ህንፀት ኣባይቲ ሚዘር፡ "ኮንትራክተራት ገንዘብና ይበልዕዎ ኣለዉ"
ኣብ ዓመተ 2009 (2017) ዓ.ም፡ ኣብ ትግራይ ካብ መንግስቲ እታ ክልል፤ ኣብ ማእኸላይን ትሑትን ብርኪ መነባብሮ ንዝነብሩ ወገናት ንመስርሒ መንበሪ ገዛ ዝውዕል መሬት ክዕደል እዩ ዝብል ሓደ ብስራት ተሰሚዑ።
ኣብቲ እዋን ብዙሓት ሰባት ክኸውን እዩ ኢሎም ዘይኣመትዎ ብስራት ካብ ክልላዊ መንግስቶም ምስምዖም ሓጎሶምን ናእደኦምን ገሊፆም'ዮም።
ብመሰረት እዚ ድማ፡ መንግስቲ እታ ክልል ኣብ ከተማ መቐለ ደብሪ ተብሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ፡ ገዛ ዘይብሎም ሰባት ብማሕበር ክውደቡ ብምግባር፡ ን570 ማሕበራት መስርሒ መንበሪ ገዛ 70 ካሬ መሬት ዓዲሉ።
መንግስቲ እታ ክልል ነቲ ህንፀት ዘድሊ ቀረብ መሳርሒ ብሕሱር ዋጋ ከምዘቕርብን፡ ፕሮጀክት መንበሪ ኣባይቲ ሚዘር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ተዛዚሙ ናብ ተጠቀምቲ ከምዝቐርብን እውን ቃል ተኣትዩ።
እዚ ፕሮጀክት ክዛዘመሉ ዝተብሃለ ግዘ እናቐረበ እዩ፤ እዚ ብዙሕ ዝተብሃለሉን ቃል ዝተኣተወሉን ፕሮጀክት ኣበይ በፅሐ ብምባል ቢቢሲ እቲ ህንፀት ኣብ ዝካየደሉ ፕሮጀክት ሚዘር ብምኻድ ተዓዚብና።
እቲ ኣብ ሰፊሕ ሜዳ ደብሪ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኣባይቲ ሚዘር፡ ኣይኮነን ዶ ክውዳእ እቲ መንደር ከምቲ ብዙሕ ዝተብሃለሉ ሃይሃይታ ህንፀት ኣይረኣየሉን።
ኣብቲ መንደር መብዛሕትኦም ሳይታት ኮለን ተኺሎም ህንፀት ዘየካይዱ፣ ገና ኣብ ሰረት ዝርከቡን ሙሉእ ብሙሉእ ህንፀት ዘይጀመሩን ሳይታት ተዓዚብና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩሎም ሳይታት ሓደ ዝገብሮም ነገር እንተሃለወ፡ ኩሎም ህንፀቶም ምቁራፆም እዩ ።
ህንፀት ዝተቛረፀሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ቢቢሲ ትግርኛ ንኣባላት ማሕበር ኣባይቲ ሚዘር፣ ዝምልከቶም ኣካላትን ኣዘራሪቡ ኣሎ።
"ወግሐ ፀብሐ ገንዘብ ወስኹ፡ ካበይ ነምፅእ?"
