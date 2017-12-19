ሲረል ራማፎሳ መራሒ ሰልፊ ኤ ኤን ሲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይኑ ተመሪጹ
ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ኮንግረስ (ኤ ኤን ሲ) ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ንሲሪል ራማፎሳ ንፕረሲደንት ጃኮብ ዙማ ተኪኡ ነቲ ሰልፊ ክመርሕ መሪጽዎ።
እቲ ተጠባባቒ ፕረሲደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኾነ ራማፎሳ ድሕሪ ነዊሕ ጊዜ ዝወሰደ ናይ ምድማጽ መስርሕ'ዩ ንሚኒስተርን በዓልቲ ቤት ፕረሲደንት ዙማን ዝነበርት ንኮሳዛና ድላሚኒ ዙማ ስዒሩዋ።
ድሕሪ'ዚ ዓወት'ዚ፡ ራማፎሳ ኣብ 2019 ዝካየድ ምርጫ ፕረሲደንት ንክኸውን ኣብ ዝደልደለ ባይታ ረጊጹ'ሎ።
እቲ ቁርቁስ ንቦታ መሪሕነት ዓቢ ውሽጣዊ ምፍሕፋሕ ብምፍጣሩ እቲ ሰልፊ ቅድሚ'ቲ ናይ 2019 ሃገራዊ ምርጫ ከይመቓቐል ስግኣት ፈጢሩ'ሎ።
ዋሃብ ቃል ኤ ኤን ሲ ከምዝበሎ፡ ሚስተር ራማፎሳ 2,440 ብ2,261 ድምጺ'ዩ ንድላሚኒ ዙማ ስዒሩዋ።
እቲ ውጽኢት ድማ ኣብ ተሳተፍቲ'ቲ ጉባኤን ጎደናታት ከተማ ጆሃንስበርግን ዓቢ ፈንጠዝያ ፈጢሩ።
ኣቐድም ኣቢለን ማዕከናት ዜና ከምዝዘገበኦ፡ እቲ ምንጋር ውጽኢት ምርጫ ድላሚኒ ዙማ ድማጺ ዳግማይ ይቆጸረለይ ብምባላ ተዳናጉዩ ነይሩ። መስርሕ ምድማጽ ብሰንበት'ዩ ጀሚሩ ነይሩ።
ፍልልይ ናይ ክንቲኦም ተወዳደርቲ እንታይ'ዩ ነይሩ?
እቲ ወዲ 65 ዓመት ራማፎሳ ኣንጻር መንግስታዊ ብልሽውና ኣትሪሩ ይዛረብ፡ በዚ ድማ ድጋፍ ናይ ማሕበረ-ሰብ ንግዲ ኣለዎ።
ከም ተወዳዳራይ ናይቲ ኣንጻር-ዙማ ዝኾነ ጎስጓስ ኮይኑ ተወዳዲሩ፣ ብልሽውና ንምጥፋእ ድማ ቃል ኣትዩ። እቲ ዓወቱ ድማ ኤ ኤን ሲ ኣብ ዝመጽእ ሒደት ሰሙናት ንፕረሲደንት ዙማ ካብ ፕረሲደንትነቱ ክትኣልዮ ትኽእል'ያ።
ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ፕረሲደንት ዙማ ብብልሽውና፣ ምትላል፣ ራስያን ገንዘብ ብሕቡእ ብምትሕልላፍን ክኽሰስ ወሲኑ ነይሩ።
እታ ጓል 68 ዓመት ዝኾነት ድላሚኒ ዙማ ነቲ ዝጸንሐ ዕብለላ ዋኒናት ጸዓዱ ክትወቅስ ጸኒሓ፡ ነቲ ቀጻሊ ዓሌታዊ ዘይምዕሩይነት ዝበለቶ ክትብድህ ድማ ቃል ኣትያ ነይራ።
ፕረሲደንት ዙማ ነታ ናይ ቀደም በዓልቲ ቤቱ ይድግፍ ነይሩ ይብሉ ተንተንቲ።
እዚ ምርጫ ናይ ኤ ኤን ሲ፡ ህዝባዊ ድጋፍ ናይ'ቲ ሰልፊ የንቆልቁለሉ ኣብ ዘሎ እዋን'ዩ ተኻይዱ። ርእይቶ ህዝቢ ግን ገና 50 ሚእታዊ ከምዘሎ የርኢ።
ኤለክትሪካዊ ሃዋሁ
ጸብጻብ ብልእኽቲ ቢቢሲ ለቦ ዲሴኮ ካብ ጆሃንስበርግ
እቲ ኣብቲ ናይ ብርጫ ቦታ ዝነበረ ሃዋሁ ኤለክትሪካዊ ነይሩ ጥራይ ኢልካ ገሊጽካ ክትሓልፎ ምንእኣስ ጥራይ'ዩ ክመስል። ሲሪል ራማፎሳ መራሒ ኤ ኤን ሲ ኮይኑ ተመሪጹ ተባሂሉ ምስተኣወጀ፡ እቲ ምድራፍ ጠርዚ በጺሑ።
ድላሚኒ ዙማ ናብ መድረኽ ደይባ ነቲ ብ200 ድምጺ ጥራይ ዝሰዓራ ራማፎሳ ምስ ሓቖፈቶ'ሞኸኣ ስምዒትካ ዝትንክፍ ሃዋሁው'ዩ ተፈጢሩ።
ነቲ ሓዲሽ መራሒ ሰልፊ ግን ብዙሕ ስራሕ ይጽበዮ'ሎ። ራማፎሳ ነቲ ሰልፊ ምሕባር ጥራይ ዘይኮነ፡ ንደቡብ ኣፍሪቃውያ መረጽቲ'ውን ኤ ኤን ሲ ገና ነቲ ንሓርነቱ ዝተቓለሰትሉ ህዝቢ'ውን ከምትውክል ከእምኖም ኣለዎ።
ንፕረሲደንት ዙማ'ኸ እንታይ ይዝበዮ'ሎ?
