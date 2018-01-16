"መኣዝ ኮን ይኾን ደቂ ዓደይ ከም ድላዮም ጋዜጣ ኣገላቢጦም ከንብቡ ዝርኢ?"
ሰይፋ ካብ ገዛኣ እንትወፅእ ሓደ ደጋጊማ እትዕዘቦ ነገር ኣሎ። ምጭንናቕ ትራፊክ ዘይፍለያ ናይሮቢ፥ ነበርታ ኣብ ትራንስፖርት መንግስቲ ኮነ ኣብ ውልቀ መኪነኦም ኮይኖም ጋዜጣ የንብቡ።
"ናይሮቢያዊያን ካብ ጋዜጣ ብዝረኽቡዎ ሓበሬታ ምስ እዋናዊ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊና ቁጠባዊ ወድዓዊ ኩነታት ማዕረ እንትጓዓዙ ብጣዕሚ እየ ዝቐንእ" ትብል።
ብ1902 ዓ.ም. "አዕምሮ" ዝተብሃለ ጋዜጣ ምሕታም ካብ ዝጀመረ ግዜ ኣትሒዙ ንኢትዮጵያ ብተኸታታሊ ዝመርሑ መንግሥታት ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ሓፋሽ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሕትመት ሚድያ ፅዕንቶን በሰላን ገዲፎም ሓሊፎም እዮም።
ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ጋዜጠኝነትን ኮሚዩኒኬሽንን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ 'ኒው ሜክሲኮ' ዕዱም ፕሮፌሰር ኮይኖም እናገልገሉ ዝርከቡ ዶ/ር ኣብዲሳ ዘርኣይ ከምዝበሉዎ "ሚድያ ሕትመት ኢህወዴግ ናብ ሥልጣን ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ንዝተወሰነ ጊዜ ኣወንታዊ ለውጢ እንተመዝገበ'ኳ ሐዚ ግና ንሓደጋ ተቓሊዑ'ዩ" ይብሉ።
ድሕሪ 97
ብዝተፈላለዩ ተጓንፎታቱ ዝዝከር መረፃ 1997 ኣብ ልዕሊ ህላወ ፕሬስ'ውን ዘይናዓቕ በሰላ ገዲፉ እዩ ። "ንኣየይ ድሕሪ መረፃ 97 ሚድያ ህትመት ዝሞተ እዩ" ይብል ኣብ ቀረባ ካብ እስርቤት ዝተለቐቐ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ።
"ድሕሪ እቲ መረፃ ብፍላይ ወልቀ ፕሬስ ካብ ገዛኢ ውድብ ኢህወዴግ ብቐጥታ ኰነ ብተዘዋዋሪ ብዝበፅሖ ፀቕጢ ብዙሓት ብውልቀ ዝውነኑ ጋዜጣታት ካብ ዕዳጋ ወኢኦም እዮም" ይብል።
መንግስቲ ፀረ-ራዕዲ፣ ሲቪክ ማሕበረሰብ ከምኡ'ውን መራኸብቲ ሓፋሽ ኣመልኪቱ ብዝወፀኦም ኣዋጃት ኣብ ልዕሊ ነፃ ፕሬስ ከቢድ ፅዕንቶ ከምዝፈጠረ ዝዛረቡ ድማ ዶክተር ኣብዲሳ እዮም።
"ካብቲ እዋን እቱይ ጀሚሩ እነሆ ብፍላይ ሚድያ ሕትመት ክለዓል ኣይከኣለን" ይብሉ።
