"ካብ ክልል ሶማሌ ሃዲምና መፂእና ሕዚ'ውን ኣብ ምህዳም ንርከብ" ተወለድቲ ክልል ኦሮሚያ
ጥቓ ከተማ ሃረር ኣብ ዘሎ ግዝያዊ መፅለሊ ሃማሬሳ ዝርከቡ ካብ ክልል ኦሮሚያ ዝተፈናቐሎ ተወለድቲ ኦሮሞ፡ ሰራዊት ምክልኻል ብዝኸፈቶ ተኹሲ ህይወት ሽድሽተ ሰባት ሽዑ ንሽዑ ከምዝሓለፈን ብዙሓት ድማ ኣካላዊ መጉዳእቲ ከምዝበፅሖምን ንቢቢሲ ተዛሪቦም።
"ኣብ ውሽጢ መዕቖቢ ኮይኑ ምግቢ ይፅበ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ህዝቢ ዝተፈፀመ 'ቅትለት' ንሓዘንና ዘጋደደ ኮይኑ'ሎ" ክብሉ ኣብቲ መዕቖቢ ዝነብሩ ኣሕመዲን ማሞ ተዛሪቦም።
"ብተኹሲ ወፂእና ብተኹሲ ተቐቢሎምና" ዝብሉ ኣሕመዲን፡ ካብ ትማሊ ጀሚሮም ካብቲ ተኹሲ ንምህዳም ከምዝተሓብኡ ገሊፆም።
ኣማሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ሃረርጌ ኣይተ ጀማል ኣመዴ ብወገኖም፡ በቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ኣርባዕተ ሰባት ከምዝሞቱን ዓሰርተ ሓደ ከምዝተጎድኡን ኣፍሊጦም።
ከመይ ክፍጠር ከምዝኸኣለ እንተብርሁ ድማ "ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ክልል ሶማሌ ይጓዓዝ ዝነበረ በዓል ተጎታቲ መኪና ንኽፍተሽ ብኣባላት ፖሊስን መንእሰይን ሕቶ እንትቐርብ፡ በዚ መፀ ዘይበሃል ሓይሊ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተኹሲ ከፊቱ" ኢሎም።
ብኣባላት ፖሊስ ክልል ኦሮሚያ ይሕሎ ዝነበረ መዕቖቢ ስደተኛታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይሕሎ ምህላዉ ዝዛረቡ ኣይተ ኣሕመዲን፡ ገለ ገሊኦም ስደተኛታት ሃዲሞም ይወፁ ምህላዎም ኣረዲኦም።
"ካብ ክልል ሶማሌ ሃዲምና ወፂእና ሕዚ'ውን እናሃደምና ኢና። ካብ መንግስታዊ መሓውር ዝበፅሓልና ኣካል የለን" ክብሉ'ውን ጓሂኦም ይገልፁ።
ብተወሳኺ ድማ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ናብቲ ቦታ ምስበፅሑ፡ ስደተኛታት ካብቲ መዕቖቢ ብቕልጡፍ ንኽወፁ ምፍርራሓት ይበፅሖም ምህላዉ ሓቢሮም።
ካልእ ኣብቲ መዕቖቢ ዝርከብ ሃይረዲን "ሕዚ ዝበፅሐ በደል ካብ ትፅቢት ወፃኢ ነይሩ" ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
"ናይ ኮንትሮባንድ ኣቑሑት ፅዒኑ ዝነበረ መኪና ንክፍተሽ እንትሓቱ፡ ኣብታ መኪና ዝነበሩ ሰባት ናብ ሰራዊት ምክልኻል ብምድዋሎም፡ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል መፂኦም እዚ ጥቕዓት ኣብፂሖም" ኢሉ።
ሰራዊት ምክልኻል ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ፡ ነዚ ጉዳይ ኣብ ክንዲ ምህዳእ፡ ተኹሲ ከምዝኸፈተ ዝዛረብ ሄይረዲን፡ " ነቲ መዕቖቢ ዝሓቱ ዝነበሩ ፖሊሳት እቲ ክልል፡ ሰራዊት ምክልኻል ናብቲ ቀፅሪ ንከይኣትዉ ንምክልኻል ኣብ ዝፀዓርሉ እዋን፡ ብተመሳሳሊ ብዝተኸፈተሎም ተኹሲ፡ ሓደ ፖሊስ እንትመውት፡ ኣብ ካልኦት እውን ጉድኣት በፂሑ" ኢሉ ሄይረዲን።
ጉድኣት ዝበፅሖም ሰባት ድማ ኣብ ሆስፒታል ህይወት ፋናን ጀጎልን ይሕከሙ ከምዘለዉ ተገሊፁ።
ኣብ ሆስፒታል ህይወት ፋና በዓል ሞያ ጥዕና ዝኾኑ፡ ኣይተ ኣለማየሁ ከፈኒ ብወገኖም፡ ናብቲ ሆስፐታል ምስመፁ ዋላ እኳ ቀዳማይ ብርኪ ሓገዝ እንተተገበረሎም፡ ልዑል ጉድኣት ዝበፅሖም ግና ወሳኺ ሕክምና ከምዘድልዮም ይዛረቡ።
"ናብዚ ናብ ሕክምና ዝመፅኡ ብቐጥታ ዝተተኮሰሎም እዮም። ገሊኦም ኣብ ከብዶም፣ ርእሶምን ሑቐኦምን ጥእት ዝተተኮሰሎም ስለዝኾኑ፡ ዝተፈላለየ ዓይነት ሕክምና ኢና እናሃብና ንርከብ" ኢሎምና።