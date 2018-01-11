ኤርትራዉያን ደርፍታት ኣብ ኢትዮጵያ
በረከት ወልዱ ናብ ሙዚቃ ዝኣተወሉ ኣጋጣሚ እንትዝክር "ካብ ነጋዶ ስድራ ስለዝተወለድኩ ነጋዳይ'የ ነይረ:: ሙዚቃ ናተይ፡ ኣነ ድማ ናይ ሙዚቃ ኣይነበርናን" ይብል:: ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃዋህዉ እንከሎ ድማ ተወሊዱ ኣብ ዝዓበየላ ከተማ ኣክሱም ኣብ ንግዲ ተዋፊሩ እናሰርሐ ምስ ሙዚቃ ተላለዩ::
በቲ እዋን ቤት ፅሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ኣኽሱም ንክልተ ኣዋርሕ ኣብ ዘዳለዎ ስልጠና ሙዚቃ ናይ ምስታፍ ዕድል ርኺቡ፡፡ ሽዑ ድማ ነበር በረከት ምስ ሙዚቃ ሓቢሮም ዝነብሩሉ መገዲ ሰረት ዝተነጸፈሉ። ኣንፈት ጉዕዞ ህይወቱ ግን ካብ ንግዲ ናብ ጥበብ መሊኡ ኣይተሰጋገረን ንሙዚቃ ሙሉእ ግዜ ከይሃበ ኣብ ንግዲ ቀፂሉ::
ካብ ከተማ ኣኽሱም ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እንትመፅእ ንግድን በረከትን ኣይተፈላለዩን:: ሙዚቃ እውን ኣብ ዉሽጡ ይዓቢ ነይሩ:: ኣብ መስርሕ ፍቅሪ ሙዚቃ እናስዓረ ስለዝመጽአ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ጃዝ ኣምባ ኣትዩ ብስሩዕ መሳርሒ ሙዚቃ ከፅንዕ ጀሚሩ:: ኣብኡ እውን ዝሓሸ ፍልጠትን ክእለትን ጨቢጡ:: በረከትን ሙዚቃን ድማ ፍቅሮም እናፀንዐ መፂኡ::
በረከትን ኤርትራውያን ድምፃዉያንን
መጽዋዕታ ጥብብ ካብቲ ዝወፈረሉ ዓውዲ ዘፈናቐሎ በረከት ኣብ 2005 ዓ.ም ስቲድዮ ሙዚቃ ከፊቱ ድምፂ ደረፍትን መሳርሒ ሙዚቃን ብብቕዓት ከወሃህድ ጀሚሩ:: ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ድማ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ክሰርሕክኢሉ።
ስቱዲዮ ከፊቱ ዝሰርሖም ቀዳሞት ስራሓት ብኣፍቀርቲ ሙዚቃ ተቐባልነት ክረኽቡ ግዜ ኣይወሰዱን:: ኣብ ደርፊ ትግርኛ ጽቡቅ ሽም ዝነበሮም ድምፃዉያን ዝሰርሓሎም ስራሕቲ ተፈታዉነት ረኺቦም፡ ብኡ መጠን ከኣ ዓማዊሉ ሰሲኖም።
"ኣብ መድረኽ ዝሰርሖም ስራሕቲ'ዉን ምስ ሰማዕቲ ብዝያዳ ኣላልዮሙኒ" ይብል:: ሓቢሩዎም ክሰርሕ ይብህግዎ ምስ ዝነበሩ ድምፃዉያን'ዉን ተራኺቡ:: ምስ ከም ኣብርሃም ገብረመድህንን ሰለሞን ባይረን ሓቢሩ ጥዑማት ደርፍታት ከወሃህድ ክኢሉ::
በረከት ብቋንቋ ትግርኛ ምስ ዝደርፉ ኢትዮጵያዉያን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ወፃኢ ምስ ዝነብሩ ፍሉጣት ኤርትራዉያን ድምፃዉያን'ዉን ሰሪሑን ይሰርሕ ኣሎን::
"ድምፃዊ ተስፋኣለም ቆርጫጭ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሰማዕቱ ዘቕረባ ደርፊ 'ኣስመራ ዶ ዲሲ' ሓቢርና ኢና ሰሪሕናያ "ይብል በረከት::
ምስ ዑስማን ኣብራር: ሮቤል ሚኪኤል: ምሕረትኣብ ፍፁም ባራክን ካልኦትን ኮይኑ ዝሰርሖም ስራሕቲ ከምዘለዉ እውን ይገልፅ::
