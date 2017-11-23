ኣብ ህንዲ፡ መማህርቶም ድሕሪ ምሟታ ንዝመሃሩሉ ዩኒቨርሲቲ ብሓዊ ኣባሪዖም
ኣብ ህንዲ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ሳቲያብሃማ፡ ሓንቲ ፈተና ክትቐድሕ ዝተረኸበት ተምሃሪት ዓርሰ-ቅትለት ብምፍፃማ፡ ኣድማ ተወሊዑ።
ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ፡ ትማሊ ረቡዕ ምሸት፡ ንመናብር እቲ ዝመሃሩሉ ዩኒቨርሲቲ ብሓዊ ከናኽሱ ጀሚሮም።
እቶም ኣድማ ዘካይዱ ዘለው ተምሃሮ ከምዝበልዎ፡ መምህራን እቲ ዩኒቨርሲቲ ስነ-ልቦንኣ ብዘይሃሲ ኩነታት ኣናሽዮማ እዮም።
ኣብ እዋን ፈተና ክትቐድሕ ስለዝተረኸበት ካብ መፈተኒ ክፍሊ ዝተሰጎጎት ጓል 18 ዓመት ተማሃሪት፡ ንገዛእ ነብሳ ብገመድ ሰቒላ ህይወታ ኣጥፊኣ።
'ዘ ታይምስ ኦቭ ኢንድያን' ንኣመራርሓ እቲ ዩኒቨርሲቲ ፀሪሑ ከምዝፀብፀቦ፡ ኣስከሬና ብሓዋ (ፍላይ ማንትኣ)ን መሓዙታን'ዩ ተረኺቡ።
እቲ ዜና ምስተሰምዐ ተምሃሮ ኣድማ ከካይዱ ተኣኻኺቦም። ኣብ ትዊትር ዝተዘርግሑ ስእልታትን ቪድዮታትን ድማ፡ ፍርናሻት፡ ዓራት፡ ወንበርን ዝኣመሳሰሉን ብሓዊ እናተቓጸለ የርእዩ።
ንማዕኸን ዜና እታ ሃገር ቃሉ ዝሃበ ሓደ ተማሃራይ "ናይ ቀዳማይ ዓመት ተምሃሮ መደቀስን ኣእዋምን ኣቃፂሎም። ዝዓነወ ህንፃ ዘሎ ግን ኣይመስለንን። ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ኣብ መእተዊ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣለው" ኢሉ።
ፖሊስ ነቲ ዓመፅ ናብ ሓሙስ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልዎ።