"ኣካል ፍታሕ ንምዃን ካብ ስልጣነይ ንምውራድ ሕቶ ኣቕሪበለኹ" ቀዳማይ ሚንስትር ሃይለማርያም
ቀዳማይ ሚንስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ቀዳማይ ሚንስትርነቶምን ኣቦ-መንበርነት ኢህወዴግን ንምውራድ ሕቶ ኣቕሪቦም።
ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትን ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግን ኮርፖሬሽንን ከምዝፀብፀብዎ፡ እቶም ቀዳማይ ሚንስትር ካብ መሪሕነቶምን ኣቦ-መንበርነት ኢህወዴግን ክወርዱ ሕቶ ኣቕሪቦም ኣለው።
ሎሚ መዓልቲ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ፡ ብሰንኪ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ሃገር ዝተፈጠሩ ዘይምርግጋዓት ህይወት ሰባት ምጥፍኡ፣ ሰባት ካብ ከባቢኦም ምፍንቓሎምን ምትእጉጓል ምንቅስቓሳት ኢንቨስትመንት ከምዝተፈጠረን ተዛሪቦም።
ስልጣኖም ብመን ክትካእ ይኸውን? ዝብል ሕቶ ብብዙሓት እናተልዓለ እዩ።
ገዛኢ ውድብ ኢህወዴግ ኮነ መንግስቲ'ውን ናይ ምምሕያሽ ስራሕቲ ይሰርሑ ምህላዎም ሓቢሮም።
"ንዕውትነት እዞም ምምሕያሻት፤ ከምኡ'ውን አካል ዘነፅርናዮም መፍትሒ ኣንፈታት ንምዃን ብምሕሳብ፤ ብገዛእ ድልየተይን ፍቓደይን ኣብ ኢህወዴግን መንግስትን ዝነበረኒ ሓላፍነት ንምልቓቕ ሕቶ ኣቕሪበለኹ" ኢሎም።
ደኢህዴንን ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወዴግን ንሕትኦም ቅቡል ምግባሮም ድማ ኣመስጊኖም።
"ካብ ስልጣነይ ክወርድ ምድላየይ ብስልጡንን እወንታውን መገዲ ቅቡል ገይሮሞ" ክብሉ ገሊፆም።
ሕቶኦም ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝረክብ ብቤት ምኽሪ ኢህወዴግ ከምዝኾነ ሓቢሮም። እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ድማ ሕቶኦም ተቐባልነት ክረክብ ተስፋ ገይሮም።