ውቁባት ስእልታት ኣፍሪቃ እዚ ቕነ

  • 12 ጃንዩወሪ 2018

ዲክሞክራቲክ ኮንጎ ሪሊክ

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ናይ ምስሊ መግለጺ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፡ ምግህማስ መሬት ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ሓንቲ ህጻን ክትሓልፍ ተራእያ። እታ ሃገር ሓደጋ ምግህማስ መሬትን ዕልቕልቕን ኣጋጢምዋ ቀንዩ።

ሱዳን

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ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ሓደ ሱዳናዊ ባኒ ገዚኡ ናብ ገዝኡ ክምለስ እንከሎ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ኣትዩ።

ሊቢያ

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ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ዝዓነወት ሊበዕኣዊት ከተማ ሻሃት፡ዕረፍቲ ይወስዱ ዝነበሩ ክልተ ኣፍራስ

አልጄሪያ

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ናይ ምስሊ መግለጺ ጎረቤት ሃገር ሊብያ ኣብ ዝኾነት ኣልጀርያ ድማ ኣብ ጠላዕ ሓጋይ በረድ ወቂዑ።

ኬንያ

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ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ሸቐጣት ቻይና ብኸምዚ ኣብ ዕዳጋ ተንጠልጢሎም ተራእዮም። ኬንያ በዝሒ ሸቐጣት ካብ ቻይና ኣታዊ ካብ ዝገብራ ሃገራት ሓንቲ እያ።

ቤኒን

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ናይ ምስሊ መግለጺ ብውቅያኖስ ኣትላንቲክ እተኸበት ሃገረ ቤኒን ዘጋታታ መዓልቲ ኣባጋውየ ብኸምዚ ኣኽቢሮም ወዒኢሎም።

ግብ

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ናይ ምስሊ መግለጺ ሊቀ ጰጳስ ቤቴ ክርስትያን ኮፕቲክ ግብጺ ኣቡነ ታዎድሮስ፡ ስነ ስርዓት ጸሎት ልደት እናመርሑ እንከለዉ ዝተወሰደ ቅላዕ

ኢትዮጵያ

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ናይ ምስሊ መግለጺ ብተመሳሳሊ ኢትዯጵያውያን ኣመንቲ ክርስትና እየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ ዕለት 29 ታሕሳስ ብልዑል ጽምብል ኣኽቢሮም። ኣብ ቤቴ ክርስትያን ላሊበላ ጥዋፍ ኣብሪሁ ጸሎት ዘሕልፍ ዘሎ ኢትዮጵያዊ።

ላሊበላ

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ናይ ምስሊ መግለጺ ኣመንቲ ሃይማኖት ኦርተዶክስ ተዋሃዶ ኢትዮጵያ ኣብ ድሮ በዓል ልደት ቤቴ ክርስትያን ላሊበላ።