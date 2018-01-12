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ኣመና ፍቱዋት
ውቁባት ስእልታት ኣፍሪቃ እዚ ቕነ
12 ጃንዩወሪ 2018
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
http://www.bbc.com/tigrinya/news-42658875
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
ዲክሞክራቲክ ኮንጎ ሪ
ፐ
ሊክ
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AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ
ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፡ ምግህማስ መሬት ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ሓንቲ ህጻን ክትሓልፍ ተራእያ። እታ ሃገር ሓደጋ ምግህማስ መሬትን ዕልቕልቕን ኣጋጢምዋ ቀንዩ።
ሱዳን
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AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ሓደ ሱዳናዊ ባኒ ገዚኡ ናብ ገዝኡ ክምለስ እንከሎ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ኣትዩ።
ሊቢያ
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Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ ዝዓነወት ሊበዕኣዊት ከተማ ሻሃት፡ዕረፍቲ ይወስዱ ዝነበሩ ክልተ ኣፍራስ
አልጄሪያ
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Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ
ጎረቤት ሃገር ሊብያ ኣብ ዝኾነት ኣልጀርያ ድማ ኣብ ጠላዕ ሓጋይ በረድ ወቂዑ።
ኬንያ
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AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ሸቐጣት ቻይና ብኸምዚ ኣብ ዕዳጋ ተንጠልጢሎም ተራእዮም። ኬንያ በዝሒ ሸቐጣት ካብ ቻይና ኣታዊ ካብ ዝገብራ ሃገራት ሓንቲ እያ።
ቤኒን
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AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ
ብውቅያኖስ ኣትላንቲክ እተኸበት ሃገረ ቤኒን ዘጋታታ መዓልቲ ኣባጋውየ ብኸምዚ ኣኽቢሮም ወዒኢሎም።
ግብ
ጺ
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AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ
ሊቀ ጰጳስ ቤቴ ክርስትያን ኮፕቲክ ግብጺ ኣቡነ ታዎድሮስ፡ ስነ ስርዓት ጸሎት ልደት እናመርሑ እንከለዉ ዝተወሰደ ቅላዕ
ኢትዮጵያ
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Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ
ብተመሳሳሊ ኢትዯጵያውያን ኣመንቲ ክርስትና እየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ ዕለት 29 ታሕሳስ ብልዑል ጽምብል ኣኽቢሮም። ኣብ ቤቴ ክርስትያን ላሊበላ ጥዋፍ ኣብሪሁ ጸሎት ዘሕልፍ ዘሎ ኢትዮጵያዊ።
ላሊበላ
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Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣመንቲ ሃይማኖት ኦርተዶክስ ተዋሃዶ ኢትዮጵያ ኣብ ድሮ በዓል ልደት ቤቴ ክርስትያን ላሊበላ።
ዛንታ ኣባፅሑ
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