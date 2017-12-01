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ኣመና ፍቱዋት
እትድግፍዋ ጋንታ ኣብ ፈላማይ ጸወተኣ ምስ መን ክትራኸብ ምደለኹም?
1 ዲሴምበር 2017
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
http://www.bbc.com/tigrinya/news-42193522
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
ናይ ምስሊ መግለጺ
ፍሉጥ ተጸዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ኣርጀንቲና ማራዶና ኣብቲ ዕጫ ዝወድቀሉ ኣዳራሽ ምስ በዓልቲ ገዝኡ ተረኺቡ ኣሎ
ናይ ምስሊ መግለጺ
ዕጫ ተሳተፍቲ ሃገራውያን ጋንታታት ዋንጫ ዓለም ዝወድቀሉ ኣዳራሽ
ዛንታ ኣባፅሑ
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እትድግፍዋ ጋንታ ኣብ ፈላማይ ጸወተኣ ምስ መን ክትራኸብ ምደለኹም?
ወተሃደራዊ ሓላፊ ዙምባብዌ ኣባል ካቢኔ ኮይኑ
ኣብ ኢትዮጵያ 76 ሚኢታዊ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ብዛዕባ ኤች አይ ቪ ኣይፈልጣን
ኣርጀንቲና ምድላይ ዝጠፍአት ወተሃደራዊ መርከባ ኣቋሪፃ
ሩስያ፡ ንሰሜን ኮርያ፡ ናብዚ ዘብቀዐታ ኣሜሪካ እያ ትብል
ገለ ነጥብታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘለዉ ስደተኛታት
ጸጋታትና ብዝግባእ'ዶ ነላሊ ኣለና?
ኣብ ሓደጋ ዝወደቑ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ንምውፃእ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ
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