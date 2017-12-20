አበበ፡ ሰሃራ በረኻ ዝጨደደ ስንኩል ተጋደላይ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ኣበበ፡ ብምርኩስ ሰሃራ በረኻ ዝጨደደ ስንኩል ተጋደላይ ኤርትራ

  • 20 ዲሴምበር 2017

ብምርኩስ ሰሃራ በረኻ ዝጨደደ ስንኩል ተጋደላይ ኤርትራ

ተመሳሳሊ ዛዕባታት