ወይዘሮ ኪሮስ ብሉፅ ካብቶም ተጠቀምቲ ኣባይቲ ሚዘር ሓንቲ እየን። ኣብ ማሕበረን ምስ ዝርከቡ 20 ኣባላት ብምዃን ሙሉእ ክፍሊት እየን ከፊለን። ይኹን እንበር ብምኽንያት ምኽባር ቶንዲኖ ተወሳኺ ክፍሊት ገንዘብ ንክኸፍሉ ብኮንትራክተሮም ከምዝተነገሮም ይዛረባ።
"ፍርቅና ሙሉእ ክፍሊት 120 ሽሕ፡ ፍርቂ ኣባል ማሕበር ድማ ካብ ደደቢት 48 ሽሕ ብምልቃሕ፡ ልዕሊ 2 ሚልየን ብር ኢና ከፊልና።
ሕዚ ግና ገንዘብ ስለዝወሓደንን ቶንዲኖን ስለዝኸበረን ኢሉ ነንሕድሕድና 20 ሽሕ ብር፡ ብሓፈሻ 400 ሽሕ ብር ክፈሉኒ ኢሉና። እዚ ንዓና ከቢድ እዩ፡ በዚ ምኽንያት እዚ ህንፀት ካብ ዝቋረፅ 5 ኣዋርሕ ገይሩ" ኢለናና፡ መብዛሕትኡ ሰብ ተደራራቢ ተወሳኺ ክፍሊት ይኸፍል ከምዘሎ ብምምራር።
መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ገብረመድህን ገብረሚካኤል እውን፡ ናህቶም ማሕበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ትሑት ኣፈፃፅማ ካብ ሞንጎ ዘለዋ ማሕበራት ኣብ ቅድሚት ከምትስራዕ ብምግላፅ፡ ኮንትራክተራት እኹል ቀረብ መሳርሒ ህንፀት የለን ብዝብል፡ ምኽንያት ከምዘጓተትሎምን መንግስቲ ነዚ ፕሮጀክት እዚ እኹል ቅድመ ምድላው ስለዘይገበረሉ'ዩ ብምባል ይነቕፉ።
ነባርነተን ኣብ ከተማ መቐለ ዝኾና ወይዘሮ ታቦቱ ግርማይ፡ ሰራሕተኛ መንግስቲ እንትኾና፡ ዕደላ መሬት ኣባይቲ ሚዘር ካብ ዘሐጎሶም ወገናት ሓንቲ እየን።
"በዚ ሕዚ እዋን ሰራሕተኛ መንግስቲ ወርሒ ካብ ወርሒ ብዝኽፈላ መሃያ ገዛ ክገዝእ ዘይሕሰብ እዩ። እዚ ዕድል ምስ መፀ ዋላ እኳ ዓቕሚ እንተዘይሃለወኒ፡ ተለቂሐ እቲ ናይ መጀመርታ ቅድመ ክፍሊት ጥራሕ እየ ከፊለ" ይብላ። ብዙሕ ተስፋ ዝገበራሉ እዚ ዕድል ግና ገንዘብ ምስ ከፈላ፡ ዝተጀመረ ህንፀት ምቁራፁ ከምዘሕረቐን ብምግላፅ።
መምህር ገብረመድህን ምስ ካልኦት ኣባላት ማሕበሮም ብምዃን 20 ሚእታዊ ማለት እውን ኣስታት 1 ሚልየን ብር እዮም ከፊሎም።
ይኹን እንበር ሓመድ ካብ ምምላእ ብዝዘለለ ዋላ ሓደ ስራሕ እንከይሰርሐ ተወሳኺ ክፍሊት 10 ሚእታዊ ወስኹ ብምባል ደሃዩ ኣጥፊኡልና ይብሉ።
"ገንዘብና ንናይ ባዕሎም ዕላማ ይጥቀምሉ ኣለዉ"
