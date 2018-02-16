ደቀኣንስትዮ ዶክተራት ንምንታይ ትሕቲ ደቀተባዕትዮ ይኽፈለን?
ልምዲ ዘለወን ደቀኣንስትዮ ዶክተራት ኣብ ተመሳሳሊ ምስዝርከቡ ደቀተባዕትዮ ዝንእስ መሃያ ከምዝኽፈለን ቢቢሲ ዘካየዶ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ።
ዝለዓለ ክፍሊት ካብ ዝረኽቡ 100 እንግሊዝውያን፡ ሓሙሽተ ደቀኣንስትዮ ጥራሕ ይርከብኦም።
ፅቡቕ ዝበሃል መሃያ ዝኽፈሎ እንግሊዛዊ ኣስታት 740,000 ፓውንድ እንትኽፈሎ፡ እዚ ድማ ካብታ ዝለዓለ መሃያ እትረክብ ብክልተን ፈረቓን ዕፅፊ ይበልፅ።
ሓንቲ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ስራሕ ዝተቖፀረት በዓልቲ ሞያ ብማእኸላይ ገምጋም ዓመታዊ ኣታዊኣ ብኣስታት14,000 ፓውንድ ይንእስ። እዚ ድማ 12 ሚኢታዊት ናይ ክፍሊት ኣፈላላይ ከምዘሎ የረድእ።
ነባራት ደቀኣንስትዮ ዶክተራት ነዚ ኣመልኪተን ኣብ ዝሃብኦ ርእይቶ "ዘሕርቕ" ከምዝኾነ ብምግላፅ፤ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ኣብ ዘለው ሰብ-ሞያ ፆታ መሰረት ዝገበረ ኣፈላላይ ክፍሊት ንኽፀብብ ብዙሕ ክስራሕ ከምዝግባእ ሓቢረን።
ሓቅታት ብቑፅሪ
- ኣብ እንግሊዝ ኣብቲ ዓውዲ ዝለዓለ ክፍሊት ዝኽፈሎ ተባዕታይ ኣብ 2016-17 ዝረኸቦ ኣታዊ 739,460 ፓውንድ ነይሩ።
- ዝበለፀ ዝበሃል ክፍሊት ዝተኸፈላ ጓልኣንስተይቲ ድማ 281,616 ፓውንድ ኣታዊ ረኺባ።
- ሓደ ኣብ እንግሊዝ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ስራሕ ዝተቖፀረ ተባዕታይ ብማእኸላይ ገምጋም 127,683 ፓውንድ እንትረክብ፤ እዚ ኣታዊ ምስታ ብተመሳሳሊ መገዲ ተቖፂራ እትሰርሕ ኣንስተይቲ ብ14,000 ፓውንድ ሓለፋ ኣለዎ።
ገለ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ዶካትር ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ፡ ገለገሊኡ ኣፈላላይ ክፍሊት ዝፍጠር ደቀተባዕትዮ ካብ ደቀኣንስትዮ ብዝበለፀ ተወሰኽቲ ሰዓታት ወይ ድማ ካብ ሰዓት ስራሕ ወፃኢ ስለዝሰርሑ ከምዝፍጠሩ ሓቢሮም።
ካብዚ ወፃኢ ዝፍጠሩ ኣፈላላያት ግን ፍትሓዊ ከምዘይኮኑ ገሊፆም።
ዶክተር ሳሊ ዴቪስ ካብ 'ሜዲካል ዉሜንስ ፌደሬሽን' ፤ ደቀኣንስትዮ ቆልዓ እንትወልዳ ዝድሕራሉ ኩነታት ስለዘሎ ደገፍ ከምዘድልየን ተዛሪበን።