ንሓሙሽተ ዓመታት ዝኣክል በብወርሑ ክሕተም ዝፀንሐን ኣብ ፅባሕ ህፁፅ ጊዜ ኣዋጁ ዝተዐፀወ 'አዲስ ስታንዳርድ' መፅሄት መስራቲትን ዋና ኣሰናዳኢትን ጋዜጠኛ ፀዳለ ለማ እቶም ሕግታት ሚድያ ህትመት ንክዳኸምን ናይ ባዕሎም እጃም ከምዝነበሮም ትኣምን።
"እቶም ዝወፁ ሓደሽቲ ደንቢታት ስዒቡ እንታይ ፅሐፍና ኣየናይ ከምእንገድፍ ኣየንፈልጥን ነይርና"ኢላ።
ፅዕንቶ ቴክኖሎጂ
ሓደ ሓደ ድማ ዕብየት ሓደሽ ቴክኖሎጂ ንሚድያ ሕትመት ምድኻም ሓደ ምኽንያት ምዃኑ ይዛረቡ።
"ሓደ ሰብ ቴክኖሎጂ ተጠቒሙ ብናይ ባዕሉ ስልክን ኮምፒውተርን እኹል ሓበሬታ ምርካቡ ንሕትመት ሚድያ ምድኻም ምኽንያት ይኸውን እዩ ኢለ እኣምን" ትብል ኣልባብ።
"ኬንያ ብቴክኖሎጂ ብፍላይ ብኢንተርኔት ቀረብ ኣብ ዝሐሸ ብርኪ እትርከብ እንተኾነት ሕዝ'ውን ዜጋታታ ጋዜጣ ከንብቡ እየ ዝርኢ" በሃሊት እያ።
ጋዜጠኛ ፀዳለ ኰነ ተመስገን ደሣለኝ ብናይ ኣልባብ ሓሳብ ይሰማምዑ። ክልቲኦም ምድኻም ሕትመት ሚድያ፥ ህዝቢ ናብ መርበብ ሓበሬታ (ኢንተርነት) ከዘንብል ኣገዲዱዎ 'ምበር ሕዚ'ውን ኣንባቢ መሊኡ እዩ።
በዓል ዋና "ሆርን አፌይርስ" ዳንኤል ብርሃነ ድማ ተመሳሳሊ ርእይቶ ኣለዎ። "ሰብ ካብ 'ኦንላይን' ዝረኽቡ ሓበሬታ ረውዩ ጋዜጣን እና መፅሔትን ገዛኢ ዝሰኣኑ ኢለ ኣይሓስብን።
ኩነታት ተማቻችሎም ውፅኢታት ሚድያ ሕትመት ቁዉምነገር ሒዞም እንተወፂኦም ኣንባቢ ይስእኑ እዮም ኢለ እኣምን" ይብል።
"የግዳስ መንግስቲ ነቲ ዓውዲ ዝሃቦ ጠመተ ንእሽተይ ብምዃኑ'ዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሕትመት ሚድያ ብጣዕሚ ክዳኸም ዝኸኣለ" ይብል።
"ብፍላይ ሕጊ ፀረ-ግብረ ራዕዲ ምድኻም ነቲ ዓውዲ ብመጠኑ ዓብዪ እጃም ከምዝተፃወተ ይስመዐኒ። እቲ ሕጊ ጠቕሊሉ ኣየድልን ኢለ ግና ኣይሓስብን" ክብል ይካታዕ።
ባዕልኻ ሓሊኽካ ምውዳቕ
ዶ/ር ኣብዲሳ ሚድያ ሕትመት ምድኻም ውሽጣውን ግዳማውን ምኽንያታት ይፀርሑ። ውሽጣዊ ካብ ዝብሉዎም ምኽንያታት ሓደ ኣብቶም ጋዜጠታት ባዕሎም ዝርአ ዝነበረ ጉድለት ስነ-ምግባር እዩ።
እቲ ሓዱሽ ስርዓት ንምቅላስ ብዝብል ብሂል ዝተወለደ ውልቀ ሚድያ ኢትዮጵያ ጃምላ ወቐሳ፥ ጎንፂ ፋሕጣርን መጎሃሃርን ከምኡ'ውን መፀለምታ ዝሓዙ ትሕዝቶታት ሓዚሎም ይወፁ ነይሮም።"
ይብሉ'ሞ እዚ እቲ ውልቀ ሚድያ ባዕሉ ንባዐዕሉ ሓሊኹ ንኽወድቕን መንግስቲ ስጉምቲ ንኽወስድን ዘበረታተዐ ከምዝነበረ ይዛረቡ።
"ብኻሊእ ወገን ድማ ሐዚ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ባህሪ እቲ ሚድያ ብዘይምርዳእ እቲ ዓውዲ ከዕንብባ ኣብ ክንዲ ምግባር ብኣንፃሩ ጠጠው ምባሉ እቲ ሚድያ ቁልቁል ክወርድ ግዳማዊ ምኽንያት'ዩ" ይብሉ ዶ/ር ኣብዲሳ።
ይኹን'ምበር እዚ'ውን ኮይኑ ኣብ ካልእ ሃገራት ከምዝግበር እቲ ሚድያ ብናይ ባዕሉ ካውንስል ቤት ምኽሪ እንትዝመሓደር ኣበይ ምበፅሓ ነይሩ ትብል ፀዳለ።
ተመስገን'ውን እንተዀነ ተመሳሳሊ ርእይቶ ኣለዎ። "ካብ ጥፍኣት'ኳ ነፃ እንተዘይኰነ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ግና ይሕይል" ይብል።
ብ1999 ዓ.ም ዝተመስረተ "አዲስ ነገር" ጋዜጣ ክሳብ 30 ሺሕ ኮፒ ብምሻጥ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ተራእዮም ካብ ዝቐሃሙ ጋዜጣታት እዩ።
ይኹን'ምበር ቅድሚ መረፃ 2002 ሒደት ኣዋርሕ ኣሰናዳእቱ ካብ መንግስቲ ፀቕጢ ተገይሩልና ኢሎም "ፍትሒ ኣልቦ ቤት ፍርዲ" ብምስጋእን ካብ ሃገር ወፃኢ ተሰዲዶም።
ብተመሳሳሊ ብርክት ዝበሉ ሰዓብቲ ፈጢሩ ዝነበረ "ፍትህ" ጋዜጣ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር መለስ ዜናዊ ሕልፈተ-ሕይወት ዕላዊ ቅድሚ ምዃኑ ሒዙዎ ብዝወፀ ፀብፃብ 30 ሺሕ ዝበፅሕ ሕታሙ ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ክቃፀል ከምዝተገበረ ተመሰገን ደሳለኝ ይዝክር።
ዕለታዊ አዲስ፣ ኢትኦጵ፣ ሞገድ፣ ልሳነ-ሕዝብ፣ ምኒልክ፣ ጦቢያ፣ ሳተናው፣ ነፃነት፣ አውራንባ ታይምስ፣ መብረቅ፣ ሰይፈ ነበልባል፣ ፍትህ፣ ፋክት፣ አዲስ ታይምስ፣ አዲስ ነገር. . . ካብ መንጎ እቶም ብዙሓት ትርእይ ኢሎም ዝቐሃሙ ውፅኢታት ነፃ ሚድያ ዝፅርሑ እዮም።
ፅባሕኸ . . .?
ካብዚ ንደሓር ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ዝበሃል ብፍላይ ኣብ ዛዕባታት ፖሊቲካ ጠሚቱ ዝሰርሕ ውልቀ ሚድያ ኣይረአን ትብል ፀዳለ።
ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ መረበብ ገፁ ሓበሬታን ትንታነታትን ዝፍንው እንትኸውን፥ "ኩነታት እንተተመቻችዩልና ናብ ሕትመት ዘይንምለሰሉ ምኽንያት ኣይክህሉን" ትብል።
"ቅድም ቀዳድም መንግስቲ ነቲ ዓውዲ ጠነግ ኮይኖም ዝሓዙዋ ደንብታት ከመሓይሽን ከሕድስን ይግባእ" ትብል።
ጋዜጠኛተታት ምስ ግብረ ራዕዲ ዝፈፀሙ ውልቀስባት ማዕረ ኣብ ዝዳነይሉ ዓዲ ኢና ዘለና ድማ ትብል።
ዶ/ር ኣብዲሳ ብወገኖም ፥ "መንግስቲ ብዙሕነት ማለት ምስ ብሄረ ብሄረሰባት ኣተኣሳሲሩዎ እዩ። ይኹን'ምበር ምስ ኣተሓሳስባን ፍልስፍናን ክተኣሳሰር ይግባእ።
ሚድያ ከም ፀላኢ ክርአ ዘለዎ ዘይኮነስ ናይ ባዕሉ እጃም ከበርክት ምእንታን ዕድል ክዋሃቦ ይግባእ " ይብሉ።
"መኣዝ ኮን ይኾን ደቂ ዓደይ ከም ድላዮም ጋዜጣ ኣገላቢጦም ከንብቡ ዝርኢ?" ክትብል እትሓትት ኣልባብ ብሃንቀውታ ትፅበ።