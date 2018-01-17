ዶክተር መረራ፡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም
ዶ/ር መረራ ጉዲና ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ከምዝተፈትሑ ሓላፊ ጉዳያት ኮምኒኬሽን መንግስቲ ሚኒስትር ዶ/ር ነገሪ ሌንጮ ንቢቢሲ አረጋጊፆም።
እቶም ሚኒስትር "ዶክተር መረራ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተለቒቖም'ዮም " ክብሉ ተዛሪቦም።
ዶ/ር መረራ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ንገዝኦም ይመጽኡ ከምዘለው ሓለፍቲ ቤት ህንፀት ከምዝገለፁሎም ኣባላት ስድራቤቶምን ሕጋዊ ጠበቐኦምን ንቢቢሲ ተዛሪቦም ነይሮም።
ሕጋዊ ጠበቓ ዶ/ር መረራ ኣይተ ወንድሙ ኢብሳን ካልኦት ኣባላት ስድራን ንዶክተር መረራ ክበጽሑ፡ ናብ ቤት ማእስርቲ ቃሊቲ እንተኸዱ'ኳ፡
ሓለፍቲ እቲ ቤት ህንፀት ግን "ሎሚ ስለዝፍትሑ ምምጻእ ኣየድልየኩምን እዩ። ባዕልና ሒዝናዮም ክንመፅእ ኢና።" ከምዝበሉዎምን ሒዞሞም ይመጽኡ ከምዘለውን ሓቢሮም።
ፈተውቶም፡ ስድራ-ቤቶም፡ ጠበቓኦምን ጋዜጠኛታትን ኣብ ኣዲስ አበባ፡ አሸዋ ሜዳ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ መንበሪ ገዘኦም ይጸበዩዎም ምህላዎም ተፈሊጡ።
ነባር አመራርሓ ተቓውሞ ብፍላይ ድማ አመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ፥ ዝኾኑ ዶክተር መረራ፥ ኣብ ብራስልስ ብ2016 ኣብ ዝተኻየደ አኼባ ኣባላት ፓርላማ ኣውሮፓ ተሳቲፎም እንትምለሱ እዮም ብገበን ግብረ-ራዕዲ ተጠርጢሮም ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም፥ ንሓደ ዓመት ድማ ኣብ ቤት ህንፀት ፀኒሖም።
ደገፍቶም ካኣ ሓደ ሓደ ፖሊቲካዊ መልእኽቲ ዝሓዙ ጭርሖታትን ምስሊ ዶክተር መረራ ዝሓዘለ ቲሸርት ተኸዲኖም ኣብ ጥቓ ገዘኦም ይፅበዩዎም ከምዘለዎ ካብቲ ከባቢ ምንጭታት ሓቢሮም።