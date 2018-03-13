ትካል ግብረ ሰናይ ዳዊት ገረእግዝኣብሔር ንህንፀት ሓወልቲ ሃፀይ ዮሃንስ ተበግሶ ወሲዱ
ኣይተ ዳዊት ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየድዎ ቃለምልልስ፥ ምምሕዳር ትግራይ ዝኽሪ ሓወልቲ ሃፀይ ዮሃንስ ክህነፅ ስለዘይደልን ዓንቀፊ ኰይኑ ስለዝተረኸበን እቲ ሓወልቲ ዛጊድ ክህነፅ ኣይከኣለን ኢሎም።
"ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ንምዝካር ዝህነፅ ሓወልቲ ክልተ ረብሓ ኣለዎ።" ይብሉ።
"እቲ ቐዳማይ ታሪኻና ኣካል መንነትና ስለዝዀነ ታሪኽና ዘይንዕቅብ እንተዀይንና መንነትና ትርጉም የብሉን።
እቲ ኻልኣይ ድማ ጅግና ኣብነት እዩ፤ ንልዕሊ 17 ዓመታት ኣብ ቃልሲ ከርተት ንዝበሉ ጅግና ብግድን ክንዝክር ስለዝግበአና እዩ"፡ ኢሎም ኣይተዳዊት ገብረእግዝኣብሔር።
ሕዚ እውን ግና ተገዲዶም እንተፈቐዱ እምበር ብፍትወቶም ሓወልቲ ሃፀይ ዮሃንስ ክህነፅ ኣይደልዩን ዝበሉ ኣይተ ዳዊት "ብምምሕዳር ትግራይ ተፈተወ ተፀለአ ሓወልቲ ሃፀይ ዮሃንስ ክህነፅ ኣለዎ" እንትብሉ ተዛሪቦም።
"ኣይተ ዳዊት ቅድሚ ሎሚ ሓወልቲ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ኣደባባይ መቐለ ክሃንፆ እየ፤ ኣብታ ኣደባባይ እንተኸሊኦምኒ ግና ኣብ መረባ ቤተይ ክሃንፆ እየ እንተደልዮም መፂኦም የፍርስዋ" ኢሎም ከምዝሞጎቱ ይዝከር።
ኣብዚ ቕነ እዚ እውን፥ መዓልቲ መስዋእቲ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን፥ ኣማሓደርቲ ትግራይ እንተኺኢሎም ንመህነፂ እቲ ሓወልቲ ዝኸውን መሬት ብናፃ ይሃቡና፤ እንተዘይኰኑ ግና ፈተዉ ፀልኡ ብሊዝ (ክራይ) ክህቡና ኣለዎም እንትብሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተዛሪቦም።
"ህንፀት ሓወልቲ ሃፀይ ዮሃንስ ድልየት ልዕሊ ሓሙሽተ ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ እዩ፤ እዚ ድማ ማንም በዓል ስልጣን ክዓፅፎ ኣይኽእልን" ኢሎም ኣይተ ዳዊት።
ስለ'ዚ ምምሕዳር ትግራይ ንህልውንኡ ክብል ክፈቅድ ኣለዎ፡ እንተዘይኰይኑ ግና 'ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ደገ ክንወፅእ' ኢና ኢሎም እቶም በዓል ሃፍቲ።
ኣይተ ዳዊት ገብረእግዝኣብሔር ባህሊ፣ ቋንቋን ታሪኽን ህዝቢ ትግራይ ንምዕቃብ መበገሲ ዝኸውን ብውልቆም 25 ሚልዮን ብር ንምውፋይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቃል ኣትዮም።
ኣድላዪ ኣብ ዝዀነ እዋን ድማ ክውስኽ እየ እውን ኢሎም።
ንዚ ከመሓድሩ ዝኽእሉን መፅናዕቲ ኣካይዶም እቲ ስራሕ ይግባእ እዩ ኢሎም መረጋገፂ ዝህቡን ኮሚቴ ድማ ተጣይሹ'ሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ጽሕፈት ክህነፅ እዩ።
እቲ ገንዘብ ኣበይን ብኸመይን ናብ ስራሕ ይውዕል ዝብል ድማ መበገሲ ሓሳብ ይሰናዳእ ኣሎ።
ኣይተ ዳዊት ብወገኖም 25 ሚልዮን ምውፋዮም መበገሲ እዩ እምበር እኹል ስለዘይኰነ፤ ኩሉ ህዝቢ ዘዝከኣሎ ከወፊ ዓዲሞም።
ሓወልቲ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ከተማ መቐለ ኣደባባይ ሮማናት ንምህናፅ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ዝተነብረ እምኒ ሰረት ግልፂ ብዘይኰነ መንገዲ ከምዝፈረሰን ዝተሓተተ ኣካል ከምዘይነበረን ይፍለጥ።