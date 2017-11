Image copyright BBC Sport

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘይተኻየደ ፀዋታታት ፕሪምየርሊግ፤ ሎሚ ሰሙን ንደርቢ ሰሜን ለንደን (ኣርሰናልን ቶተንሃምን) ኣራኺቡ ክቕፅል'ዩ። ኣብ ስታድየም ኤመረትስ ኣብ ዝካየድ ግጥም ግን መን ክትዕወት ትኸውን?

ተንታኒ ኩዕሶ ቢቢሲ ማርክ ላውረንሰን "ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ኣብዚ ፀዋታ ኣርሰናል ከምእትዕወት ግምታት ይህብ ነይሩ። ሕዚ ግን እቲ ግዘ ንሱ ሓሊፉ'ዩ" ይብል።

ኣብዚ ሕዚ እዋን፡ ጋንታ ቶተንሃም ካብ ኣርሰናል ዝሓሸት ምዃና ዝዛረብ ላውሮ፡ እቲ ፀዋታ ማዕረ 1-1 ከምዝዛዘም ይግምት። ኣብዚ ፀዋታን ካልኦት ግጥማትኩም ክትህቡ ትኽእሉ።

ግምታት ላውረንሰን

ቀዳም

ኣርሰናል - ቶተንሃም

ኣብዚ ፀዋታ ንበዓላ ኣኽቢዳ እትቐርብ ጋንታ ኣይክትህሉን። ክልትኤን ብዝረኽብኦ ውፅኢት'ውን ክኾና እየን።

ኣርሰን ዌንገር፡ ጋንትኦም ምስ ሲቲ ኣብ ዝገበረቶ ፀዋታ ስዕረት እንትገጥሞም፡ ብውሳነታት ዳኛ ሕጉስ ኣይነበሩን። ኣነ ግን ነቲ ፀዋታ ስለዝተኸታተልኩ ዓወት ንሲቲ ከምዝግባእ ይኣምን።

ቶተንሃም እውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብኸቢድ ፈተና'ያ ክትዕወት ኪኢላ። ኣብዚ ሰሙን ተፃወታ ዝሐሹ ኮይኖም ክቐርቡ እዮም። ምኽንያቱ፡ ሃሪ ኬን፣ ዴለ ኣሊን ሃሪ ዊንክስን ናብ ሜዳ ክኣትዉ ስለዝኾኑ።

ግምት ላወሮ: 1-1

በርንማውዝ - ሃደርስፊልድ

በርንማውዝ ንኒውካስል እንትትስዕር ነቲ ፀዋታ ተዓዚበ እየ። ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ኤዲ ሆዌ ንተፃወትቶም፤ ኣብ እዋን ዕረፍቲ እንታይ ከምዝበልዎም ኣይፈልጠጥኩን፡ ግን ድማ ፅቡቓት ዕድላት ሸቶ ፈጢሮም ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ድማ ዝግብኦም ዓወት ረኺቦም።

ሃደርስፊልድ'ውን ንዌስትብሮም ምስዓራ ይዝከር። ተፃወትታ ናብ ዝሓሸ ብቕዓት ይምለሱ ዘለው ይመስሉ።

ኣብዚ ፀዋታ ግን በርንማውዝ ክዕወቱ እዮም። ምስ ኒውካስል ኣብ ዝነበሮም ግጥም ብዝነበሮም ብቕዓት ተገሪመ እየ።

ብፅቡቅ ወነ ናብ ሜዳ ክኣትዉ እዮም።

ግምት ላውሮ: 2-0

በርንለይ - ስዋንዚ

በርንለይ ኣብ ሜድኣ ብዙሕ ሸቶ እተቁፅር ጋንታ ኣይኮነትን።

ስዋንሲ ድማ ካብ ሜድኣ ወፃኢ ኣብ እትገብሮ ግጥም ኣጥቢቃ ትፃወት። ብዙሕ ሸቶ'ውን ኣብ ልዕሊኣ ኣይተቖፀራን።

ኣብዚ ዓመት ካብ ሜድኣ ወፃኢ ኣብ ዝገበረቶም ፀዋታታት ሰለስተ ሸቶታት ጥራሕ ተቖፂርዋ።

ስዋንዚ፡ ጉዳይ ኣጥቃዓይ የተሓሳስባ እዩ። ንበርንለይ ፈተና ኮይና ክትቐርብ'ያ ዝብል እምነት የብለይን።

ግምት ላውሮ: 2-0

ክርስታል ፓላስ - ኤቨርተን

ሩበን ሎፍተስ-ቺክ፡ ብድሕር'ቲ ምስ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ተሰሊፉ ኣንፃር ጀርመን ዝገበሮ ፀዋታ፡ ሕዚ ድማ ንጋንትኡ ክርስታል ፓላስ ከመይ ክውፈየላ ከምዝኽእል ንምርኣይ ትፅቢት ብዙሓት'ዩ።

