ግምታት ፕሪምየርሊግ እንግሊዝ ብማርክ ላውረንሰን
ቶንሃም ንኣርሰናል ኣብ ሜድኣ ክተእንግድ'ያ። ኣብ መጀመሪ ግጥማት እዚ ዓመት ብኣርሰናል ንዝገጠማ ስዕረት ክተካሓሓስ'ዶ ትኸውን?
ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ቢቢሲ ማርክ ላውረንሰን "ቶተንሃም ስዕረት ካብ ዘጋጥሞም ነዊሕ ግዜ ኮይኑ'ሎ። ኣብ ፅቡቕ ጉዕዞ ይርከቡ" ይብል።
ብተወሳኺ ድማ "ኣርሰናል ካብቶም ካብ ሜድኦም ወፃኢ ካብ ዝገበርዎም 13 ግጥማት ሰለስተ ጥራሕ ተዓዊቶም። ሕዚ'ውን ተመሳሳሊ ዕድል ዝገጥሞም ይመስለኒ" ክብል ገሊፁ።
ቀዳም
ቶተንሃም - ኣርሰናል
ኣርሰናል ንኦባመያንግንምኪታርያን ብምፍራም ኣብ ምጥቃዕ ፅቡቕ'ኳ እንተኮነት ኣብ ክፍሊ ምክልኻል ግን ገና ይተርፋ እዩ።
ቶተንሃም ድማ ዝሓየሉ ክኾኑ እዮም። ኣብ ልዕሊ ኣርሰናል መጥቃእቶም ከሕይሉ እዮም።
ግምት ላውሮ፡ 2-0
ኤቨርተን - ክሪስታል ፓላስ
ክሪስታል ፓላስ ምስ ኒውካስል ነጥቢ ተማቒሎም እንትወፁ፡ ኤቨርተን ግን ምስ ኣርሰናል ኣብ ዝነበሮም ፀዋታ ትኽክል ኣይነበሩን።
ፓላስ ክጥንቀቑ ኣለዎም። ምኽንያቱ ካብተን ኣብ ሓደጋ ምውራድ ዝርከባ ጋንታታት ናይ ሰለስተ ነጥብታት ኣፈላላይ ጥራሕ'ዩ ዘለዋ። ሰለስተ ወይ ድማ ኣርባዕተ ፀዋታታት ብዓወት ክዛዝሙ እንተዘይኪኢሎም ናብተን ዝወርዳ ሰለስተ ጋንታታት ምፅምባሮም ኣይተርፍን።
ግምት ላውሮ፡ 2-1
ስቶክ - ብራይተን
ብራይተን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ዌስት ሃም ዓወት ረኺቦም እዮም። እዚ ድማ ናብ መበል 13 ክመፁ ኣኽኢልዎም። ካብ ወራዲ ቀጠና ሰለስተ ብነጥብታት ይፍለዩ።
ስቶክ ግን ሕዚ'ውን ኣብ ታሕቲ ይርከቡ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብበርንማውዝ ስዕረት ገጢምዎም እዩ። ኮይኑ ግን ተዓዊቶም ዝወፁሉ ዕድል ነይርዎም።
ግምት ላውሮ፡ 1-1
ስዋንዚ - በርንለይ
ስዋንዚ ሕዚ'ውን ኣብ ከቢድ ፈተና ይርከቡ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሌይስተር ነጥቢ ምምቓሎም'ውን ከም ስዕረት ይቑፀር። ምኽንያቱ ዓወት ስለዘድልዮም።
በርንለይ'ውን ካብ ዝዕወቱ ነዊሕ ኮይኑ'ሎ። ይኹን ደኣ'ምበር ለውጢ ዘምፅኡ ይመስል።
ግምት ላውሮ፡ 0-2
ዌስትሃም - ዋትፎርድ
ዋትፎርድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓብዪ ዓወት ምርካባ ይዝከር። ዝተፀበዮ ሰብ ኣይነበረን።
ዌስትሃም ድማ ሕዚ'ውን ኣብ ፈተና ትርከብ። ማርኮ ካብ ማህሰይቲ ክምለስ ይኸውን'ዩ። ኣብዚ ሰሙን ዝፈረመ ፓትሪስ ኢቭራ'ውን ትፅቢት ይግበረሉ።
ግምት ላውሮ፡ 1-0
ማን ሲቲ - ሌይስተር
ሌይስተር ሪያድ ማህሬዝ ዘይምህላዉ ዋጋ ክትኸፍል እናገበራ ይርከብ።
ማንቸስተር ሲቲ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ብርንለይ ኣብ ዝነበራ ግጥም ነጥቢ ተማቒላ'ያ ወፂኣ። ሕዚ ግን ንሱ ኣይክድገምን።
ግምት ላውሮ፡ 2-0
ሰንበት
ሃደርስፊልድ - በርንማውዝ
ሃደርስፊልድ ብስዕረታት ዝተመልአ ጉዕዞ እናገበሩ እዮም። ካብ ድሕሪት ድማ ኣብ ካልኣይ ይርከቡ።
ብኣንፃሩ፤ ብርንማውዝ ዝኸፍአ ስዕረታት እናተኣናገዱ ኣይኮኑን። ናብ ታሽዓይ'ውን ክድይቡ ክኢሎም ኣለው።
ግምት ላውሮ፡ 1-1
ኒውካስል - ማን ዩናይትድ
ኒውካስል ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ንደሓር ኣብ ሜድኦም ዓወት ቀኒዕዎም ኣይፈልጥን። ኣብዚ ፀዋታ'ውን ክዕወቲ ትፅቢት ምግባር ኣይከኣልን።
ንማንቸስተር ዩናይትድ ዝፈታተን ብቕዓት ሒዞም ክቐርቡ ንርኣይ ዝሕሰብ ኣይኮነን።
ግምት ላውሮ፡ 0-2
ሳውዝኣምፕተን - ሊቭርፑል
ሊቨርፑል ፀዋታ ክቆፃፀሩ እንትፍትኑ ይፅገሙ'ዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቶተንሃም ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ዝተርኣየ ክፍተት እውን ንሱ እዩ።
ቅድሚ ዕረፍቲ ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ዝነኣድ ምንቅስቓስ ነይርዎም። ብድሕሪ ዕረፍቲ ግን ከምዝኸበዶም ይፍለጥ።
ግምት ላውሮ፡ 1-1
ሰኑይ
ቸልሲ - ዌስትብሮም
ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኣንቶንዮ ኮንቴ ኣብ ፈታኑ እዋን ይርከብ። ገለ ተፃወትቲ እታ ጋንታ'ውን ባአሰለጣጥንኡ ሕጉሳት ዘይምዃኖም ዝገልፁ ፀብፃባት ኣብ ጋዜጣታት ብምርኣየይ ሕጉስ ኣይኮንኩን።
ምስ ዌስት ብሮም ዝህልዉ ፀዋታ ንተፃወትቲ ቸልሲ ክኸብድ'ዩ ኢለ ኣይኣምንን።