ልኡኽ ቢቢሲ ኣንድሩ ሃርዲንግ ካብ ጆሃንስበርግ ከምዝጸብጸቦ፡ መጻኢ ፕረሲደንት ዙማ እንታይ ከምዝኸውን ፍሉጥ ኣይኮነን።
ብኽልሰ-ሓሳብ ክሳብ 2019 ፕረሲደንት ናይታ ሃገር ኮይኑ ክጸንሕ ይኽእል'ዩ። በዚ ድማ ሚስተር ራማፎሳ ክገብሮ ንዝኽእል መናውራታት ክድርት ይኽል እዩ።
ራማፎሳ ግን ምእላይ ናይ ፕረሲደንት ዙማ "ከምዝጠልብ" ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ። ከምኡ እንተገይሩ ድማ፡ ነገራት ቀልጢፎም ክውጨፉ'ዮም፡ ፕረሲደንት ራማፎሳ (ፕረሲደንት ዙማ ኣልዩ ኣብ ስልጣን ምስ መጸ) ድማ ንኹሎም መሻርኽቲ ፕረሲደንት ዙማ ካብ ቁልፊ ናይ ስልጣን ቦታታት ክኣልዮም እዩ።
ንምሳሌ፡ ሓለፍቲ ናይቲ ሃገራዊ በዓል መዚ ምርመራን ናይቲ ብመንግስቲ ዝውነን በዓል መዚ ሓይሊ ኤለክትሪክን ፍሉይ ወቐሳታት ክወርዶም ጸኒሑ'ሎ።
ብመሰረት ወሃብቲ ርእይቶ፡ ኤ ኤን ሲ ነቲ ከንቆልቁል ዝጸንሐ ደገፍ ህዝቢ ንምብርባር ኣብ ዝሓሸ ባይታ ረጊዙ ይርከብ፡ በዚ ድማ፡ ብመሪሕነት ራማፎሳ፡ ነቲ ኣብ 2019 ዝግበር ሃገራዊ ምርጫ ክዕወተሉ ትጽቢት ይግበር።
ድሕረ-ባይታ ሲሪል ራማፎሳ ብሓጺሩ
- ኣብ 1952 ኣብ ጆሃንስበርግ እትርከብ ሶዌቶ ተወሊዱ።
- ኣንጻር ኣፓርታይድ (ዓሌታዊ ስርዓት ጸዓዱ) ይገብሮ ብዝነበረ ምንቅስቓሳት ኣብ 1974 1976 ተኣሲሩ።
- ኣብ 1982 ንሃገራዊ ሕብረት ሰራሕተኛታት ማዕድን መስሪቱ።
- ኣብ 1090 ኣቦ መንበር ናይታ ምፍታሕ ኔልሰን ማንደላ ዘዳለወት ሃገራዊት ኣዳላዊት ኮሚቴ ኮይኑ ተመሪጹ።
- ኣብ 1994 ኣባል ሃገራዊ ባይቶን ኣቦ መንበር ኮሚቴ ሕገ-መንግስቲ ኮይኑ።
- ኣብ 1997 ብምሉእ ጊዜኡ ናብ ንግዲ ዓለም ኣትዩ፣ ሃደ ካብ ዝሃብተሙ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ድማ ኮይኑ።
- ድሕሪ'ቲ ኣብ ማሪካና ተባሂሉ ዝፍለጥ መዓደኒ ውርቂ ዘጋጠመ መቕተልቲ ብዙሓት ሰልፈኛታት፡ ኣባል ናይቲ ሎንሚን ተባሂሉ ዝተሰምየ ቦርድ ኮይኑ።
- ኣብ 2014 ተጠባባቒ ፕረሲደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይኑ።
- ኣብ 2017 መራሒ ሰልፊ ኤ ኤን ኮይኑ ተመሪጹ።