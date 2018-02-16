ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተኣዊጁ
ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ሎም መዓልቲ ድሕሪ ቐትሪ ብዛዕባ ኣብታ ሃገር ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ፖሊቲካን ፀጥታን ምስ ዘተየ'ዩ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣዊጁ።
አንቀጽ 93 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ከንብር ይኽእል እዩ።
ካብ ቀረባ ግዜ ናብዚ ኣብ ገለ ኸባቢታት ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን፡ ሰላምን ደሕንነትን ህዝቢ ዝዘርግ ናብ ሓደጋ ዘጥሕልን ኩነታት ከምዝተፈጠረ እቲ መግለፂ ይሕብር።
ብተወሳኺ ድማ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተርአየ ናዕቢ ባህሊ ሓቢርኻ ምንባር ዝጥሕስ፡ ምንቅስቓስ ስራሕ ዉልቀን መንግስትን ዘተኣጓጉል፡ ልዕልነት ሕጊ ዘዳኽም፡ ኣብ ክንድኡ ድማ ብሓይሊ ዝተሓገዘ ስርዓት ኣልቦነት ዘንግስን ከምዝኾነ ኣብሪሁ'ሎ።
እቲ ኩነታት "ህይወት ብዙሓት ዘጥፈአን ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ክበፅሕ ዝገበረን፡ ቑጠባ እታ ሃገር እናተጎድአን ንብረት እናዓነወን፡ ብሰላም ወጺኣካ ናይ ምእታዉ ጸገም እናተሃወኸ" ከምዘሎ ብምግላፅ በቲ በቲ ዝተፈጠረ ናዕቢ ስግኣት ዝበፅሖም ህዝብታት መንግስቲ ሓለዋ ሕጊ ክገብረሎም ብመሰረት ዘቕረቡዎ ሕቶ ከምዝኾነ ድማ እቲ ብኢቢሲ ዝተፈነወ መግለፂ የመልከት።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ አካል ፍታሕ እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ንምዃን ካብ ስለጣኖም ንምልቃቕ ደብዳበ ምእታዎም ይዝከር።
መን ይትከኦም ይኸውን ዝብል አዘራረቢ ኾይኑ ቀፂሉ እናሃለወ እዩ እዚ ውሳነ መንግስቲ ተሰሚዑ።