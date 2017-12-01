እትድግፍዋ ጋንታ ኣብ ፈላማይ ጸወተኣ ምስ መን ክትራኸብ ምደለኹም?

  • 1 ዲሴምበር 2017
ናይ ምስሊ መግለጺ ፍሉጥ ተጸዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ኣርጀንቲና ማራዶና ኣብቲ ዕጫ ዝወድቀሉ ኣዳራሽ ምስ በዓልቲ ገዝኡ ተረኺቡ ኣሎ
ናይ ምስሊ መግለጺ ዕጫ ተሳተፍቲ ሃገራውያን ጋንታታት ዋንጫ ዓለም ዝወድቀሉ ኣዳራሽ