ብመንግስቲ ግቡእ ምሕደራ ስለዘይተገበረሉ ኮንትራክተራት ንዘለዉ ክፍተታት ተጠቒሞም፡ ናይቲ ማሕበርተኛ ገንዘብ ኣብ ዘይመዓልኡ ንውልቀኦም የውዕልዎ ኣለዉ ኢሎምና መምህር ገብረመድህን።
"ኮንትራክተራት ቀረብ የለን ብምባል ንናይ ባዕሎም ዕላማ እናጋነኑ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ። ምስኦም ዝጀመሩ ካልኦት ኮንትራክተራት፡ እቲ ዝተወሃቦም ገንዘብ ነቲ ህንፀት ዘድሊ ስሚንቶን ተንዲኖን ኣቐዲሞም ገዚኦም ብምኽዛን፡ ሕዚ ዘሎ ሕፅረት ከም ምኽንያት ኣይተጠቐምሉን።"
ዝበዝሑ ኮንትራክተራት ገንዘብ ህዝቢ ብምውሳድ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ንውልቀኦም ከም መጣየሽን መሰጋገርን ድልድል ከምዝተጠቐምሉ ዝዛረቡ መምህር ገብረመድህን፡ ናህቶም ኮንትራክተር እንድሕር ዘይወሲኽኩምኒ ብዝብል ምኽንያት ደሃዩ ከምዘጥፍአሎም ከም ኣብነት ይገልፁ።
"እቲ ፈለማ ዝሃብናዮ 20 ሚእታዊ ብኣግባቡ ኣይተጠቐመሉን። ሓመድ ካብ ምምላእ ወፃኢ ዝሰርሖ የለን። እሱ እንከይሰርሐ እዩ 10 ሚእታዊ ወስኹ ኢሉና" ዝብሉ መምህር ገብረመድህን፡ መብዛሕትኦም እቲ ገንዘብ ኣቐዲሞም ንውልቀ ረብሕኦም ኣብ ካልእ ፕሮጀክት ስለዘውዐልዎን እቲ ገንዘብ ኣብ ኢዶም ስለዘየለን ሕዚ ዘሎ ፀገም ኣጋኒኖም ከም ሽፋን እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ" ኢሎምና።
"ኮንትራክተራት ብቕዓት የብሎምን"
ካብ ቀረብ መሳርሒ ህንፃ ብተወሳኺ፡ ጉዳይ ብቕዓት ኮንትራክተራት ብማሕበረኛታት ብተደጋጋሚ ዝለዓል ጉዳይ እዩ።
ኣይተ ብርሃኑ ታደሰ ፍልፍል እዚ ኩሉ ሕዚ ዘሎ ፀገም ፈለማ እኹል መፅናዕቲ እንከይተኻየደ ነቲ ፕሮጀክት ዘይምጥኑ ብቕዓት ዘይብሎም ኮንትራክተራት ብምምዳቦምን ኣብ ሞንጎ ጉናን ኮንትራክተራትን ምዕሩይ ኣሰራርሓ ብዘይምህላዉ ምዃኑ ይገልፁ።
"ቢሮ ኮንስትራክሽንን መንገድን ነዚ ዓብይ ፕሮጀክት ኮንትራክተራት ክምድብ እንከሎ ብዘይመፅናዕቲ እዩ መዲቡ። ናትና ኮንትራክተር ዋላ ሓደ ስራሕ ልምዲ ዘይብሉ ኣባና እዩ ስራሕ ጀሚሩ፡ ብዘይ ልምዲ ንኣና ሓዊሱ ኣርባዕተ ማሕበራት ሒዙ" ይብሉ።
እቲ ናትና ገንዘብ ንኣርባዕተ ማሕበራት ስለዘውዓሎ ኣብ ቅልውላው ኢና ዘለና፤ ጉና ዓሚልና ኮንትራክተር እንበር ብዛዕባ ናትኩም ማሕበር ኣይምልከተናን ኢሉና፡ ገንዘብና ንካልእ ማሕበር ኣውዒልዎ ኢልና ከይንኸስስ እውን ኣፀጊሙልና" ብምባል ዘለዉሉ ኩነታት ገሊፆምልና።
