አበበ፡ ሰሃራ በረኻ ዝጨደደ ስንኩል ተጋደላይ

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ኣበበ፡ ብምርኩስ ሰሃራ በረኻ ዝጨደደ ስንኩል ተጋደላይ ኤርትራ
20 ዲሴምበር 2017
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
http://www.bbc.com/tigrinya/news-42429723
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
ብምርኩስ ሰሃራ በረኻ ዝጨደደ ስንኩል ተጋደላይ ኤርትራ
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ሰሃራ ሊብያ ብምርኩስ ዝጨደዱ ስንኩል ተጋዳላይ
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