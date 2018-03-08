ብመጋዝ እግሩ እንትቑረፅ፡ ሰማዒ ዝሰኣነ ደቡብ ኣፍሪካዊ ኣትሌት
ኣብ መድረኽ ኣትሌቲክስ ሰለስተ ግዘ ዝተወዳደረ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኣትሌት፡ ብጉሓሉ እግሩ ተቖሪፁ። እዚ ኣትሌት ሰባት ንክረድእዎ ዋላ እኳ ሰለስተ ግዘ ኣእወዩ እንተበረ፡ ሰማዒ ከምዘይረኸበ ሓቢርዎ ዝለማመድ መሳርሕቱ ሓቢሩ።
ሳንዲ ሻንጌ ንቢቢሲ ከምዝገለፆ፡ እዞም ነዚ ስፖርተኛ ዘጥቅዑ ጉሓሉ፡ ንመህለንጊ ግዋላ ድሕሪ ምውቃዕ፡ እግሩ ብመጋዝ ምቑራፅ ኣቋሪፆም።
"ሞባይሉ ንምውሳድ ኣይኮኑን ደልዮም፣ ሰዓቱ ኣይደለዩን፣ ሳይክሉ እውን ኣይወሰድዋን.... ሱቕ ኢሎም እዮም ኣብ ማእኸል ሜዳ ኣጥቂዖሞ" ክብሉ ገሊፆም።
እዚ ኣትሌት ነቶም ጉሓሉ "ንምንታይ እግረይ ትቖርፅዎ ኣለኹም?" ብምባል ዋላ እኳ እንተሓተቶም፡ ስቅያት ስለዝሓየሎ ሰባት ንክሕግዝዎ ኣእውዩ እዩ። "ግና ንጉሆ ስለዝነበረ፡ ሓደ ሰማዒ ኣይረኸብኩን" ይብል።
ካብ ጉሓሉ ከምልጥሉ ዝኽእል ዕድል ዝሰኣነ ግዋላ፡ እዚ መጥቃዕቲ ብሓደ እግሩ ኣየብቅዐን፡ እቶም ጉሓሉ ካልኣይ እግሩ እውን ንክቖርፁ ተረባረቡ ደኣ እንበር።
ነዚ ግና ክፃወር ኣይደለየን። ሓይሉ ፀንቂቑ፡ ንዓቶም ብምድፋእ፡ ናብ ወሰን ፅርግያ ስለዝወፅአ፡ ሓደ ሓላፊ መገዲ ናብ ሆስፒታል ደርባን ወሲድዎ።
ከም ዕድል ኮይኑ፡ ዶካትር ናይዚ ኣትሌት ዝተቖረፀ እግሪ ንምድሓን ሙሉእ ተስፋ ሓዲርዎም ኣሎ። እዚ ኩነታት ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ግና ነዊሕ ግዘ ከምዝወስድ፡ ሳንዲ ሻንጌ ሓቢሮም።
ክሳብ ሕዚ መበገሲ እዚ መጥቃዕቲ ግልፂ ብዘይምዃኑ፡ ምርመራታት እናተኻየዱ እዮም።