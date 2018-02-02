ኩባ፡ ወዲ ፊደል ካስትሮ 'ርእሰ ቅትለት ፈፂሙ'
በኹሪ ውላድ መራሕ ኩባ ፊደል ካስትሮ ፊደሊቶ ርእሰ ቅትለት ድሕሪ ምፍፃሙ ኣብ ከተማ ሃቫና ሞይቱ ከምዝተረኸበ ማዕኸን ዜና ኩባ ኣፍሊጡ።
ብከቢድ ሕማም ኣእምሮ (ጭንቀት) ይሳቐ ከምዝነበረ ዝግለፅ፡ ፊደል ኤንጅል ካስትሮ ዲያዝ-ባላርት ትማሊ ሓሙስ ንጉሆ እዩ ሞይቱ ተረኺቡ።
ቦኽሪ ውላድ ፕረዚደንት ነበር ኩባ ፊደል ካስትሮ ዝኾነ ዲያዝ-ባላርት፡ ምስ ስድርኡ ብዝነበሮ ተመሳሳልነት 'ፊደሊቶ' ን 'ንእሽተይ ፊደል'ን ብዝብሉ ሳጓታት ይፅዋዕ ነይሩ።
ኣብ ሶቭየት ሕብረት ነበር ዝሰልጠነ ሊሂቅ ኒኪዩለር ፊዚክስ እዩ ነይሩ።
"ብዝሓደሮ ሕማም ጭንቀት (ከቢድ ሕማም ኣእምሮ) ንብዙሓት ኣዋርሕ ብጉጅለ ዶካትር ሕክምናን ክእለ ዝፀንሐ ፊደል ካስትሮ ዲያዝ-ባላርት፡ ሎሚ መዓልቲ ንጉሆ ርእሰ ቅትለት ፈፂሙ" ክብል መንግስታዊ ጋዜጣ ኩባ ግራንማ ፀብፂቡ።
መደበር ተሌቬዥን እታ ሃገር ብወገኑ፡ ክሳብ ቀረባ ኣዋርሕ ብሕክምና ዝተዋህቦ ኣፋውስ ይወስድ ከምዝነበረን ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ሕክምንኡ ይከታተልን ከምዝነበረ ሓቢሩ።
ፊደል ካስትሮ ዲያዝ-ባላርት ክሳብ ዕለተ ሞቱ ኣማኻሪ ቤት ምኽሪ ኩባ ሳይንስ ኮይኑ ሰሪሑ፡ንኣካዳሚ ሳይንስ ኩባ እውን ብምክትል ፕረዚደንትነት መሪሑ።
ሶቭየት ሕብረት ድሕሪ ምውዳቓን ቅድሚ ምእጋዱን፡ ካብ 1980 ክሳብ 1992 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ንፕሮግራም ኒክዩለር ኣይስላንዳዊት ሃገር ኩባ ብዋናነት መሪሑ እዩ።