ግዚያዊ ኣሰልጣኒ ኤቨርተን ዳቪድ ኣንስወርዝ፡ ክሳብ ሕዚ ኣብታ ጋንታ ምፅንሑ የግርመለይ። ምኽንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክትክእዎ እዮም ዝብል እምነት ነይሩኒ።

ኣብ ከቢድ ፈተና እዮም ዝርከቡ። ክሪስታል ፓለስ ግን ዋላ'ኳ ኣብ እግሪ ይሰርዑ፡ ምምሕያሸት እናገበሩ እዮም። ከምዝዕወቱ ድማ ግምት ኣለኒ።

ግምት ላውሮ: 2-1

ሌይስተር - ማንቸስተር ሲቲ

ሌይስተር ንሲቲ ካብ ዓወታት ከተዓናቕፍዋ'ዶ ይኾኑ? ኣይመስለንን።

ኣሰልጣኒ ሌይስተር ንጋንትኦም ከመይ ኣዳልዮማ ከምዝቐርቡ ክርእይ ተሃንጥየለኹ።

እታ ጋንታ ንሲቲ ስዒራ ክትረኽቦ እትኽእል ነጥቢ እንተሃልዩ፡ ከም መተባብዒ ሽልማት ይቑፀር።

ግምት ላውሮ: 0-2

ሊቨርፑል - ሳውዝኣምፕተን

ቫን ጂክ፡ ስሕበት እቲ ፀዋታ ዝኸውን ይመስለኒ። እዚ ተፃዋታይ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ሊቨርፑል ክትዕድጎ ደልያ ሳውዝኣምፕተን ነቲ ሕቶ ነፂጋቶ'ያ።

ኣብ ስታድየም ኣንፊልድ ኣብ ዝህሉ ግጥም ከመይ ከምዝፃወት ምርኣይ ሰሓባይ ክኸውን እዩ።

ሊቨርፑል ድማ ድልውቲ ኮይና ክትቐርብ'ያ።

ግምት ላውሮ: 2-0

ዌስት ብሮም - ቸልሲ

ቸልሲ፡ ኣብ ክፍሊ ምጥቃዕን ምክልኻልን ብቕዕቲ ከምዝኾነት፡ ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሰዓረትሉ ፀዋታ ክተርእይ ኪኢላ እያ።

ዌስትብሮም ድማ ኣብ ፀገም ምቑፃር ሸቶ ትርከብ።

ኣብዚ ሰሙን ነቲ ፀገማ ኣወጊዳ ምርኣይ ዝኸበደ ክኸውን'ዩ።

ግምት ላውሮ: 0-2

ማንቸስተር ዩናይትድ - ኒውካስል

ኣሰልጣኒ ራፋኤል ቤኒተዝ ንኒውካስል ዝሓዘሉ መገዲ ፈትየዮ ኣለኹ። ኮይኑ ግን ሕዚ'ውን ኣብ ምጥቓዕ እናተፀገሙ እዮም።

ኣብዚ ፀዋታ ድማ ብፅቡቕ ተወዲቦም ዝቐርቡ እንትኾኑ፡ እቲ ሕቶ ግን ማንቸስተር ዩናይትድከ ነዚ ውዳበ ንምስባር ከመይ ተዳልያ ትመፅእ ትኸውን ዝብል እዩ ክኸውን።

ኒውካስል ጥንክርቲ ኮይና እንተቐረበት'ኳ፡ ውፅኢት እትረኽበሉ ግን ኣይክኸውንን።

ግምት ላውሮ: 2-0

ሰንበት

ዋትፎርድ - ዌስትሃም

I am at this game for Match of the Day 2 on Sunday and it will be very interesting to see how David Moyes approaches his first game as West Ham boss.

I am expecting to see a reaction from the Hammers because as a player you always want to impress a new manager and, although West Ham are in the bottom three, there is a lot of quality in their team.

Watford have won only one of their five home league games this season, against Arsenal, so Vicarage Road is not exactly a fortress.

Moyes will be expecting a committed performance and, if he gets one, I don't think West Ham will leave empty-handed.

ግምት ላውሮ: 1-1

ሰኑይ

ብራይተን - ስቶክ

Brighton have totally exceeded my expectations. How they have done this season is a pie in the face for me.

I have not been shocked by the way they have set up, but I did not expect them to pick up the number of points they have got, which is great.

Going on form, Brighton are probably favourites to beat Stoke on Saturday and move further away from the relegation zone - they are currently six points above West Ham, who are in 18th place.

But Stoke showed by fighting back twice to draw with Leicester that they are not the sort of team to lie down, and they will cause Chris Hughton's side some problems.

I am going to go for a Stoke away win. Without being disrespectful to Brighton, this is what happens in the Premier League - you get to the lofty heights of eighth, your fans start thinking that things are great - and then you get turned over by a team you think you should beat.

ግምት ላውሮ: 0-2