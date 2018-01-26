ልዕሊ 1000 ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ መቐለ ፅባሕ ቀዳም ደም ክልግሱ እዮም።
ኣቦ መንበር ማሕበር ደገፍቲ ጋንታ መቐለ ኣይተ ኣታኽልቲ ሃይለስላሴ ከምዝገለፆ እቲ ማሕበር ካብ ሞንጎ ዝተጣየሸሎም ሰለስተ ዓበይቲ ዕላማታት እቲ ሓደ ማሕበረሰባዊ ደገፋት ምሃብ'ዩ።
"ሓሓሊፉ ዝረኣዩ ስፖርታዊ ጭውነት ዝጎደሎም ተግባራት ኣለዉ። ስለዝኾነ ድማ ነዚ ምስሊ ብምቕያር ስፖርት መግለፂ ፍቕርን ሰናይ ተግባራትን ከምዝኾነ መልእኽቲ ንምሕላፍ ዝዓለመ ተግባር እዩ" ክብል ንቢቢሲ ገሊፁ።
ኣባላት እቲ ማሕበር ቅድም ክብል ኣብ ምትካል ፈልሲ፣ ምሕጋዝ ኣረጋውያንን ካልኦት ተመሳሰልቲ ሰናይ ተግባራትን እናተሳተፉ ምምፅኦም ዘዘኻኸረ ኣይተ ኣታኽልቲ ሕዚ ድማ ንድሕንነት ሕብረተሰብ ዘለዎም ተገዳስነት ንምግላፅ ነዚ መደብ ከምዘዳለው ተዛሪቡ።
ቅድም ክብል ብደገፍቲ ጋንታ ቡና ዝተኻየደ ወለንታዊ ልገሳ ደም ኣስታት 800 ሰባት ዘሳተፈ'ዩ ነይሩ። ሕዚ ድማ ልዕሊ 1000 ደገፍቲ ብምስታፍ ነቲ ክብረ-ወሰን ንምሓዝ ከምዝተሓሰበ'ውን ሓቢሩ። ክሳብ ሕዚ'ውን እቲ ሓደ ሽሕ ሰብ ተመዝጊቡ'ሎ።
ኣባል ማሕበር ደገፍቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ ኪሮስ ተስፋማርያም "ኣብዚ ውሳነን ሰናይ ተግባርን ተሳታፊት ብምዃነይ ኣዝየ ሕጉስቲ'የ። ደም ብምልጋስ ህይወት ሰብ ካብ ምትራፈይ ብተወሳኺ ንጋንታይ ዘለኒ ፍቕርን ደገፍን ዝገልፀሉ ኣጋጣሚ'ዩ" ክትብል ንቢቢሲ ሓሳባ ገሊፃ።
"ከምዚ ዝዓይነቱ ሓበራዊ ደም ናይ ምልጋስ መድረኽ ምድላው ዝነኣድን ምልዕዓል ዝፈጥርን'ዩ" ዝብል ደጋፊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ ነብዪ ስሑል ሚካኤል ንፈለማ እዋን እዩ ደም ክልግስ ተዳልዩ ዘሎ። ሕብረት መሰረት ለውጢ ከምዝኾነ ዝዛረብ ነብዪ ሕዚ ብድልየቱ ንወገናቱ ደም ምሃቡ "ንፅባሕ ንበዓለይ ዝኸውን ደም ኣብ ባንኪ ከምዘቐመጥኩ'የ ዝቖፅሮ" ክብል ይገልፆ።
ማሕበር ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ከተማ መቐለ ንፅባሕ ቀዳም 19 ጥሪ 2010 ዘዳለዎ መደብ ወለንታዊ ልጋሳ ደም ኣብ ሰለስተ ቦታታት: ማለት'ውን ኣብ ስታድየም ትግራይ፣ ኣደባባይ ሮማናትን ኲሓን ካብ ንግሆ ሰዓት 2፡00 ጀሚሩ ክካየድ
"ብዘይካ'ቶም ኣቐዲሞም ተመዝጊቦም ዘለው ሰባት ንኻልኦት ደገፍቲ'ውን እቲ ዕድል ክፉት'ዩ" ዝበለ ኣቦ መንበር እቲ ማሕበር ድልየት ዘለዎ ኩሉ ኣብቶም ዝተሓበሩ ቦታታት ወይ ድማ ምጭንናቕ ንኸይፍጠር ከም መጠባበቒ ኣብ ዝተትሓዘ ባንኪ ደም ተረኺቡ ንወገናቱ ደም ክልግስ ፀዊዑ።እዩ።