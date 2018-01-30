ተሬዛ መይ ናብ ቻይና ዝኸዳሉ ምኽንያት ንግዳዊ ርክባት ንምጥንኻር ዝዓለመ'ዩ ተባሂሉ።
ቀዳመይቲ ሚንስትር እንግሊዝ ተሬዛ መይ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ቻይና ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን፡ ኣብ ምጥንኻር ንግዳዊ ርክባትን ወፍርን ክዝትያ እየን።
ፅባሕ ረቡዕ ናብታ ሃገር ዝኣትዋ መይ፡ ናብ ዉሃን፣ ቤጂንግን ሻንጋይን ክበፅሓ ትፅቢት ይግበር።
ምስ ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂን ፒንግ፣ ሰብ ሃፍትን ተማሃሮን ዘተ ከምዘካይዳ ድማ ተሓቢሩ።
ኣብ ከም ጉዳይ ሰሜን ኮርያን ለውጢ ኩነታት ኣየርን (ክሊማ) ዝኣመሰሉ ዛዕባታት ዘተ ከምዝካየድ'ኳ እንተተሓበረ፡ ኣብ ሆንግ ኮንግ ንዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣልዒልን ክዘራረባ ድየን? ንዝብል ሕቶ ንፁር ምላሽ ኣይተዋህቦን።
ተሬዛ መይ ርክብ ምህላው "ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ግልፂ ዘተ ንምክያድ" ከምዝፈቅድ ተዛሪበን።
ክልትኤን ሃገራት ካብ ቀረባ እዋናት ንደሓር "ወርቃዊ እዋን" ብዝተሰመየ ጥቡቕ ርክባት ድልዱል ዝምድና እናፈጠራ እየን።
ቻይና ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት መሰረተ-ልምዓት እንግሊዝ ክትሳተፍ ድልየታ ከምዘለዋ ትገልጽ። እንግሊዝ ምስ ቻይና ዘለዋ ንግዲ'ውን ኣብ 2010 ብ60 ሚኢታዊት ዓብዩ ኣሎ።
ተሬዛ ቅድሚ ዑደት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ምስ ቻይና ኣብ ጉዳያት ፀጥታ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዓለም፣ ንግድን ካልኦትን ብሓባር እናሰርሓ ምፅንሐን ሓቢረን።
"እንግሊዛውያን ሰብ-ሃፍቲ ክርብሑሎም እንደልዮም ዕድላት ኣብ ቻይና ኣለው" ክብላ'ውን ተዛሪበን።
ንሆንግ ኮንግ ንመወዳእታ ግዘ ዘመሓደሩ እንግሊዛዊ ሎርድ ፓተን፡ ቅድም ክብል ግዝኣት እንግሊዝ ኣብ ዝነበረት ሆንግ ኮንግ ካብ ቀረባ እዋናት ንደሓር ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ናፅነትን ይፍፅሙ ምህላዎም ብምዝኽኻር፡ መራሒት ሃገሮም ነዚ ዑደት ከም ዓብዪ ኣጋጣሚ ብምውሳድ ክዝትያሉ ብደብዳበ ሓቢሮምለን።