መብዛሕትኦም ኮንትራክተራት፡ እቲ ዕድል ከይሓልፎም ጥራሕ፡ መሃንዲሳትን ሰብ ሞያን ኣለዉኒ ብዝብል ናይ 'ሓሶት ወረቐት'፡ ከምዝተቖፀሩን፡ እዚ ድማ ኣብ ባይታ ናብ ስራሕ እንትኣትዉ ፅሬት ዘይብሉ ህንፀት ንኽካየድ ምኽንያት ከምዝኾነ እዩ ዝግለፅ።
"ቢሮ ኮንስትራክሽን ፍቓድ እንትህብ፡ ኮንትራክተራት ኣብ ባይታ ዘየለ ናይ ሓሰት ወረቐት ሒዞም እዮም ከይዶም፤ ሓደ መሃንዲስ ዝቖፀረ ኮንትራክተር የለን። ነዚ ፍቓድ ዝሃበ ቢሮ ኮንስትራክሽን እውን ኣብ ባይታ መፅዩ ኣየረጋገፀን"
"ኣብ ዝኸድናዮ ኮለን ተበለሽዩ፡ ካብ ረቛሒ ወፃኢ ሰሪሕዎ ኢና ንረኽቦ ኪሳራ እዩ" ብምባል መሰረት እዚ ኩሉ ፀገም እዩ ንዝበልዎ፡ ንቢሮ ኮንስትራክሽን መጓዓዝያን ይወቕሱ ኣይተ ብርሃኑ።
ሓላፊ ቢሮ ኮንስትራክሽንን መጓዓዝያን ክልል ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ገብረኪሮስ ግና፡ እቲ ህንፀት ናይ ውልቀ ስለዝኾነ፡ ኣብ ሞንጎ ኮንትራክተራትን ማሕበርተኛን ብዝተፈፀመ ውዕሊ እዩ ዝካየድ ዘሎ፡ ኮንትራክተራት፡ ብመሰረት ድሌት ማሕበረተኛታት ከምዘቕረብሎም ይገልፁ።
"ኣብታ ክልል ካብ ዘለዉ ኮንትራክተራት ካብቶም ዝሐሸ ዝበሃሉ፡ ካብ ደረጃ 6 ክሳብ ደረጃ 1 ኮንትራክተራት ኣራኺብናዮም። ደረጃ 9፣ 8ን 7ን ኮንትራክተራት ነይሮም እዮም፤ ማሕበርተኛታት ኣይንደልን ስለዝበሉ ግና ብድሌቶም መሰረት ኢና ኣቕሪብናሎም" ይብሉ።
"ከይዲ እቲ ህንፀት ዝከታተል የለን"
ኮንትራክተራት እቲ ፕሮጀክት ቶንዲኖን ቀረብን ወሲኹ ብዝብል፡ በብግዚኡ ንኣባላት ማሕበር ተወሳኺ ክፍሊት ከምዝሓትዎምን ኣብዚ ሕዚ እዋን ቶንዲኖ ከምዝሰኣኑን ዝገለፁልና እዞም ተጠቀምቲ፡ ናብ ዝምልከቶም ኣካል ከይዶም ሰማዒ ከምዘይረኸቡ እዮም ዝዛረቡ።
"ናብ ልምዓት ኣባይትን ምሕደራን ክልል ከይድና ዋላ ሓደ ምላሽ የለን። ኮንትራክተራት ከም ቃሕትኦም እዮም ዝኾኑ ዘለዉ" ይብላ ወይዘሮ ኪሮስ ብሉፅ።
በዚ ኩነታት ኣብ ገዛ ክራይን ዕዳን ዕንድዳን ዘሎ ሰብ ካበይ ኣምፂኡ ከፊሉ እዩ፡ ድሌት ኮንትራክተራት ከማልእ ዝኽእል፡ ሰብ ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ፡ ብምባል ዘለወን ተስፋ ዝመንመነ ምዃኑ ነጊረናና።
