ተጌሩሉ'ዩ። እቲ ዝተሳእለሉ ሰሌዳ ቆንቍኑ ከም ዝነበረ'ዩ ዝግለጽ፡ ብሰንኪ'ዚ እውን ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ፍርቂ ተመቒሉ ነይሩ። ንምምሕያሹ ኣብ ዝተገበረ ፃዕሪ ከኣ ምፍሕፋሕ ኣስዒቡሉ።

ሪፖርተር ጥበብ ቢቢሲ ቪንሰንት ዶውድ ከምዝፀብፀቦ፡ ሕዚ እውን እንተኾነ ዋንነት ሊኦናርዶ ዳ ቬንቺ ብብዙሓት ተቐባልነት የብሉን።

እቲ ደጋዊ ገፅታ እቲ ቅብኣ፡ "ብተደጋጋሚ ስለ ዝተሓደሰን ዳግማይ ስለዝተስኣለን፡ ብሓደ ግዜ ሓድሽን ኣረጊትን ስእሊ እዩ ዝረአይ"።

"ዝኾነ ብውልቁ ነዚ ስእሊ ገዚኡ ኣብ ህንፅኡ ክሰቅል ዝደሊ ሰብ ብቐሊሉ ክታለል ይኽእል እዩ፡ እቲ ትኽክለኛ ስእሊ ስለ ዝመስሎ" ትብል ዓመደኛ (ኮልሚኒስት) ቩልቸር ዶት ኮም ጄሪ ሳልትዝ።

ይኹን እምበር ክሪስቲ፡" ዳግማይ ቅኒት ጥበብ መበል 20 ክፍለ ዘመን" ብምባል ኣመዝጊባቶ እያ ትብል።

መጫረቲ እዚ ስሊ ግና ዋላ እኳ እዚ ስእሊ ፅገና እንተተገበረሉ፡ ሕዚ እውን ኣብ ፅቡቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ብምባል ይሙግቱ።

ሳልቫቶር ሙንዲ እንደገና ኣብ 2005 ካብቲ ተሰዊሩሉ ዝነበረ ምስተቐልቀለ፡"ዝጠፍአ ሊዮናርዶ" ተባሂሉ ኣቓልቦ ሰባት ሲሒቡ።

ካልኦት ብልዑል ዋጋ ዝተሸጡ ስእልታት

1.ብዊልያም ደ ኩኒንግ ዝተስኣለ ቅብኣ 'ኢንተርቼንጅ'( Interchange by Willem de Kooning)፡ 300 ሚልየን ዶላር

እዚ ስእሊ 79 x 69 ኢንች ዝኾነ ስእሊ'ዚ ብ1955 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን እዩ ተሳኢሉ።

2. ናፊያ ፋ ኢፖይፖ (መዓዝ ኢኺ ትምርዐዊ?) (Nafea Faa Ipoipo (When Will You Marry?) ብፓወል ጋውጒን፡ 300 ሚልን ዶላር

3. ተፃወቲ ካርታ (The Card Players) ብፓውል ሴዛኔ - 250 ሚልየን ዶላር

እዚ ስእሊ ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ብሓሙሽተ ክፋላት ዝተስአለ እንትኸውን፡ ኣብ 2011 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ሃገረ ኳታር ክብረወሰን ብምሓዝ ዓዲጋቶ እያ። እቶም ካልኦት ክፋላት ግና ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ቤተመዘክር (ሙዝየም) ሜትረፖሊታን ከምዘለዉ ይግለፅ።

4. ቁፅሪ 17 ኤ ብጃክሰን ፖሎክ (Number 17A by Jackson Pollock) - 200 ሚልየን ዶላር

ኣብ 2016 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ኻኣ ብኣሜሪካዊ ነጋዳይ ደቪድ ጂፈን ተሸይጡ።