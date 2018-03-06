ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ኣብ እዋናዊ ዛዕባታት ኢትዮጵያ ክዝትዩ'ዮም
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ኢትዮጵያ ንዓመታት ዝፀንሐ ተቓውሞን ኣብታ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታትን አመልኪቶም ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝዝትዩ ተገሊፁ።
ሚኒሰትር ሬክስ ቲለረሰን ናብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝገብርዎ ፈላማይ ዑደቶም ናብ ሓሙሽተ ሃገራት ከምዝበፅሑ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመላኽት።
እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፥ ናብ ኢትዮጵያን፣ ጂቡቲ፣ ቻድ፣ ናይጄሪያን ኬንያን ዑደት ዝገብሩ እንትኸውን ምስ ሓለፍቲ እተን ሃገራት ተራኺቦም ኣብ እዋናውን ኣብ ናይ ሓባር ጉዳያት ዝምድናን ክዝትዩ እዮም ተባሂሉ ይግመት።
ብፍላይ ድማ ቁጠባዊ ትሕብብርን፥ ከምኡ ድማ ምዕሳል ዲሞክራስን ሰናይ ምሕደራን ቀንዲ ዛዕባታት ከምዝኾኑ ሓደ አመሪካዊ ዲፕሎማት ተዛሪቦም።
እቶም ዲፕሎማት ወሲኾም ከምዝበሉዎ እንተኾይኑ አመሪካ ኣብ ዕብየት ኣፍሪካ ክሀልዋ ዝግባእ ልዑል እጃም መሰረት ዝገበረ ልዝብ ውን ከካይዱ እዮም።
እቲ ዑዳት ካብ ኢትዮጵያ ዝጅምር ኮይኑ ንዘሓለፉ 3 ዓመታት ክካየዱ ብዝዕባ ዝፀንሑ ተቓውሞታትን ጎንፅታትን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃ/ርያም ደሳለኝ ስልጣን ንምልቃቕ ሕቶ ምቕራቦም ስዒቡ ብዛዕባ ዘሎ እዋናዊ ፖለቲካን ክዝትዩ ምዃኖም ተሓቢሩ።
ከምኡ'ውን ምስ ሓለፍቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ተራኺቦም ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፥ ሶማልያን ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ ዘለዉ ጎንፅታት ክዝትዩ ዮም ተባሂሉ።
ካብኡ ቀፂሎም ብፍላይ ግብረ ራዕዲ ሓቢረንኣ ኣብ ምቅላስ ናብ ዝፍላጣ ኬንያ፥ ናይጀርያን ጅቡቲን ከምርሑ እዮም ተባሂሉ።
እቶም ሓለፍቲ አመሪካ ከምዝብሉዎ፥ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ብቢልዮን ዶላር ዝግመት ወፃኢ እትገብሮ ዘላ ቁጠባዊ ፈሰስ ፅዕንቶ ንምዕጋት አመሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ብርክት በጀት ሰሊዓ ንምንቅስቓስ ዝዓለመ ትልሚ አካል'ዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ናብ ኣፍሪቃ ዝገብሩዎ ዑደት፥ ሩስያዊ መዘነኦም ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ፣ አንጎላ፣ ሞዛምቢክ፣ ናሚቢያን ዚምባብዌን ምስ ዝገበሩዎ ዑደት ተገጣጢሙ።