ኣብ ኮንትራክተራት ብቕዓት ዘይምህላውን ስዒቡ ኣብቲ ህንፀት ዝረኣይ ዘሎ ዕንክሊል 'ትልሚ ተፈፂሙ ንክበሃል ጥራሕ፡ ኣብ ናይ መንግስታዊ ቢሮታት ሕማቕ ድሕረ ባይታ ዝነበሮም ኮንትራክተራት እንከይተረፉ፡ ናብ ስራሕ ክኣትዉ ከምዝተገበረ፡ ገሊፆምልና ኣይተ ብርሃኑ።
ከይዲ ህንፀት ኣባይቲ ሚዘር ብሓቂ ብምኽንያት ምስኣን ቶንዲኖ ህንፀት እንተድኣ ቷቛሪፁ፡ ኣብቲ መንደር ኣብ ሞንጎ ዘለዉ ሳይታት ክንድዚ ዝኣክል ኣፈላላይ ብኸመይ ክፍጠር ክኢሉ? ንላዕለዋይ ተቖፃፃሪ መሃንዲሳት ኣባይቲ ሚዘር ኢንጅኒየር ህላዌ ሓዱሽ ኣዘራሪብናዮም።
"20% ኮንትራክተራት ገንዘብ ማሕበርተኛ በሊዖሞ "
ቀንዲ ምኽንያት ምጉታት ከይዲ ህንፀት ኣባይቲ ሚዘር፡ ናብዚ ኣባይቲ ቶንዲኖ የቕርብ ዝነበረ ጉና ኣብዚ ሕዚ እዋን ተንዲኖ ኣብ ዕዳጋ የለን ብዝብል፡ ምቕራቡ ብምቁራፁ እዩ ይብሉ።
ይኹን እንበር፡ ተንዲኖ ኣብ ዘየለወሉ ኩነታት ከመይ ገይሮም ካልኦት ማሕበርተኛታት ዝሰርሕሉ፡ ካልኦት ድማ ገና ዘይጀመርሉ ኩነታት ይህሉ? ብሓቂ እዚ ጥራሕ ድዩ እቲ ምኽንያት ኢልናዮም።
20 ሚእታዊ ኮንትራክተራት፡ ናይ ማሕበርተኛታት ገንዘብ ንውልቀ ረብሕኦም ዘውዓሉ ከምዘለዉ ድማ ኣረጋጊፆምልና።
"ኮንትራክተራት ካብ ማሕበርተኛ ዝተቐበልዎ ገንዘብ፡ ተጓይዮም፡ ዘድልይ ኣቑሑት ዝገዝኡ ከምዘለዉ ኩሉ፡ ዝተቐበልዎ ገንዘብ ኣብ ናይ ውልቆም ጥቕሚ ዘውዓሉ ኮንትራክተራት ኣለዉ እዮም" ይብሉ ኢንጅነር ህላዌ።
እዚ እናተፈለጠ ህዝቢ ኣብ ፀገም ከምዘሎ እናርኣኻ፣ ገንዘብ ህዝቢ እናተበልዐ፣ ሞራል ማሕበርተኛ እናተሰበረ፡ ከም ተቖፃፃሪ መሃንዲስ ንምንታይ ስጉምቲ ዘይተወሰደ? ቢቢሲ ዘቕረበሎም ሕቶ እዩ።
"ኮንትራክተራት ብመሰረት ውዕሊ እቶም ኣባይቲ ሃኒፆም ከረክብሉ ዝግባእ ግዘ ድሕሪ 2 ወርሒ ስለዝኾነ ሻቡ ኢና እንሓቶም፤ ተቖፃፃሪ ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ህዝቢ እውን ባዕሉ መፅዩ ክቖፃፀር ይግባእ" ይብሉ።
ኣብ ሓደ ፕሮጀክት ተቖፃፃሪ በዓል ሞያ እናሃለወ ማሕበርተኛ ሃንቀውታ ዝገበረሉ ፕሮጀክት ካብ ምዕዛብን ምርኣይን ሓሊፉ፡ በየናይ መለክዒ እዩ ኣብ ሞያ ኮንትራክተራት ኣትዩ ክቆፃፀሮም ዝኽእል?
እዚ ንምቁፅፃር ብዛዕባ ዓይነት እቲ ህንፃን ኮንስትራክሽንን ኣፍልጦ ክህልዎም ይግባእ። ህዝቢ እንድሕር ባዕሉ ዝቆፃፀር እውን ላዕለዋይ ተቖፀፃሪ መሃንዲሳት ምቑፃር ኣይመድለየን ነይሩ። እዚ ግና ኣብዚ ምድብ ዝተመደበ በዓል ሞያ ስርሑ ብኣግባቡ ይሰርሕ ከምዘየለን ዕሽሽታ ዝተመልኦ ምዃኑን ቁልጭ ኣቢሉ ዘርእይ እዩ።
"ጉና ቶንዲኖ ምቕራቡ ኣየቋረፀን"
ሓላፊ ስራሕቲ ንግዲ ጉና ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ጨንፈር መቐለ፡ ኣይተ በርሀ ደስታ፡ ጉና "ክሳብ ሕዚ እቲ ፕሮጀክት ዝጠልቦ በዓል 8፣ 10፣ 12፣ 14፣ 16 ዓይነታት ቶንዲኖ ነቕርብ ኣለና ኢና፡ ዋላ እኳ እኹል እንተዘይኮነ ምቕራብና ግና ኣየቋረፅናን፡ ኮንትራክተራት በብመዓልቱ እናመፅኡ ስሚንቶን ቶንዲኖን ይወስዱ ኣለዉ እዮም" ኢሎምና።
ኮንትራክተራት እንድሕር በብመዓልቱ ካብ ስራሕቲ ንግዲ ጉና ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ጨንፈር መቐለ ቶንዲኖን ስሚንቶን ዝወስዱ ኣለዉ ኮይኖም፡ እቲ ህንፀት ንምንታይ ተቛሪፁ? እቲ ዝወሰድዎ'ኸ ኣብ ምንታይ ኣውዒሎሞ?
ቢቢሲ እዚ ጉዳይ ንምፅራይ ምስ ሓደ ሓደ ኮንትራክተራት ቆፀሮ ሒዝና እኳ እንተነበርና፡ ቃለ-መሕተት ንምክያድ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝደወልናሎም ግዘ ስልኮም ከምዝተዓፀወ ፈሊጥና።
"3500 ቶን ቶንዲኖ ተሓቢኡ"
ምክትል ሓለፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዱስትርን ትግራይ ኣይተ ዳንኤል መኮነን፡ ብሕብረተሰብ ዝለዓል ጥርዓናት ትኽክል ከምዝኾነን፡ 8 ዓበይቲ ነጋዶን ኣምፃእትን ቶንዲኖ ሓቢኦም ከምዝተረኸቡን ትካሎም ከምዝተዓሸገን ገሊፆም።
"ኣብ ከተማ መቐለ ሓሚዳይን ዓይደርን ኣብ ዝተብሃሉ ከባብታት ተፍትሽ ብምክያድ 5 ኣምፃእቲ ቶንዲኖን 3 ነጋዶን ቶንዲኖ ሓቢኦም ረኺብናዮም" ኢሎምና።
ስራሕቲ ንግዲ ጉና ክሳብ ሕዚ ናብ ኣባይቲ ሚዘር ቶንዲኖ የቕርብ ኣለኹ ዝበሎ ግና፡ 'ጉና ትኽክል ኣይኮነን' ይብሉ ኣይተ ዳንኤል መኮነን።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ንህንፀት ኣባይቲ ሚዘር መቐለ 28 ሽሕ ቶን ቶንዲኖ ከምዘድሊ ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ፡ እቲ ብውልቀ ነጋዶን ኣምፃእትን ዝተኸዘነ 3500 ቶን ቶንዲኖ፡ ንኣባይቲ ሚዘር ብ10 ሚእታዊ ስለዝሽፍን፡ ምስ ነጋዶ ብምርድዳእ ንማሕበርተኛታት ሚዘር ክህብዎም ይሰርሑ ከምዘለዉ እቶም ሓላፊ ገሊፆም።
መፃኢ ዕጫ ኣባይቲ ሚዘር?
