ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ጃኮብ ዙማ፡ ካብ ስልጣን ንክወርዱ ዝግበር ድፍኢት ወሲኹ
ንፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ጃኮብ ዙማ ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ዝግበር ፀቕጢ እናሓየለ መፂኡ። ላዕለዎት ኣባላት ሰልፊ ኤኤንሲ
ድማ ትማሊ ሰንበት ምስ ጃኮብ ዙማ ዘትዮም።
ዝርዝር ሓበሬታ እቲ ዘተ'ኳ ብወግዒ እንተዘይተገልጸ፡ መራሕቲ እቲ ሰልፊ ግን ሎሚ ሰኑይ ህፁፅ ኣኼባ ከካይዱ እዮም።
ብተደጋጋሚ ብብልሽውና ዝኽሰሱ ዘለዉ ጃኮብ ዙማ ኣብ ወርሒ ሕዳር ካብ መሪሕነት ሰልፎም ብሲሪል ራማፎሳ ተተኪኦም እዮም።
ተንተንቲ ከምዝብልዎ፡ ኣብ መራሕቲ ሰልፊ ኤኤንሲ ብሰንኪ ውድድር ስልጣን ዝተኸስተ ምፍልላይ ቅድሚ'ቲ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ መረፃ ክፈትሕዎ ድልየት ኣለዎም።
ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ነቓዕ ከኣ ንፕረዚደንት ዙማ ብዘተን ምርድዳእን ብምእላይ ወይ ድማ ኣብ ባይቶ መዛተይ ረቂቕ ሓሳብ ብምቕራብ ከፈፅምዎ እዮም።
ሽድሽተ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰልፊ ኤኤንሲ ትማሊ ሰንበት ሓደ ብሓደ ኣብ ፕሪቶርያ ናብ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ፕረዚደንት ዙማ ከምዝበጽሑ ተገሊፁ።
ጁሊየስ ማሌማ ዝተብሃሉ መራሒ ተቓዋሚ ሰልፍን ኣባል ኤኤንሲ ነበርን ኣብ ትዊተር ገፆም ከምዝፀሓፍዎ ዙማ ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ድሉው ኣይኮኑን።
ዙማ ቅድሚ'ቲ ኣብ 2019 ዝካየድ መረፃ ካብ ስልጣኖም ኣይወርዱን። ኮይኑ ግን ሰልፎም ብሰንኪ ምድኻም ቁጠባን ክስታት ብልሽውናን ዝነበሮ ተቐባልነት እናጎደለ መፂኡ'ሎ።
እንተኾነ እቶም ብተደጋጋሚ ብብልሽውና ዝኽሰሱ ዘለዉ ፕረዚደንት ዋላ ሓደ ተግባር ከምዘይፈፀሙ ብምግላፅ ነቲ ክሲ ክነጽግዎ ፀኒሖም እዮም።
ኣብ 2019 ኣብ ዝካየድ መረፃ ክዕወቱ ዝለዓለ ትፅቢት ዝግበረሎም ሓድሽ መራሒ ሰልፊ ኤኤንሲ ራማፎሳ ንሓድነት ሰልፎም ፀዊዖም።
ዙማ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ቅሩብ እንተዘይኮይኖም ግን ምስ ካልኦት ሰዓብቶም ኮይኖም ኣንፃሮም ከምዝስለፉ ግምታት ኣሎ።