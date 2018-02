A selection of the best photos from across Africa and of Africans elsewhere in the world this week.

Image copyright AFP ናይ ምስሊ መግለጺ ሓርማዝ እንትነፍር ወይ ድማ እንተዘልል ምርኣይ ልሙድ ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ግን ኣብ ኬንያ እዚ ዘይተለመደ ምርኢት ተራእዩ'ሎ።

Image copyright AFP ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ኣቢጃን-ኣይቮሪኮስት ኣብ ዝተዳለወ ፌስቲቫል ሰርከስ ሰባት እናነፈሩ ዘቕረብዎ ምርኢት

Image copyright AFP ናይ ምስሊ መግለጺ ብድሕሪ ሞት መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ ምንቅስቓስ ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ (Movement for Democratic Change - MDC) ሞርጋን ሻንጋራይ ሓዘኖም ዝገለፁ ዜጋታት ዚምባብዌ

Image copyright AFP ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ፡ ኣብታ ኣብ ዓለምና ቆልዓ ንምውላድ ዘይትምቹ ሃገር ክብል ኣብዚ ሰሙን'ዚ ዩኒሴፍ ዝገለፃ ደቡብ ሱዳን ዝተወለደ ህፃን።

Image copyright AFP ናይ ምስሊ መግለጺ ሃርበኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት እንትዝክሩ፡ ክልተ ደቀኣንስትዮ ሃርበኛታት ዝተስኣልኦ ስእሊ። ኣብ 19 ለካቲት 1937 ብውሑድ 20,000 ኢትዮጵያውያን ብሰራዊት ወራሪ ጥልያን ተቐቲሎም።

Image copyright AFP ናይ ምስሊ መግለጺ ሊብያውያን'ውን ኣብዚ ሰሙን ሓደ ዓብዪ መዓልቲ ዘኪሮም ነይሮም። 17 ለካቲት ንሙዓመር ጋዳፊ ካብ ስልጣን ዝዓለወ ማዕበላዊ ምንቅስቓስ ሻብዓይ ዓመት መሊእዎ'ሎ።

Image copyright AFP ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ካባቢ ዶብ ግብፂ ዝተስኣለ ስእሊ እንትኸውን፡ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕረዚደን ሲሲ፡ ንመፃኢ ኣብ ዝካየድ መረፃ ንኽዕወት ኣብ ዘገብርዎ ወፍሪ ምልዕዓል ዝሰቐልዎ 'ባነር'

Image copyright AFP ናይ ምስሊ መግለጺ ምርጫ ዘይተኻደላ ደቡብ ኣፍሪካ ሓድሽ ፕረዚደንት ናብ ስልጣን ከምዘደየበት ይዝከር። ፕረዚደንት ሲሪል ራማፎሳ ህዝባዊ መደረ ኣብ ዘስምዑ እዋን እዛ ወተሃደር እንታይ ዝተፈለየ ነገር ረኺባ ትኸውን ክሳብ ክንደዚ ትጥምት ዘላ?

Images courtesy of AFP and EPA