528 እሱራት ክሶም ተሰሪዙ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ክፍትሑ እዮም
ዓቃበ ሕጊ ሕገ-መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ነቲ ብመንግስቲ ዝወጽአ መምዘኒ ዘማልኡ 528 ክሶም ተሰሪዙ ድሕሪ መዓልታት ተሃድሶ ክፍትሑ እዮም
ዓቃበ ሕጊ ፈደራል አቶ ጌታቸው እምባዬ ብኮሚተ ፈጻሚ ስራሕ ኢሃዴግ ዝተዋህበ መምርሒ ዘፈጽም ሓይሊ ዕማም ከምዝተጣየሰ ሓቢሩ፤ እዚ ሓይሊ ዕማም እዚ ናይ ርሑቕን ቀረባን መደባት ሐንጺጹ ኣሎ።
እቲ ናይ ቀረባ እዋን መደቡ እቶም ዝተፈርዱ እሱራት ብምሕረት ከምዝፍትሑ ምግባርን ነቶም ክሲ ዝተመስረተሎም ከኣ ክሶም ምስራዝ ቀዳማይ ተግባሩ ምዃኑ፡ ብተወሳኺ ጥርጡራት እሱራት ዝተሓዝሉ ኣብያተ ማእሰርቲ ኖቑጣታት ፖሊስን ከኣ ከምዝመሓየሹ ምግባርን እዩ ኢሉ።
እቶም ክሶም ተሰሪዙ ዝፍትሑ 528 እሱራት ነዚ ዝስዕብ መምዘኒ ዘማልኡ ምዃኖም ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል አቶ ጌታቸው እምባዬ ገሊጾም።
እቲ መምዘኒ፦
- ንሕገ - መንግስቲ ወይ ከኣ ንቕዋማዊ ስርዓት ኣብ ምዕናው ዘይተሳተፉን ዘይመርሑን
- ኣብ ዓበይቲ ናይ ልምዓት ትካላት ዕንወት ኣብ ምፍጻም ዘይተሳተፉን ዘይመርሑን
- ህይወት ሰብ ዘየጥፍኡ ወይ ኣካል ዘየጉደሉ
ነዚ መምዘኒ እዚ ዘማልኡ ሰባት ድሕሪ ናይ ክልተ መዓልቲ ተሃድሶ ክፍትሑ እዮም ኢሎም።
ካበቶም ዝፍተሑ እሱራት እቶም 115 ኣብ ትሕቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ፌደራል ዝመሓደር ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ከኾኑ እንከለዉ፡ እቶም ኣብ ትሕቲ ክልል ዘለዉ ድማ እቲ ክልል ብዝውስኖ ኣገባብ መሰረት ተግባራዊ ክኸውን እዩ።
ክሳብ ሕጂ ከኣ ናይ ደቡብ ብሄር ብሄረሰባት ክልል ጥራሕ ናይ 400 ዝኾኑ ዝቃረጸሎም ሰባት ክሶም ዝቋረጸሎም እሱራት ስም ዝርዝር ኣቕሪቡ ኣሎ ኢሎም።
ካብቶም ዝፍትሑ እሱራት ናይ ሓለፍቲ ፖለቲካ ሰልፊ ኣለዉ'ዶ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ኣቲ አቶ ጌታቸው፡ '' ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ስም ዝርዝር እሱራት ብዕሊ ምስተነግረ ክረአ እዩ" ኢሎም። ይኹን እምበር አቶ ጌታቸው ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ እሱር ዝበሃል የለን ክብሉ ኣትሪሮም ተዛሪቦም።