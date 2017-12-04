ብኢንተርኔት ነፃ ዕድል ትምህርቲ ዝህባ ዓሰርተ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ዓለም
ኣብ ዓለምና ኣብ ዘለ ፍሉጣት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣቲኻ ምምሃር ኩሉ ዝምነዮ ዓብይ ፀጋ እዩ። ብዙሕ ሰብ ዝረኽቦ ዕድል ግና ኣይኮነን።
እቶም ዝወሃቡ ዓይነታት ትምህርቲ ብዙሕ ስለዘኽፍሉ ጥራሕ ኣይኮነን። ንክቕበሉኻ ብዙሕ ውድድር ዝበዝሖ ከይዲ'ውን ክትሓልፍ ትግደድ።
ኣብ ርእሲ እዚ'ውን ብዙሓት ዓይነታት እቶም ትምህርቲ ቃለ መሓትት ክትገብር ይሓቱኻ።
ነዚ'ውን እዩ በብዓመቱ ብዙሓት ተወዳደርቲ ከይተዓወቱ ዝተርፉ።
ይኹን ምበር ዕድመ ንኢንተርኔት ከምኡ'ውን ነዚ ተበግሶ ዝወሰዱ ትካላት። ሎሚ ክንዲ ፍረ ጣፍ ተይከፈልካ ምምሃር ከምዝከኣል ኣኽኢሎም። እዚ ከምይ ኮይኑ ? በዓል መንከ እዮም እቶም ትካላት ?
1. ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ
'ታይምስ ሃየር ኢዱኬሽን' ዝበሃል ሓደ ናይ እንግሊዝ ፍሉጥ መፅሄት በብዓመቱ ኣብ ዘውፀኦ ደረጃ፥ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ካብ 1000 ውሸጢ ቀዳማይ ገይይሩ ሰሪዑዎ።
ክልተ ሃገራት ጥራሕ እየን ኣብ ላዕሊ እቲ ዝርዝር ተፀሪሐን፤ ሃገራት ኣሜሪካን እንግሊዝን። ስለዚ፡ ኣብዘን ሃገራት ዝወሃቡ ኮርስታት ምክትታል እንተደሊኹም፡ መብዛሕትኦም እቲ ትምህርቲ ብቋንቋ እንግሊዘኛ ዝህቡ'ዮም።
|ዓሰርተ ብሉፃት ዩኒቨርሲታት ዓለምና
|ደረጃ
|ዩኒቨርሲቲ
|ሃገር
|1
|ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ
|እንግሊዝ
|2
|ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ
|እንግሊዝ
|3
|ካሊፎርንያ ቴክኖሎጂ ኢንስትትዩት
|አመሪካ
|4
|ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ
|አመሪካ
|5
|ማሳቼስትስ ዩኒቨርሲቲ
|አመሪካ
|6
|ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ
|አመሪካ
|7
|ፕሪንስቶን ዩኒቨርሲቲ
|አመሪካ
|8
|ለንደን ኢምፐርያል ኮሌጅ
|እንግሊዝ
|9
|ቺካጎ ኒቨርሲቲ
|አመሪካ
|10
|ፔንሲልቫንያ ዩኒቨርሲቲ
|አመሪካ
ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ብኢንተርኔት ዝህቦም ነፃ ዕድላት ትምህርቲ ብፖድካስት፥ ብፅሑፍን ብቪድዮን ምምልካት ይከኣል። ስነ-ፅሑፍ፥ ጥበብ፥ ፍልስፍና፥ ቢዝነስን ሶሶሎጂን ይርከቡዎም።