ሓላፊ ልምዓት ኣባይቲ ክልል ትግራይ ኣይተ ገብረእግዚኣብሄር ኣብርሃ፡ ኮንትራክተራት ገንዘብ ማሕበርተኛታት ንውልቆም የውዕሉ ኣለዉ ከም ቢሮ ጥርዓን ማሕበርተኛታት ብምስማዕ ንምንታይ ከምዘይተፃረየ ሓቲትናዮም።
"እቶም ኮንትራክተራት ውዕሎም ኣብ ዝውድእሉ ግዘ ብሕጊ ክሕተቱ እዮም፡ እቲ ቢሮ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነዚ ጉዳይ ከፃርይ ግና ኣይኽእልን" ኢሎምና ሕፅረት ቶንዲኖ ከምዘሎ ብምግላፅ።
ኣይተ ተስፋይ ገብረኪሮስ ብወገኖም፡ ክልል መንግስቲ ነዚ ጉዳይ ትኹረት ብምሃብ፡ ጉና ቶንዲኖ ከምፅኣሉ ዝኽእል ኩነታት ንምፍጣር ምስ ብሄራዊ ባንክን ካልኦት ሚኒስትራት ፌደራልን ብምዝርራብ ቶንዲኖ ካብ ደገ ዝኣትወሉ፣ ኣብ ሃገር ዝርከባ ፋብሪካታት ድማ ንክህባና እናሰራሕና ኢና" ክብሉ ሓቢሮም።
"ሚዘር ድሕሪ 3 ዓመታት እውን ኣይውዳእን"
ብዙሓት ሰባት ህንፀት ኣባይቲ ሚዘር ኣብ ሓደ ዓመት ክውዳእ እዩ ዝብል ተስፋን ሓቦን ሰኒቖም ከይዲ እቲ ህንፀት እኳ እንተጀመሩ፡ በቲ ዘሎ ድንጉይ ከይዲ ህንፀት ቀቢፆም፡ ዝተውሃብዎ መሬት ንሃፋትም ይሸጥዎ ከምዘለዉ ሰሚዕና።
"ናህሪ ኣቑሑት ህንፀት ብዝወሰኸ ቁፅሪ እናወሰኽካ፡ እሞ ድማ ንገዛ ክራይ ብወርሒ 2 ሽሕ ብር፡ ንቆልዑ ትምህርትን ልቓሕ መምለሲ ልዑል ወለድ እናኸፈልካ፡ እዚ ኩሉ ምስ መነባብሮኻ እንትድመር፡ ከቢድ እዩ" ይብሉ መምህር ገብረመድህን።
"መብዛሕትኡ ማሕበርተኛ እዚ ዕድል ዳግማይ ኣይርከብን ኢሉ፡ ተለቒሑ ተመርቂሑ እዩ እቲ ናይ ቅድመ ክፍሊት ከፊሉ።
ካብ ማረት ዝተለቅሖ ልቓሕ ንምምላስ እውን ልዑል ክፍሊት ወለድ እዩ ዝኸፍል ዘሎ፡ ቅድሚ ሕዚ 11.9 ሚእታዊ ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን 13.9 ሚእታዊ ወለድ እዩ ዝኸፍል ዘሎ።
ኣብቲ ፕሮጀክት ዝረኣዩ ተቐያያሪ ወሰኻት ዋጋ ቀረብ ህንፀት፣ በብግዚኡ ዝውስኽ መጠን ወለድ ልቓሕን ዘይምዕሩይ ምሕደራን ምጉታትን፡ እዚ ፕሮጀክት ዝቐሃመ ፕሮጀክት እዩ" ክብሉ ሓሳቦም ይዛዝሙ።
ወይዘሮ ኪሮስ እውን፡ "ወዮ ንድኻታት ዝተብሃለ መሬት፡ ሕዚ ተመሊሱ ናብ ኢድ ሃፋትም እዩ ዝኣቱ ዘሎ። ክውዳእ እዩ ካብ ዝበሃል 12 ለካቲት ዓመቱ ገይሩ። ድሕሪ ሰለስተ ዓመት እውን ዝውዳእ ኣይመስለንን፤ ብጣዕሚ ተስፋ ዘቑርፅ ነገር እዩ" ኢለናና ብጓሂ።