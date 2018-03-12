ብኣሸሓት ዝቑፀሩ ነበርቲ ሞያሌ ናብ ኬንያ ይስደድ'ለዉ
ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም አባላት ምክልኻል ሃገር፥ ብጌጋ ብዝኸፈቱዎ ተኹሲ እንትነኣሰ 9 ሰባት ምቕታሎም ስዒቡ፥ ብዙሓት ነበርቲ እቲ ከባቢ ዶብ ጥሒሶም ናብ ኬንያ እናተሰደዱ ከምዝርከቡ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት።
ኣፈፃፅማ ኣብ ቀረባ ዝተኣወጀ ህፁፅ ግዜ አዋጅ፥ ብቐንዱ ዝከታተል ኮማንድ ፖስት ተወካሊ ሴክሬታርያት ሌተናል ጀነራል ሓሰን ኢብራሂም ንኢቢሲ ኣብ ዝሃቡዎ መግለፂ፥ ሓሙሽተ አባላት ምክልኻል ሃገር ብዝበፅሖም ዝተጋገየ ሓበሬታ ምኽንያት፥ 9 ነበርቲ እታ ከተማ እንትቐትሉ 12 ድማ ከምዘቕሰሉ ሓቢሮም።
ላዕለዎት ወተሃደራዊ ሓለፍቲ ዝርከቡዎ ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ዝተንቀሳቐሱ እንትኸውን፥ እቶም ጥቕዓት ዝፈፀሙ ወተሃደራት ዕጥቆም ክፈትሑ ተገይሩ ምርመራ እናተኻየደሎም ምዃኑ እቶም ሓላፊ ወሲኾም ተዛሪቦም።
ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን እትርከብ ከተማ ሞያሌ ከባቢ ኣስታት ሓደ ሽሕ ኣባላት ዝሓቖፈ ወተሃደራዊ ልኡኽ ዝርከብ እንትኸውን፥ ዝተውሃቦ ተልእኾ ምስ ህፁፅ ግዜ አዋጅ ከምዘይራኸብን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣባላት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ (ኦነግ) ንምቑፅፃር ዝዓለመ ምዃኑን እቶም ሓላፊ ገሊፆም።
ናብቲ ከባቢ ዝተንቀሳቐሱ ሓለፍቲ ምክልኻል ሃገር፥ እቲ ኩነታት ከረጋግኡ'ዮም ተባሂሉ ትፅቢት ዝተገብረ እንተኾነ'ኳ ብዙሓት ነበርቲ መረበቶም ገዲፎም ናብ ኬንያ ይሳገሩ ምህላዎም ሓለፍቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም።
ከንቲባ ከተማ ሞያሌ ኣይተ ኣስቻለው ዮሃንስ ቁፅሮም ብርክት ዝበሉ ብፍላይ ነበርቲ ሽዋ በርን ዜሮ ኣንድን ዝበሃሉ ቀበሌታት መንበሪኦም ራሕሪሐም ዶብ ይሳገሩ ምህላዎም ይዛረቡ።
ትማሊ እቶም ዝሞቱ ሰባት ኣብ ምቕባርን ካብ ካልኦት ከባብታት ዝመፁ ነበርቲ ናብ ዓዶም ከፋንዉ ከምዝወዓሉ ዝዛረቡ ኣይተ ኣስቻለው፥ ኣብቲ ጥቕዓት ዝተፈፀመሎም ከባብታት ዝርከቡ ሱቓትን ካልኦት ግልጋሎት ወሃብቲ ትካለን ተዓፅዮም ከምዝወዓሉ ድማ ወሲኾም ኣብሪሆም።
አመሓዳሪ ወረዳ ሞያሌ ኣይተ በገጃ ብወገኖም ትማሊ'ውን ብፍላይ ሒደት ኪሎሜትሮ ርሒቓ ኣብ እትርከብ ጫማ እትበሃል ቁሸት ተኹሲ ከምዝነበረን እንተነኣሰ ሓደ ሰብ ምቑሳሉን ተዛሪቦም።
እዚ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝርከቡ ኣባላት ምክልኻል ሃገር ምዝርራቦም ድማ ሓቢሮም።