2.ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ
ኣብቲ ዝተጠቀሰ መፅሄት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሰፊሩ ዝርከብ እዩ።
ኣብዚ ትካል ካብ ዝወሃቡ ዓይነታት ትምህርቲ ቋንቋታት ቻይና፥ ጀርመንኛ፥ ዓረብኛ፥ ማርክሲዝም ከምኡ'ውን ከባብያዊ መፅናዕትታት ይርከቡዎም።
3.ካሊፎርንያ ቴክኖሎጂ ኢንስትትዩት
ካልቴክ እናተብሃለ'ውን ይፍለጥ። ፓሳዴና ኣብ ዝተብሃለት ከተማ ዝርከብ እንትኸውን፥ ብዝበለፀ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን የትኩር።
ባዮሎጂ፥ ስነ-ከዋኽብት፥ ዑደት ፀሓይን፥ ኮምፒትር ሳይንስን ካብ መንጎ እቶም ዝወሃቡ ይርከቡዎም።
4. ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ
መስራቲ ኣፕል ስቴቭ ጆብስ ኣብዚ ተማሂሩ እዩ፥ ዋላ'ኳ አቋሪፁ እንተወፀ። "ፋይንድ ዋት ዩ ላቭ" ብዝብል ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ዝገበሮ ታሪኻዊ ንግግር፥ እዚ ዩኒቨርሲቲ ብጣዕሚ ኣድኒቑ ተዛሪቡ።
ኣብዚ ትካል ካብ መንጎ ዝወሃቡ ፕሮግራማት ኮምፒትር ሳይንስ፥ መድሓኒት፥ ሁማኒቲን ይርከቡዎም።
5. ማሳቼስትስ ዩኒቨርሲቲ
እዚ ድማ ብጣዕሚ ዝተኸብረን ልዑል ግምት ዝወሃቦን ትካል እንትኸውን፥ ኣብ ኣመሪካ ማሳቼስትስ ኣብ ዝበሃል ክልል (ስቴት) ዝርከብ እዩ። ኣብዚ ማእኸል ካብ መንጎ ዝወሃቡ ዓይነታት ትምህርቲ ኤሌክትሮማግነቲክ፥ ፖለቲካል ሳየዕንስ፥ ኢኮኖሚክስ፥ ፕላኒኒነግ ከምኡውን፥ ሙዚቃን ይፅርሑ።
6. ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ
እዚ ድማ ኣብ ኣመሪካ ካምብሪጅ ኣብ ዝተብሃለ ሳቴት ዝርከብ ኮይኑ ንህዝቢ ክፍቲ እዩ። ስነፅሑፍ፥ ጎንፂ፥ ስነ-ህንፃ፥ ሳይንስን ታሪክን ኣጣሚሩ ይህብ።
7. ፕሪንስቶን ዩኒቨርሲቲ
ብመሰረት ሓበሬታ እቲ ዝተጠቐሰ መፅሄት፥ እዚ ኣብ ኒው ጀርሲ (አመሪካ) ዝርከብ እንትኸውን ካብቶም ቀዳሞት ትካላት ትምህርቲ ዝጥቀስ እዩ።
ከም ፖሊቲካል ሳይንስ፥ ታሪክ፥ ሶሾሎጅን ዝኣመሰሉ ዓይነታት ትምህርቲ ድማ ይህብ።
8. ለንደን ኢምፐርያል ኮሌጅ
እዚ ኣብ ለንደን ዝርከብ ትካል ድማ ኣተሓሕዛ ሒሳብ፥ ኢኮኖሚክስ፥ ፋይናንስን ሒሳብን ዝኣመሰሉ ዓየዕነታት ትምህርቲ ይህብ።
9.ቺካጎ ኒቨርሲቲ
ታሽዓይ ደረጃ ሒዙ ዝርከብ እዚ ትካል ድማ ሶሻል ሳይንስ፥ ባዮሎጂ፥ ኢኮኖሚክስንና ቢዝነስን ዝኣመሰሉ ዓይነታት ትምህርቲ ብኢንተርኔት ብነፃ ይህብ።
10. ፔንሲልቫንያ ዩኒቨርሲቲ
ማርኬቲንግ፥ ባዮሎጂ፥ ኢኮኖሚክስ፥ ታሪክን ፍልስፍናን ዝኣመሰሉ ዓይነታት ትምህርቲ ኣብዚ ትካል ይወሃቡ።