ነዞም ስራሕቲ ወዲኡ ንዋናታት ከረክብ እንከሎ ባህታ ዝስመዖ በረከት ኣብ ደገ ኮይኖም ዝሰድሉ ስራሕቲ ብዝደልይዎን ዝፈትዉዎን ኣገባብ ኣዳልዩ ክሰደሎም እንከሎ በቶም ድምፃዉያን ኮነ ብኣፍቀርቲ ሙዚቃ ናእዳ ከምዝረኸበሎም ይሕብር::
ካብ ሞንጎ'ቶም ሓቢርዎም ዝሰርሑ ሓደ ድምጻዊ ሮቤል ሚኪኤለ፡ ምስ በረከት ብመሓዛኡ ኣቢሉ ከምዝርኸቦን ብዝሰርሓሉ ስራሕ ሕጉስ ከምዝኾነን ይገልጽ፡፡
"ሙዚቃ ዘዋህደለይ ሰብ ይደልይ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ምስ በረኸት ተላሊና። ንሞይኡ ብዘለዎ ተገዳስነትን ብቕዓትን ከኣ ዝነኣድ ኮይኑ ረኺብዮ። "ካብ ንገንዝብ ንሙዚቃ ዝግደስ" ክብል ይንዶ። ክሳብ ሕጂ ብዝስርሓሉ ዕግብት ምርካቡ ዝዛርብ ድምጻዊ ሮቤል ብቐጻልነት ንምስራሕ ዝመርጾ ኣዋሃዲ ከምዝኾነ'ውን ይዛረብ።
ድምጻዊ ሃይለ ገዙ (ወዲ ገዙ) እውን ንሓሳብ ሮቤል የጠናኽር። ምስ በርኸት ንነዊሕ እዋን ሓቢሮም ከምዝሰርሑ ዝሕብር ወዲ ግዙ "በረኸት ንሞይኡ እምበር ንገንዘብ ኣይሓድርን። ጽቡቓት ስራሕቲ ሓቢርና ሰሪሕና ኢና። ዝሰራሕናዮም ደርፍታት ድማ ተፈላልዩ ኣብ ዘይፈልጥ ክልቲኡ ህዝብታት ይስማዕ ኣሎ" ኢሉ።
ርክቦም ብማሕበራዊ ድሕረ ገፃት'ዩ:: ንዝመፁ ስራሕቲ ዝሰምዑ ኤርትራዉያን ናታቶም ደርፍታት'ዉን ንክስርሓሎም "ሳምፕል" ወይ ድማ ዘይተመልኡ መርኣዪ ስራሕቲ ይልእኩሉ:: ንሱ ድማ ዘድሊ ስራሕቲ ምዉህሃድ ኣሳሊጡ የረክቦም እቶም ሙዚቃታት ብዩ-ትዩብ እንትፍነዉ ብዙሓት ደረፍቲ ይስሓቡ::
ኢትዮጵያን ኤርትራን
"ኣብ ሞንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ንስራሕትና ኣይፀልወናን" ዝብል በረከት እተን ሃገራት ዘለወን ህርመትን ጣዕምን ሙዚቃ ትግርኛ ፍልልይ ከምዘይብሉ እምነቱ ይገልፅ::
ሓደ እዋን ግና ሓደ ተጓንፎ ኣጋጢሙዎ: ሓደ መሓዝኡ "ናይ ኤርትራ ሓዳስ ደርፊ ከስመዐካ" ይብሎ:: በረከት ነቲ ደርፊ እንትሰምዕ ባዕሉ ዝሰርሖ ኮይኑ ረኪቡዎ::
"ብጥንቃቐን ብሞያዊ ብቕዓትን እንተተሰሪሑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስራሕ ደርፊ ትግርኛን ናይ ኤርትራን ፍልልይ የብሉን" ክብል ሓሳቡ የጠናኽር::
ምስ ኤርትራዉያን ድምፃዉያን ብፅቡቅ ምርድዳእን ምክብባርን ዝሰርሕ በረከት፡ "ኣብ ሞንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ዘይምርድዳእ ብሰላም እንተዝፍታሕ ንሓደ ቋንቋ ትግርኛ ብደርፍን ዜማንክህብትም ምኸኣለ ነይሩ" ይብል::
ዘራኽቦም ጥበብ ብምዃኑ ብፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘይረዳድእሉ ፍልልይ ኣጋጢሙዎ ኣይፈልጥን::
ሓደ እዋን፡ ብኣካል ተቀራሪብናካ እናተዛተኻ ሙዚቃታት ትግርኛ ናይ ምስራሕ ዕድል ከምዝህሉ እምነት ኣለዎ:: ደርፍታት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ተዛራቢ እቲ ቋንቋ ብዝሓለፈ: ብደረጃ ዓለም ተሰማዒንምግባሩ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ድልየት ብተግባር ክምዕብል ሕልሚ ኣለዎ::