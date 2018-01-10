ካብ እስራኤል ዝተሰጉ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ የምርሑ
እዚ ኣብቲ ስእሊ እትርእይዎ ዘለኹም ሕጻን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ስደተኛታት፡ ኣብ ገማግም ባሕሪ ጋራቡሊ ሊብያ ብኣባላት ሓይሊ ባሕሪ እታ ሃገር ዝደሓነ ውጻእ መዓት ሓደ እዩ።
መንግስቲ እስራኤል ዘይሕጋውያን ንዝበሎም ስደተኛታት ገንዘባዊ ሓገዝ እናሃበ ካብታ ሃገር ከውጽኦም ካብ ዝጅምር ነዊሕ ገይሩ እዩ።
እንተኾነ ግና ይብል መረዳእታ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ እቲ ገንዘብ መሊሶም ናብ ኤውሮጳ ንምእታው የውዕልዎ ዘውዕሉዎ።
ካብ እሰራኤል ዝተሰጎጉ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ክኣትዉ ክብሉ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዉ ከምዘለዉ'ውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ።
ላዕለዋይ ኮምሽን ስደተኛታት እቲ ውድብ ኣብ ሮማ ኢጥልያ ረኺቡ ካብ ዘዘራረቦም 80 ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ እቶም ዝበዝሑ ካብ እስራኤል ገንዘብ ተቐቢሎም ከምዝመጽኡን ብባሕሪ ሜዲተራንያን ቆራሪጾም ናብ ኤውሮጳ ከምዝኣተዉን ሓቢሩ።
እቶም ስደተኛታት ናብ ዓዶም ወይ ከኣ ናብ ካልእ ሳልሰይቲ ሃገር ንክኸዱ ካብ መንግስቲ እስራኤል 3500 ዶላር ዝተቐበሉ እዮም።
ይኹን እምበር እቶም ስደተኛታት እቲ ዝተቐበልዎ ገንዘብ ንዘስካሕክሕ ጉዕዞ ሊብያን ባሕሪ ሜዲተራንያንን ሰጊሮም ንኤውሮጳ ንኽኣትዉ ይጥቀምሉ ከምዘለዉ'ዩ መረዳእታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘረድእ።
ብሊብያ ኣቢሎም ናብ ኤውሮጳ ኣብ ዝሰግርሉ እዋን ድማ ዝተፋለለዩ ሓሳረ መከራ ከምዝበጽሖም እቲ ውድብ ኣረዲኡ።
እስራኤል ኣብ ውሳነኣ ጸኒዓ፡ መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራን ሱዳንን ዝኾኑ ልዕሊ 30 ሽሕ ስደተኛታት ካብ ግዝኣታ እንተውጺኣ፡ ህይወት ናይ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ኣብ ሓደጋ ከምዝወድቕ ላዕለዋይ ኮምሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ ኣሎ።
መንግስቲ እስራኤል ክሳብ ሚያዝያ ኣብ ዘሎ ግዜ ዘይወጽአ ስደተኛ ክትኣስር ምዃና ኣፍሊጣ ኣላ።
እቲ ትካል፡ እስራኤል " ስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ናብ ሃገራት ትሕተ ሳሃራ ኣፍሪቃ ናይ ምግዓዝ ፖሊሲኣ" ክትቅይር ሓሳብ ኣቕሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።
ወሃቢ ቃል ላዕለዋይ ኮምሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጀኔቭ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ውሳነ እስራኤል ሰብኣውነት ዝጎደሎ ስለዝኾነ ካሊእ ሓድሽ ኣማራጺ ክተቕርብ ይግባእ ኢሉ።