ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተኣዊጁ

  • 16 ፌብሩወሪ 2018
አርማ

ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ሎም መዓልቲ ድሕሪ ቐትሪ ብዛዕባ ኣብታ ሃገር ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ፖሊቲካን ፀጥታን ምስ ዘተየ'ዩ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣዊጁ።

አንቀጽ 93 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ከንብር ይኽእል እዩ።

ካብ ቀረባ ግዜ ናብዚ ኣብ ገለ ኸባቢታት ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን፡ ሰላምን ደሕንነትን ህዝቢ ዝዘርግ ናብ ሓደጋ ዘጥሕልን ኩነታት ከምዝተፈጠረ እቲ መግለፂ ይሕብር።

ብተወሳኺ ድማ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተርአየ ናዕቢ ባህሊ ሓቢርኻ ምንባር ዝጥሕስ፡ ምንቅስቓስ ስራሕ ዉልቀን መንግስትን ዘተኣጓጉል፡ ልዕልነት ሕጊ ዘዳኽም፡ ኣብ ክንድኡ ድማ ብሓይሊ ዝተሓገዘ ስርዓት ኣልቦነት ዘንግስን ከምዝኾነ ኣብሪሁ'ሎ።

እቲ ኩነታት "ህይወት ብዙሓት ዘጥፈአን ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ክበፅሕ ዝገበረን፡ ቑጠባ እታ ሃገር እናተጎድአን ንብረት እናዓነወን፡ ብሰላም ወጺኣካ ናይ ምእታዉ ጸገም እናተሃወኸ" ከምዘሎ ብምግላፅ በቲ በቲ ዝተፈጠረ ናዕቢ ስግኣት ዝበፅሖም ህዝብታት መንግስቲ ሓለዋ ሕጊ ክገብረሎም ብመሰረት ዘቕረቡዎ ሕቶ ከምዝኾነ ድማ እቲ ብኢቢሲ ዝተፈነወ መግለፂ የመልከት።

ቀዳማይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ አካል ፍታሕ እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ንምዃን ካብ ስለጣኖም ንምልቃቕ ደብዳበ ምእታዎም ይዝከር።

መን ይትከኦም ይኸውን ዝብል አዘራረቢ ኾይኑ ቀፂሉ እናሃለወ እዩ እዚ ውሳነ መንግስቲ ተሰሚዑ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት